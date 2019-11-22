 Україна - третя за корумпованістю у світі, - Трамп пояснив втручання Джуліані

Про це він заявив в ефірі телеканалу FoxNews, інформує Цензор.НЕТ.
За словами американського президента, Україна корумпована. А Джуліані - правильна кандидатура, щоб вести справи з нею. "Він певною мірою ікона в цій країні з двох причин. Він найкращий мер в історії Нью-Йорка. І він найкращий борець зі злочинністю за, можливо, останні 50 років", - сказав Трамп.
"Він також мій друг і чудова людина. Доводиться мати справу з корумпованою країною. Джуліані отримав повноваження за свою репутацію. Коли Руді Джуліані їде туди, а ти чуєш, що країна корумпована, це багато значить", - пояснив Трамп.
Він також підкреслив, що США не можуть давати великі суми грошей, які потім "будуть вкрадені і відправляться на чужі банківські рахунки". "Україна відома як третя найбільш корумпована країна світу", - сказав він.
У Джуліані немає офіційної посади в адміністрації Білого дому, а тому його надмірна роль у формуванні політики США щодо України є одним з ключових питань у розслідуванні про імпічмент президента.
Нагадаємо, в індексі Transparency International за 2018 рік Україна була на 120 місці зі 180. Вона набрала 32 бали зі 100.
Скабеева ?
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
Когда в прессу ушла первая порция информации о том, что кроме желания потопить Джо Байдена, Трамп сильно хотел какого-то расследования о вмешательстве Украины в ход президентских выборов в США. Кроме сольного выступления Серлеща, когда он пытался недорого продать штабу Трампа документы и «черной бухгалтерии Януковича», как-то ничего на ум и не приходило.
История действительно неприятная и связанная с тем, что следователи яркого и независимого от здравого смысла и совести органа, недавно созданного по требованию западных коллег, слили вещественные доказательства проходимцу, который стал ними торговать. Теперь Серлеща с фонарями и собаками не найдешь, хотя в последний раз его видели при оформлении визы в ЮАР.
Но назвать это «вмешательством Украины» никак нельзя. Пашу Манафорта никто за хобот не тащил, чтобы он обстряпывал свои делишки с Януковичем и при этом, забыл это отразить в налоговых декларациях. Это дело лично Манафорта и Трампа, который надыбал себе такого яркого начальника избирательного штаба.
Но оказалось, что речь идет о другом. Трамп заказал зе, чтобы тот поручилсвоим людям найти «доказательства» того, что взлом сервера предвыборного штаба кандидата от демократической партии Хилари Клинтон, было осуществлено не с территории РФ, а с территории. Украины.
И это при том, что разведывательное сообщество США безусловно и прямо указывает не только на территорию РФ, но и описывает почерк работы двух групп хакеров, которые и валили этот сервер. Между прочи, подвигов за ними числится довольно много и совокупность данных, полученных при расследованию обстоятельств различных случаев взлома, как раз и указал на то, что это за группа, под чьей крышей работает и с чьей территории.
Была даже информация, что удалось частично установить и персональный состав Групп кибер взломщиков. Если кто помнит, сотрудникам кибер безопасности удалось получить доступ не просто к машинам хакеров, но даже к видеокамерам как раз в момент их работы. Так что портреты хакеров уже есть и скорее всего, они уже идентифицированы.
Резюме спец прокурора Мюллера, по расследованию этой эпопеи, представляет собой мину замедленного действия. Он прямо сказал, что мина не взорвется, пока Трамп сидит в Овальном кабинете. Методом от противного можно предположить, что взорвется она сразу после того, как дедушка Донни окончательно встанет с этого кресла. Вот тогда она и рванет.
Отсюда следует, что просто ничего не делать, в этом плане, Трампу просто нельзя. Ему надо желать «отвод» по русскому следу. Это не Уотергет, который в сравнении с тем, что может свалиться на Трампа, кажется мультиком про Тома и Джерри. Ведь если удастся раскопать все, то Никсоновское «я устал, я ухожу» - не пройдет. Там уже вопрос будет стоять о кресле, включающемся в розетку.
По этой причине, можно сделать вывод о том, что тема Байдена - прикрытие для основной темы - необходимости уйти от ответсвенности по «русскому делу». То есть, режим нынешней власти в Украине «чего изволите?», предполагал готовность создать алиби для Трампа. Но фокус в том, что сами американские спецслужбы добыли все, что нужно и вот этот цирк с операцией прикрытия, выглядит мерзко даже для них.
Именно это и пытаются скрыть за рассуждениями о Байдене все те, кого допрашивают в Конгрессе. Якобы, они выпали в осадок именно из-за Байдена. Вдумаемся, республиканские функционеры вдруг стали подавать в отставку, да еще и с комментарием «не хочу участвовать в сделке наркодиллеров», как это сделал Болтон.
На самом деле, они бежали от другого. Если бы речь шла о том, чтобы «надавить пасту» на Байдена, то никаких проблем бы и не возникло. И совсем другое дело - ваять фиктивное алиби Трампу по делу о «русском следе». Они ведь все понимают, что в игру втянуто слишком много людей, а кроме того, Путин может слить что-то такое, что они все сядут на лавку, которая включается в розетку. Согласимся, это уже совсем другой расклад.
Именно этот ракурс дела вчера развернула Фиона Хилл. Комисси Конгресса США она прямо сказала, что дело тут не в Байдене, а в прикрытии Трампа от дела по сговору с Путиным. Между прочим, она очень жестко «отбрила» республиканцев, когда прямо в лицо им сказала о том, что они вдруг хором заговорили о бреде под названием «Вмешательство Украины в выборы», который им так хотелось втянуть круг обсуждения. Она сказала, что именно эта постановка вопроса, которую артикулируют уже все конгрессмены-республиканцы, как раз и указывает на основную цель «украинской операции».
И вот что характерно, ярые республиканцы, которые столкнулись с этим мероприятием в его ходе, резко «слили воду», как только тема вышла за рамки «расследования по Байдену» и коснулась русского следа. А вот конгрессмены от республиканцев, заняли прямо противоположную позицию. Это что же получается, одна часть республиканцев заняла абсолютно противную позицию остальным однопартийцам? Не абсурд ли это?
Нет, ничего подобного. Это как раз имеет свое логичное пояснение. Позицию «контра» заняли все те, кто в ходе возможного расследования именно этого направления, когда Трамп оставит Белый Дом, могут легко стать соучастниками подвигов дедушки Донни и как следствие - сесть в цугундер навсегда, или вступить в «братство на грилю», что вполне может быть, если все подтвердиться.
А вот конгрессмены свободны от такого расклада. Они не пойдут в подельники Трампа при самых суровых раскладах, но их волнует имидж партии. Можно только представить, что будет с республиканской партией, если после ухода Трампа в Белый Дом зайдет президент-демократ и снимет с тормозов расследование. Наверняка он вывернет все то, что нарыли спецслужбы, но в виду явной «замаранности» верховной власти в связях с противником (а Трамп уже не раз публично выдал то, чего нельзя было делать из соображений безопасности источников информации), не могли это делать раньше.
Именно поэтому, перспектива получить экс-президента, который сначала заедет на цугундер, а потом станет иллюстрацией к фильму «Зеленая миля» их совсем не прельщает. В самом деле, республиканцы всегда были самой консервативной и реакционной партией или «партией войны». Именно этой партии принадлежит трофей в виде головы совка, прибитой в сортире Конгресса. Именно она жестко чистила не только свои ряды, но и вообще - властный Олимп во времена сенатора Маккарти. В общем, она всегда была тем, от чего Москва всегда имела наготове памперсы размера XXXL, а тут оказывается, что их выдвиженец, занявший первое кресло страны - на коротком поводке у лысого, выживающего из ума пердуна, которого тот называет не иначе как «хороший парень» и старается, чтобы никто не узнал о сути их разговоров с глазу на глаз.
Понятно, что это - катастрофа для всей партии и для ее членов, которые всю жизнь делали в ней свою карьеру. В конце концов это - откровенное справляние нужды на могилы великих республиканцев, от Рональда Рейгана до сенатора Маккейна. И вот этот страх оказался сильнее, чем страх того, кто сидит в первом кресле страны.
Собственно говоря, Фиона Хилл первой расставила все точки над i, чем взорвала российскую прессу, наподобие пачки дрожжей, кинутой в национальную гордость и символ Московии - сортир с дыркой в полу и выгребной ямой внизу.
В общем, оно поперло кверху, но возможно Хилл окажется не единственным свидетелем, который выдал истинный смысл этой эпопеи. Дальше - смотрим очень внимательно.
Ну и отдельной строкой - совет в пустоту. Янелоху сейчас надо бы срочно идти с извинениями к отцу нации и просить помощи. Он попал в ситуацию, где зубры его сожрут даже не глядя на то, что выбрил он свои груди или нет. Сожрут и даже не икнут. А так, хоть шанс будет остаться живым, когда уедет с Банковой на дембель.
PS Кому интересно, текст предварительной речи Фионы Хилл здесь
200Президент США Дональд Трамп міг тиснути на владу України ще й у світлі інформації про її корумпованість, отриманої від президента Росії Володимира Путіна і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.Джерело: "The Washington Post" із посиланням на чинних і колишніх чиновників США
https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption
А что замкнуло у Трампа - текст чуть выше.
Похоже Трампуша так остервенело желает слиться в объятиях с ******, что он готов любой бред про стоящую у него на пути Украину выдумать и сам в это поверить, лишь бы найти себе оправдание.
где он это третье место увидел ?
Ответ однозначный - по Раша Тупей
А при тех порядках, что сейчас царят, Украина рай для чиновников-коррупционеров.
а не в рейтинге коррупции, которого не существует.
А восприятие населением какой-то проблемы - вещь субъективная.
Можно накрутить население так, шо оно и в дожде коррупцию увидит
"Украина - третья по коррумпированности в мире"©️Д.Трамп
Это всё. Коротко и ясно.
Чи всі засунуть язики в сраку і скажуть: так пане, ми згодні...
"За останній рік Україна дещо поліпшила свої позиції в рейтингу «Індекс сприйняття корупції», повідомила 29 січня міжнародна організація Transparency International. За результатами опитувань експертів та представників бізнесу, Україна набрала 32 бали зі ста можливих, на два бали більше, ніж торік, і посіла 122-е місце за підсумками 2018 року, розділивши його з Малі, Малаві та Ліберією. Українській владі бракує політичної волі для швидких та незворотних реформ, окрім того, більшість міжнародних рекомендацій за останній рік не виконано - так пояснюють експерти українські позиції в рейтингу. Водночас певне поліпшення, на їхню думку, викликано тим високим рівнем корупції, який був у час правління Віктора Януковича і з яким порівнюють нинішню ситуацію. ...
Менш корумпованими за сприйняттям, ніж Україна, є всі країни ЄС, включно з Болгарією, яка має найгірші показники в Євросоюзі - 42 бали.
Із пострадянських держав Україну випередили всі країни Балтії, а також Грузія, Вірменія, Молдова і Білорусь.
Проте є і позитивні новини: рівень корупції в Україні став меншим, ніж у Казахстані та Киргизстані (які набрали відповідно 31 та 29 балів), а також другий рік поспіль Україна випереджає Росію, яка раніше вважалася за сприйняттям менш корумпованою за Україну. Росія набрала в «Індексі сприйняття корупції-2018» 28 балів. В Україні рівень корупції сприймається меншим, ніж, наприклад, у Гондурасі, Лаосі, Мексиці та Кенії. Як формується рейтинг?..." - і т.д. детальніше читайте на https://www.radiosvoboda.org/a/29735869.html
і саме таблиця Transparency International, оригінал: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/
Так що насправді ми - "десь посередині" нині. А рівень корупції за 2019-тий рік - буде оприлюднено десь через два-три місяці.
американское вооружение. Респект Трампу
Такого не может быть, чтобы в мире, это скорее всего говорит о предвзятом отношении Трампа и Джулиани к Украине, а также о попытках оправдать свои корыстные мотивы.
А Европа утверждает, что Порошенко уменьшил коррупцию в разы. А методы лечения банковской системы от Гонтаревой , вошли в учебники по экономике и банковскому делу по всему миру.
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30
Целая передача про него и его работу против Украины.
В Україні корупція унікальна, вона достатньо легальна і, по великому рахунку, коли починають говорити про корупцію, то ніхто, толком, і пояснити не може про що мова йде.
Українська корупція має багато складових, про які у решта частинах світу можуть навіть не здогадуватися. Тут є політична, економічна, правова, культурна, релігійна, етнічна та багато інших видів корупції. Є корупція перешкоджання і корупція не перешкоджання, є сексуальна корупція і вікова корупція, є ненависть до інтелектуалів і корупція спецслужб і охоронців тіла ...
Просто, Джуліані про це Трампу не розказував і той з номером трохи помилився.
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.