 Іванісов не зможе повернутися в "Слугу народу", - Корнієнко

Про це заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Він призупинив участь у фракції. Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо повернути його до фракції, навіть якщо він захоче", - зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
Це ж ЗЕ його привів.
(ніт)
- Ну, підійшли, допомогли...
А ему плевать...депутатская зарплата...за комитет в котором он состоит...бабло капает...да еще и льготы депутата...
Во, устроился пацан - обеспечил себя на всю жизнь... спасибо хоть "слугам" сказал?
все равно, как вы там не выкручивайтесь, а вся моральная и политическая ответственность осталась лежать на партии СН, которая его привела в ВР,
а к самому Иванисову претензий нет, де-юре он чист и имел полное право баллотироваться в депутаты ВР в соответствии с действующим законодательством!
де-юре он чист и имел полное право баллотироваться в депутаты ВР в соответствии с действующим законодательством!
Що будете робити з черговим злочином-ПІДРОБКОЮ ДОКУМЕНТА ПРО ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ?