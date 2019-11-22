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Все про:Порошенко (10005) переслідування (65)

 Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest"

Москва переслідує Петра Порошенка, бо він захищав інтереси України Тому всі справи проти п'ятого президента України замовлено Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, до такого висновку приходить у своєму матеріалі автор International Policy Digest Нік Кеннеді.

Він вважає, що на відміну від Януковича, Порошенко справді захищав національні інтереси України і протистояв російській агресії, що дозволило зберегти країну від тотального знищення.

"Порошенкові довелося зробити важку роботу, щоб зупинити росіян. Він сформував потужну міжнародну підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом, напередодні саміту НАТО у Вельсі в 2014 році. Під цим міжнародним тиском Росія змушена була підписати перший документ мінських угод, на основі мирного плану Порошенка. Мінський процес став дипломатичною перемогою лідера України, примушуючи Росію до миру через тиск світової спільноти і посилення санкцій", - пише Кеннеді.

"Тепер, коли Порошенко пішов із поста президента України в 2019 році, Росія прагне йому помститися за фундаментальні досягнення: захист національних інтересів, ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, введення безвізу з ЄС для українських громадян, а особливо за закріплення в Конституції курсу України на повноцінне членство в НАТО і ЄС і за відродження потужної армії, згідно зі стандартами Альянсу. Для цього вони використовують фейкові розслідування, сфабриковані проросійськими політиками режиму Януковича", - вважає автор International Policy Digest.

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Верховного головнокомандувача Петра Порошенка звинувачують, зокрема, у нібито незаконному наказі про контрнаступ на Донбасі в червні 2014 року. Тоді українська армія звільнила дві третини окупованих Росією територій.

Сам Петро Порошенко вважає такі обвинувачення абсурдними, але готовий відповідати за виконання своїх президентських обов'язків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161356
 
   
 Топ коментарі
 
назви хоча б одне звинувачення в розкраданні і мародерстві проти Пороха.....
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Петя сам на себя "заказал дело".Меньше надо было воровать и мародёрить.
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Петин отец отсидел 5 лет за воровство,а Порошенко перегнал отца,11 дел
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"Цензор", банили бы вы здесь откровенных пригожинский лапотных скотов, что ли? Ну, блин, брешут же здесь так, что аж усераются.

https://www.transparency.org/cpi2018

Из 180 стран Украина - 120-е место, Россия - 138-е. Чем выше место, тем меньше коррупция.
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А то что Украина ниже многих Африканских стран как Мали и Малави,это решительная победа Мародера,разворовал все что мог,теперь его подельники Луценко и Гонторева свалили в Лондон английский язык подучить
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це означає, що тобі на рассее буде краще )
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Дела против Порошенко в современной Украине заказаны в Москве, "Roshen"
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П'ятий-у нас був справжній президент, а шостий - повністю виправдовує свій порядковий номер -шестьорка Коломойського і плешивого.
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Косяпен "ольгінський' Батька Вітер спалився відразу на ніку..

Бацька-у білорусів
Батько-в українців(Батя- на суржику)
Отец- у мокшів..
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Мразь жирная будешь сидеть.И все твои дружки-рыги!
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Ольгинское, ты совсем запуталось, рыги уже вернулись к власти вместе со своим главным рыгом - Янелохом Криворожским, соавтором Русского Мира.
Рыги типа Богдана правят Офисом Президента и Радой, рыги типа Портнова дёргают за ниточки ДБР, рыги типа Сивохи сидят в РНБО и требуют, чтобы украинцы извинилисть перед донбасским скотом, рыги типа Ермака срут на Украину на встречах с политиками Запада и созваниваются с Сурковым раз в день.
А самый великий рыг Янелох, для которого Украина всегда была немецкой порноактриссой, гундосит: «Зрады не будет, я просто стану на коленки перед ВВП, я ему нравлюсь, он меня симпатягой назвал, и от… у него.»
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Шоколадный воришка и спонсор цензоровской ботофермы..
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почему в москве...я заказал . я в Киеве, и вор должен сидеть в тюрьме!!!. какая в *опу мацква!
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Петруха!!!! Президент воюющей страны и погибающего населения не имеет никакого права выезжать скрытно на Мальдивы тебя первого к стенке
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давно у нас кацапчиків на гілці не було )))
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прикольно, що для захисту у кримінальних провадженнях, ініційованих нібито мацквою, Пеця взяв собі кацапського адвоката. Не знайшлося справжніх пецріотів серед українських адвокатів? Дела против Порошенко в современной Украине заказаны в Москве, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 9731
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Зебилам не дано ума понять, что при порохе они жили нормально. Он их видите ли обворовал. Причем каждый кто льет на него свои умственно отсталые испражнения, даже близко не способен чего то подобного добиться. Вот тут тот понимание человеческое и остывает, простой зеленый обыватель, не понимающий как все устроено, будет как баран смотреть на очевидные но недоказанные факты, а потом с разгону своими рогами лупить в чужое такое же мнение, или любое другое. А зрить в корень, этому в школе не учат да?
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Захід стає на захист Порошенка і його досягнень. Прозвучали звинувачення на адресу клоунів, відмитись їм буде важко.

"Теперь, когда Порошенко ушел с поста президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, согласно стандартам Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича", - считает автор International Policy Digest".


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досягнення порошенка это разворовывание страны и отмазывание ворюг времен овоща?
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У тебя , голодранца-москаля , что украл Порошенко ?
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путен умолял - любого , только не Порошенко . ЗЕдебилы услышали просьбы своего вождя и выбрали шмарклю из Кривого-Рога .
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Они даже перевыполнили, потому что на ТАКОГО дебила даже х*ло не рассчитывал. Ботоксному повезло дважды - сначала с расейским 86%-ным сбродом, а потом и с украинскими 73%-никами.
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5 - 10 аккаунтів, через які дрищуть холуї капутенські, якім анус пічот, їх досить не більше чим на цензорі вафельницями свої ми плямкати, якщо ви такі насправді борзі то пишу щоб вам повилазило, ЗАРАЗ ШМАРКЛЯ ПРИ ВЛАДІ, ПЕЦІ НЕМА У КЕРМА , ВИХОДЬДЕ НА МАЙДАН ПРОПИЩІТЬ В ГОЛОС ТЕ ПРОТИ ПОРОШЕНКО ЩО ТУТ ПИЩИТЕ ЯК ЩУРІ,хоча все це дарма , щурам місце там де вони є і звидти вони не виповзуть
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До такого висновку приходить у своєму матеріалі автор International Policy Digest Нік Кеннеді. \\ Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 8515

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- авторитетне видання , а чо ...

Для заказушної джинси - цілком згодиться ... Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 8488
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цЕНЗОРУ НЕ ВПЕРШЕ..
Ганьбитись джинсою..(
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угу - спамова реклама про Яйценюка , який "щось там виграв" , вже кілька тижнів висить ... Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 121
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Він сформував потужну міжнародну підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом, напередодні саміту НАТО у Вельсі в 2014 році. Під цим міжнародним тиском Росія змушена була підписати перший документ мінських угод, на основі мирного плану Порошенка.

Як відомо, "формулу Штайнмаєра" - один із варіантів виконання Мінських угод - запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Вона передбачає виведення російських військ iз ОРДЛО і передачу контролю над кордоном лише після проведення виборів на окупованій території і закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції. А це де-факто означає створення на території України двох "автономних республік" зі своїми судами та силовими структурами (які контролюватимуться Росією), непідконтрольними центральній владі.
До слова, той же Пристайко сказав, що формулу Штайнмаєра узгодив ще Порошенко у 2016 році, і її нинішня влада має виконувати, бо у ній немає нічого такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі.

тому правильніше говорити:
Росія змушена була(***версія для українського глядача) підписати перший документ мінських угод, на основі мирного плану Порошенка-Штанмайєра.. Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 4166
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а ще Сивочолий створив потужну партію -"європейська солідарність",щоб РАЗОМ З ВСІЄЮ ЄВРОПОЮ БУДУВАТИ "СВІТЛЕ МАЙБУТТЯ"

Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 5688
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Так как нынешняя власть шла в том числе с лозунгами посадки Порохлячей свиночолой дупы и набрала более половины голосов украинцев, то дела против жирной вонючей свиньи были заказаны самим украинским народом.
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Новини про Порох і зебіли всі тут як тут. 😂
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