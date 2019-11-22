 Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest"

Як передає Цензор.НЕТ, до такого висновку приходить у своєму матеріалі автор International Policy Digest Нік Кеннеді.

Він вважає, що на відміну від Януковича, Порошенко справді захищав національні інтереси України і протистояв російській агресії, що дозволило зберегти країну від тотального знищення.

"Порошенкові довелося зробити важку роботу, щоб зупинити росіян. Він сформував потужну міжнародну підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом, напередодні саміту НАТО у Вельсі в 2014 році. Під цим міжнародним тиском Росія змушена була підписати перший документ мінських угод, на основі мирного плану Порошенка. Мінський процес став дипломатичною перемогою лідера України, примушуючи Росію до миру через тиск світової спільноти і посилення санкцій", - пише Кеннеді.

"Тепер, коли Порошенко пішов із поста президента України в 2019 році, Росія прагне йому помститися за фундаментальні досягнення: захист національних інтересів, ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, введення безвізу з ЄС для українських громадян, а особливо за закріплення в Конституції курсу України на повноцінне членство в НАТО і ЄС і за відродження потужної армії, згідно зі стандартами Альянсу. Для цього вони використовують фейкові розслідування, сфабриковані проросійськими політиками режиму Януковича", - вважає автор International Policy Digest.

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Верховного головнокомандувача Петра Порошенка звинувачують, зокрема, у нібито незаконному наказі про контрнаступ на Донбасі в червні 2014 року. Тоді українська армія звільнила дві третини окупованих Росією територій.

Сам Петро Порошенко вважає такі обвинувачення абсурдними, але готовий відповідати за виконання своїх президентських обов'язків.

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