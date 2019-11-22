 Справи проти Порошенка в сучасній Україні замовлено в Москві, - "International Policy Digest"

Як передає Цензор.НЕТ, до такого висновку приходить у своєму матеріалі автор International Policy Digest Нік Кеннеді.
Він вважає, що на відміну від Януковича, Порошенко справді захищав національні інтереси України і протистояв російській агресії, що дозволило зберегти країну від тотального знищення.
"Порошенкові довелося зробити важку роботу, щоб зупинити росіян. Він сформував потужну міжнародну підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом, напередодні саміту НАТО у Вельсі в 2014 році. Під цим міжнародним тиском Росія змушена була підписати перший документ мінських угод, на основі мирного плану Порошенка. Мінський процес став дипломатичною перемогою лідера України, примушуючи Росію до миру через тиск світової спільноти і посилення санкцій", - пише Кеннеді.
"Тепер, коли Порошенко пішов із поста президента України в 2019 році, Росія прагне йому помститися за фундаментальні досягнення: захист національних інтересів, ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, введення безвізу з ЄС для українських громадян, а особливо за закріплення в Конституції курсу України на повноцінне членство в НАТО і ЄС і за відродження потужної армії, згідно зі стандартами Альянсу. Для цього вони використовують фейкові розслідування, сфабриковані проросійськими політиками режиму Януковича", - вважає автор International Policy Digest.
Верховного головнокомандувача Петра Порошенка звинувачують, зокрема, у нібито незаконному наказі про контрнаступ на Донбасі в червні 2014 року. Тоді українська армія звільнила дві третини окупованих Росією територій.
Сам Петро Порошенко вважає такі обвинувачення абсурдними, але готовий відповідати за виконання своїх президентських обов'язків.
https://www.transparency.org/cpi2018
Из 180 стран Украина - 120-е место, Россия - 138-е. Чем выше место, тем меньше коррупция.
В добавок к этому, у Трампа тоже подтверждают очевидное...
Украина - третья по коррумпированности в мире, - Трамп пояснил вмешательство Джулиани
Бацька-у білорусів
Батько-в українців(Батя- на суржику)
Отец- у мокшів..
Рыги типа Богдана правят Офисом Президента и Радой, рыги типа Портнова дёргают за ниточки ДБР, рыги типа Сивохи сидят в РНБО и требуют, чтобы украинцы извинилисть перед донбасским скотом, рыги типа Ермака срут на Украину на встречах с политиками Запада и созваниваются с Сурковым раз в день.
А самый великий рыг Янелох, для которого Украина всегда была немецкой порноактриссой, гундосит: «Зрады не будет, я просто стану на коленки перед ВВП, я ему нравлюсь, он меня симпатягой назвал, и от… у него.»
"Теперь, когда Порошенко ушел с поста президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, согласно стандартам Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича", - считает автор International Policy Digest".
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Для заказушної джинси - цілком згодиться ...
Ганьбитись джинсою..(
Як відомо, "формулу Штайнмаєра" - один із варіантів виконання Мінських угод - запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Вона передбачає виведення російських військ iз ОРДЛО і передачу контролю над кордоном лише після проведення виборів на окупованій території і закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції. А це де-факто означає створення на території України двох "автономних республік" зі своїми судами та силовими структурами (які контролюватимуться Росією), непідконтрольними центральній владі.
До слова, той же Пристайко сказав, що формулу Штайнмаєра узгодив ще Порошенко у 2016 році, і її нинішня влада має виконувати, бо у ній немає нічого такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі.
тому правильніше говорити:
Росія змушена була(***версія для українського глядача) підписати перший документ мінських угод, на основі мирного плану Порошенка-Штанмайєра..