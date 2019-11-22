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Все про:конкурс (500) Держкіно (98) Сінькевич Юлія (3)

 Сінькевич оскаржуватиме в суді результати конкурсу на посаду глави Держкіно

Юлія Сінькевич оскаржуватиме в суді результати конкурсу на посаду голови Державного агентства з питань кіно. Зараз її юрист збирає матеріали для позову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

Читайте також: Це я запропонував Сінькевич брати участь у конкурсі на посаду глави Держкіно, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161355
 
 
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