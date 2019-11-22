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Все про:Туреччина (964) пором (26) Сибіга (13)

 МЗС Туреччини заперечив інформацію про відновлення вантажного сполучення з окупованим Кримом, - посол Сибіга

Міністерство закордонних справ Туреччини заперечило поширену російськими ЗМІ інформацію про нібито відновлення вантажного поромного сполучення між Туреччиною і анексованим РФ українським Кримом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", - зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про начебто відновлення щотижневого вантажного поромного сполучення між Туреччиною та окупованим Кримом, і що в даний час начебто проводиться друге оформлення вантажу. Ще влітку 2018 року підконтрольна окупантам кримська влада заявила про намір до кінця осені того ж року відновити поромне сполучення з Туреччиною.

Згідно з санкціями щодо Криму і РФ, яка його окупувала, в жовтні 2017 року Туреччина прийняла рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161353
 
   
 Топ коментарі
 
турки как и кацапы в мороз пошли - т.е. их там тоже нет....
ни кацапов ни турков.... а хто же тода там?
нигерийцы мо?
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ты так откровенно о своей паРаше...?
твоё Хуйло это не одобрит...!
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Зе позвонил и потужно побазарил с Эрдоганом, испугался и отменил грузовое сообщение. Зе крут
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Знаете , абреки ее не когда не прекращали .
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Странно, порту Крыма говорят что уже второй паром грузят, так кто из них врет.
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никто не будет соблюдать санкции против россии, пока Украина сама торгует с ней
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Европа . А Вы знаете сколько ***** прикупил их
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турки как и кацапы в мороз пошли - т.е. их там тоже нет....
ни кацапов ни турков.... а хто же тода там?
нигерийцы мо?
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против той рожи шо на фотке - тока юзик .... та же весовая категория...
выставляйте гарсона ....
уверен - юзик его сожрет на завтрак...
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Короче, изоляция крепнет и крепнет..... Скоро окончательный развал...... Экономический коллапс.... Все как задумано..... Мы родились, чтоб сказку сделать былью
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ты мордвинка или хакассска? или же ты корячка?
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ты так откровенно о своей паРаше...?
твоё ***** это не одобрит...!
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Да? Ладно. Вот вам на десерт.
Британский политик пообещал лишить Израиль оружия

Манифест опубликовали на сайте партии 21 ноября, и кроме социальных обещаний и позиции по мягкому Brexit (выход Британии из ЕС с сохранением экономических отношений), в нем обозначена позиция лейбористов касательно других стран.
Так, в случае победы Лейбористской партии и избрания ее лидера, Джереми Корбина, премьер-министром, будет введен запрет на продажу оружия Израилю.
Корбин известен своей поддержкой палестинской стороны арабо-израильского конфликта.
Европлесень!

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