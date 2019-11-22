 МЗС Туреччини заперечив інформацію про відновлення вантажного сполучення з окупованим Кримом, - посол Сибіга

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", - зазначив Сибіга.
Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про начебто відновлення щотижневого вантажного поромного сполучення між Туреччиною та окупованим Кримом, і що в даний час начебто проводиться друге оформлення вантажу. Ще влітку 2018 року підконтрольна окупантам кримська влада заявила про намір до кінця осені того ж року відновити поромне сполучення з Туреччиною.
Згідно з санкціями щодо Криму і РФ, яка його окупувала, в жовтні 2017 року Туреччина прийняла рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.
ни кацапов ни турков.... а хто же тода там?
нигерийцы мо?
выставляйте гарсона ....
уверен - юзик его сожрет на завтрак...
твоё ***** это не одобрит...!
Британский политик пообещал лишить Израиль оружия
Манифест опубликовали на сайте партии 21 ноября, и кроме социальных обещаний и позиции по мягкому Brexit (выход Британии из ЕС с сохранением экономических отношений), в нем обозначена позиция лейбористов касательно других стран.
Так, в случае победы Лейбористской партии и избрания ее лидера, Джереми Корбина, премьер-министром, будет введен запрет на продажу оружия Израилю.
Корбин известен своей поддержкой палестинской стороны арабо-израильского конфликта.
Европлесень!