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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5728) поранення (1575) операція Об'єднаних сил (1790)

 1 військовослужбовець загинув на Донбасі в ДТП, ще 1 - поранено під час обстрілу, за добу ворог відкривав вогонь 7 разів, - штаб

Від початку доби окупанти 4 рази відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" і 3 рази - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:

  • неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;
  • двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

  • біля Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Тарамчука – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Сьогодні, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав 1 наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди", - добавили в штабе.

Читайте також: Вранці бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли поблизу Тарамчука, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161350
 
 
 Топ коментарі
 
Всесвітньо-Броварське Телебачення


Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
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Певно, є другий загиблий.
Але регістратор втрат по зеленськи мухлює...
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Будь яка домовленість з кацапо-рашистською нечистю не варта навіть паперу , на якій вона написана...
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Просто в той новости не указано было, от чего он погиб.
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Де там про дтп, Славік?
Чи ;тяпніца-праказніца;?
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Сначала внимательно читай, что умные люди пишут, а потом отвечай.
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Будь яка домовленість з кацапо-рашистською нечистю не варта навіть паперу , на якій вона написана...
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Всесвітньо-Броварське Телебачення


Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
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Зате у зведеннях буде менше втрат.
І менше виплачуватимуть за поранення.
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А есть ссылки на документы, или ветераны боевые медики узнали шокирующую новость, но никому ее не покажут?
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Ща генерал хоменко всё бросит и принесет тебе оригинал документа со своей подписью и мокрой печатью.
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Oles Kondratenko Відбувається ситуація коли в міністерстві оборони будуть діяти декілька класифікацій :
методичний посібник щодо класифікації та обліку втрат особового складу ЗСУ затверджений НГШ та Військовий стандарт 01.305.003 (Видання 1, медичне забезпечення) "Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України" та "Тимчасовою інструкцією з кодифікації бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України" котрі містять різні параметри класифікації та суперечать один одному.
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Ну официальному ответу Министерства я верю больше, чем посту в фейсбуке от человека, у которого на аватарке "25" стилизованные под флаг третьего рейха, и что? Может пора какие-то письменные доказательства зрады предоставлять?
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Скотиняка сєпарська,ти йдеш в спам за те що спамиш Ксенію!
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Досить вже звиздіти 1 військовослужбовець загинув на Донбасі в ДТП, ще 1 - поранено під час обстрілу, за добу ворог відкривав вогонь 7 разів, - штаб - Цензор.НЕТ 9613 Завжди і всюди розрізняли поранення і бойову травму
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"При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб наш побратим, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения. Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с.Михля, Изяславского района", - говорится в опубликованном сообщении.

1 военнослужащий погиб на Донбассе в ДТП, еще 1 - ранен при обстреле, за сутки враг открывал огонь 7 раз, - штаб - Цензор.НЕТ 7387
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Так я тоже об этом, разве ДТП и исполнение служебных обязаностей, это одно и тоже.
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Певно, є другий загиблий.
Але регістратор втрат по зеленськи мухлює...
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Вот сейчас я с тобой согласен, мне кажется, что сегодня двое погибших. Вечная память Героям!
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Тварь падлючая мамедик, ответите,******,рано или поздно за свои преступления
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Ну если ехал по служебной надобности то был при исполнении служебных обязанностей.
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Надеюсь вы НЕ стреляете - ну чтоб окончилась война?
ЗЕленому уроду наверно спится хорошо?
Земля пухом - погибшим.
А ЗЕ походу пора бейцы то удалять (особым образом).
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сРашка, ти ще не розвалилась???!! ТОДІ МИ ЙДЕМО ДО ТЕБЕ!!! і успішно КАЦАПСТАН РОЗВАЛИМО НА 20 НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ!!!!!!!
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Привет Зе от его поклонника ПУ все для сдачи в нормандском формате готово
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