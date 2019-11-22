 1 військовослужбовець загинув на Донбасі в ДТП, ще 1 - поранено під час обстрілу, за добу ворог відкривав вогонь 7 разів, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:
- неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;
- двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:
- біля Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Тарамчука – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Сьогодні, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав 1 наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди", - добавили в штабе.
https://censor.net.ua/news/3161330/22_noyabrya_v_zone_oos_pogib_ofitser_15go_polka_reaktivnoyi_artillerii_bogdan_shatskiyi_foto
Чи ;тяпніца-праказніца;?
Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
І менше виплачуватимуть за поранення.
методичний посібник щодо класифікації та обліку втрат особового складу ЗСУ затверджений НГШ та Військовий стандарт 01.305.003 (Видання 1, медичне забезпечення) "Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України" та "Тимчасовою інструкцією з кодифікації бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України" котрі містять різні параметри класифікації та суперечать один одному.
Але регістратор втрат по зеленськи мухлює...
ЗЕленому уроду наверно спится хорошо?
Земля пухом - погибшим.
А ЗЕ походу пора бейцы то удалять (особым образом).