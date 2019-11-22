 1 військовослужбовець загинув на Донбасі в ДТП, ще 1 - поранено під час обстрілу, за добу ворог відкривав вогонь 7 разів, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:

неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

біля Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Тарамчука – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Сьогодні, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав 1 наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди", - добавили в штабе.

Читайте також: Вранці бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли поблизу Тарамчука, втрат немає, - Міноборони