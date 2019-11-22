 Україна завершить створення нового Оператора ГТС до кінця року, - Коболєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи ухвалення рішення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про попередню сертифікацію оператора ГТС.

Коболєв заявив: "Сьогодні – важливий день для нас. Український регулятор схвалив попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

Це означає, що черговий вагомий крок на шляху до відокремлення оператора ГТС успішно зроблено.

Остаточне рішення очікуємо у другій половині грудня. На нас очікує ще багато роботи, пов’язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну та трансфером активів між Укртрансгазом та новим оператором ГТС.

Найближчим часом регулятор направить пакет документів до Секретаріату Енергоспівтовариства, маємо отримати погодження і від європейського регулятора.

Анбандлінг відбувається у повній відповідності до плану, його завершення важливе як у контексті переговорів з Росією, так і для приведення нашого законодавства у відповідність до європейського.

Такий швидкий поступ став можливим завдяки тісній координації дій між Нафтогазом, КМУ, регулятором і європейськими партнерами. Ми вдячні парламенту, КМУ, НКРЕКП і, звичайно, неймовірним командам Нафтогазу та Укртрансгазу, які вже довели, що здатні робити неможливе у неможливі строки. Дякую команді Магістральні газопроводи України за співпрацю та розраховую на плідне співробітництво надалі".

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