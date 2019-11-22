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 Політика України, Економіка
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 Україна завершить створення нового Оператора ГТС до кінця року, - Коболєв

Сертифікацію Оператора газотранспортної системи України планують завершити в другій половині грудня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи ухвалення рішення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про попередню сертифікацію оператора ГТС.

Коболєв заявив: "Сьогодні – важливий день для нас. Український регулятор схвалив попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

Це означає, що черговий вагомий крок на шляху до відокремлення оператора ГТС успішно зроблено.

Остаточне рішення очікуємо у другій половині грудня. На нас очікує ще багато роботи, пов’язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну та трансфером активів між Укртрансгазом та новим оператором ГТС.

Найближчим часом регулятор направить пакет документів до Секретаріату Енергоспівтовариства, маємо отримати погодження і від європейського регулятора.

Анбандлінг відбувається у повній відповідності до плану, його завершення важливе як у контексті переговорів з Росією, так і для приведення нашого законодавства у відповідність до європейського.

Такий швидкий поступ став можливим завдяки тісній координації дій між Нафтогазом, КМУ, регулятором і європейськими партнерами. Ми вдячні парламенту, КМУ, НКРЕКП і, звичайно, неймовірним командам Нафтогазу та Укртрансгазу, які вже довели, що здатні робити неможливе у неможливі строки. Дякую команді Магістральні газопроводи України за співпрацю та розраховую на плідне співробітництво надалі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161343
 
 
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Если у Дубинского мама любит скорость, то мама этого - премии.
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Стара історія - одна непотрібна ланка відразу створює іншу непотрібну ланку...Щоб до неї важче було підступитись...
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Вот кто кто, а Андрей Владимирович взяток никогда не брал, свои премии и надбавки, как и я, всегда отдавал маме. Такие люди как Коболев - строители нашего с вами счастливого будущего, честные и надежные профессионалы, побольше бы таких, надеюсь на них и уповаю.
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Это да! Но как же хочется попасть веслом по этой роже.......
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Этот дармоед до сих пор сидит на шее Украины с з\платой в 1 000 000 грн в день.
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Україна завершить створення нового Оператора ГТС до кінця року, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3978Сменились президенты, несколько премьер-министров с кабинетом, несколько составов Рады, а ....... А Коболев непотопляем.... Потому как спина в Вашингтоне...
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Теперь, согласно европейскому энергетическому законодательству, новый оператор украинской ГТС будет обязан объявлять аукцион на прокачку газа..... Победителя угадать не трудно. Т.к. он один....
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дай-ка угадаю Україна завершить створення нового Оператора ГТС до кінця року, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5011компания из государства-агрессора на букву Г? Україна завершить створення нового Оператора ГТС до кінця року, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5011
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