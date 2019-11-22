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Все про:контррозвідка (149) СБУ (4928) техніка (253)

 Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки

Контррозвідники Служби безпеки України блокували протиправну діяльність громадянина однієї з країн ЄС, який намагався незаконно перемістити через державний кордон до Європи товари військового призначення для бронетанкової техніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "У пункті пропуску "Шегині" Львівської митниці оперативники СБ України виявили в автомобілі під керуванням іноземця дизельний двигун, який використовується для комплектування бойових бронемашин. Орієнтовна вартість обладнання, що вивозилось з приховуванням від митного контролю та без відповідних дозвільних документів, становить майже 400 000 гривень.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення іноземцем злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема для встановлення причетності до оборудки громадян України".

Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 01
Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 02
Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 03
Контррозвідка CБУ не допустила вивезення за кордон товарів військового призначення для бронетанкової техніки 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161340
 
 
 Топ коментарі
 
Работайте пацаны . Свинарчуков нам не надо .
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Дорогая моя, не уловил - криминал в военном назначении или сокрытии от таможенного сбора?
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Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля.
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Контрабас тепер називаіцца переміщєнієм. Он воно як.
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Контрабандой называется незаконное перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля.
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Если высновка Держекспортконтроля не было - значит тупо контрабанда. Возможно его кинули: продали движок без документов и оформления разрешений от ДСЕКУ, а потом слили таможенникам)
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Работайте пацаны . Свинарчуков нам не надо .
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"Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники" - вам не угодить!
Гладковский ввозил товаров военного назначения для бронетанковой техники - плохо, теперь вывозят - опять плохо!
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Ориентировочная стоимость оборудования, вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 000Источник: https://censor.net.ua/n3161340
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Дорогая моя, не уловил - криминал в военном назначении или сокрытии от таможенного сбора?
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А кому, кроме любителей исторической техники, он в Европе нужен ?
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Им и нужен.Решил парнишка заработать.Заработал геморой.
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це для бронетехніки взагалі? Може, Iveco?
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