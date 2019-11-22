 Заступник голови ОП Трофімов представив нового главу Хмельницької ОДА Габінета

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Указ про призначення Габінета президент підписав 21 листопада 2019 року.

Трофімов вручив очільнику облдержадміністрації службове посвідчення та побажав успішної роботи на новій посаді. Він зазначив, що перед Дмитром Габінетом стоїть низка важливих завдань.

"Є ключові показники, якими вимірюється робота голови ОДА: нульова толерантність до корупції, цільове використання бюджетних коштів, завершення реформи децентралізації, залучення інвестицій в область та створення нових робочих місць", – сказав перший заступник керівника Офісу президента.

Новопризначений очільник Хмельницької ОДА подякував за честь та зауважив, що вважає це призначення справжнім викликом і випробуванням. За словами Дмитра Габінета, розпочинаючи свою діяльність у цілком новій сфері, він визначає для себе основним пріоритетом покращення життя кожного мешканця Хмельниччини.

Довідка:

Дмитро Габінет народився 1983 року в м. Хмельницькому. Закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціальністю "Правознавство". Кандидат юридичних наук. У 2015-2016 роках навчався в Університеті імені Адама Міцкевича (Польща). Тривалий час був викладачем на кафедрі теорії та історії держави і права у Хмельницькому університеті управління та права. У 2018-му очолив кафедру права Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

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