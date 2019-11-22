EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  442  14
Все про:ОДА (708) Хмельниччина (290) Трофімов (5) Габінет Дмитро (1)

 Заступник голови ОП Трофімов представив нового главу Хмельницької ОДА Габінета

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов за дорученням Глави держави представив громаді Хмельниччини нового голову обласної державної адміністрації Дмитра Габінета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Указ про призначення Габінета президент підписав 21 листопада 2019 року.

Трофімов вручив очільнику облдержадміністрації службове посвідчення та побажав успішної роботи на новій посаді. Він зазначив, що перед Дмитром Габінетом стоїть низка важливих завдань.

"Є ключові показники, якими вимірюється робота голови ОДА: нульова толерантність до корупції, цільове використання бюджетних коштів, завершення реформи децентралізації, залучення інвестицій в область та створення нових робочих місць", – сказав перший заступник керівника Офісу президента.

Новопризначений очільник Хмельницької ОДА подякував за честь та зауважив, що вважає це призначення справжнім викликом і випробуванням. За словами Дмитра Габінета, розпочинаючи свою діяльність у цілком новій сфері, він визначає для себе основним пріоритетом покращення життя кожного мешканця Хмельниччини.

Довідка:

Дмитро Габінет народився 1983 року в м. Хмельницькому. Закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціальністю "Правознавство". Кандидат юридичних наук. У 2015-2016 роках навчався в Університеті імені Адама Міцкевича (Польща). Тривалий час був викладачем на кафедрі теорії та історії держави і права у Хмельницькому університеті управління та права. У 2018-му очолив кафедру права Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

Читайте також: Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161339
 
 
 Топ коментарі
 
Де вони беруть людей з такими прізвищами?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам .....
 показати весь коментар
 
 
по интернет-данным - преподаватель среднего пошиба
 показати весь коментар
 
 
шота у него фамилия подозрительно знакомая
 показати весь коментар
 
Представлял, как в кино: - А то всё Кабинет, Кабинет..... (с)
 показати весь коментар
 
Как-то не задерживаются долго у нас главы ОГА. Одних побьют, другие чтобы не побили убегают сами.
Побитий губернатор Леонід Прус втік через вікно. Хмельницький 4 мин 40 сек
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору