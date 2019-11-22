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 Політика України, Суспільство
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Все про:Вища рада правосуддя (273) ВККСУ (340) Рада суддів (32)

 Рада суддів і ВРП блокують створення комісії з оновлення ВККС, передбаченого судовою реформою

22 листопада Рада суддів на своєму засіданні заблокувала обрання членів Конкурсної комісії, яка має обирати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А сьогодні судді відмовилися навіть розглядати питання про делегування кандидатів у члени комісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

У Центрі протидії корупції нагадали, що в жовтні Верховна Рада проголосувала закон про судову реформу. Згідно з ним повністю перезавантажується ВККС, яка рекомендувала нечесних суддів до Верховного Суду і провалила кваліфікаційне оцінювання служителів Феміди.

"Рада суддів і Вища рада правосуддя не виконують закон, покликаний захищати, і показують, що вони не хочуть реформ і очищення. Однак затягуванням або блокуванням процесу вони тільки підтверджують необхідність реформування. І ці зміни неминучі. В разі, якщо імплементація ініційованих президентом змін у судовій системі провалиться, відповідальними за цей провал будуть саме Вища рада правосуддя і Рада суддів", - заявляють у ЦПК.

Також наголошується, що Вища рада правосуддя вчора відклала розгляд проекту Положення про проведення конкурсу з обрання членів ВККС.

Читайте також: ВРП знову не змогла покарати скандального суддю ОАСК Аблова, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161337
 
 
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#Порохвінават?
Цікаво, що будуть казати через 5 років про зе?
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Что будут говорить, увидим. А то, что в этом Петя виноват, понимают все. И даже петики.
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Те що ти туповатий очевидно... Але чому ти думаэш що оточуючы тебе ще тупіші? Вже діти збагнули що балачки про "злочинну владу "президента Порошенко це лише рекламні фейки.
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Ж-москаль годі вже дуркувати. Українці ваших вже наскрізь бачуть
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а не проще ли всех их скопом нах , неужели новых нет
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Да эта БАНДА, выжившая при ВСЕХ президентах, за свои миллионы "зеленью" и дворцы во всех райских уголках мира, БУДЕТ БИТЬСЯ ДО КОНЦА!!! ИХ только вынести можно, как-то... ну, какт-то так! А вы, сторонники Порошенка или Зеленского - грызитесь и дальше между сосбой!
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Коментар на мільйон. Проте простіше назвати опонента петіком чи зебілом, чим дійсно якось спробувати вплинути. От Павличенки змогли.
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Согласен. Если Зеля их не обломает, ему хана. Да и всем нам не поздоровится...
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а, коли вони все ж таки призначать підконтрольні портнову, богдану і бені суддів-хабарників - Тітич і вся його гоп-кампанія з ЦПК заверещить "ці ще гірші, ніж вчорашні"!
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Да разогнать все это кодло , по зонам . Зае....ли .
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Много потужных судей остаются на прикормленных должностях, какие ж тут реформы и обновления системы.
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