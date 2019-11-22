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Все про:наука (162) Міносвіти (536) учені (73) Новосад (42)

 Проєкти молодих вчених профінансують на 100 млн грн наступного року, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України профінансує майже 200 проєктів молодих учених на 100 млн грн наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"На 2020 рік МОН профінансує наукові проєкти молодих вчених на рекордну суму — 100 млн грн. Це буде 199 робіт — 152 перехідні з минулих років та 47 нових. Їхній перелік затвердила відповідна Конкурсна комісія", - йдеться в повідомленні.

На нові проекти виділять 30 млн грн, а на перехідні проекти з минулих років - 70 млн грн.

Зазначається, що Міносвіти в 2016 році починав цей конкурс — саме для молодих вчених — з бюджетом 12 млн гривень і фінансуванням 79 робіт. Поступово ця сума зростала, але на наступний рік ми змогли закласти рекордний бюджет конкурсу — 100 млн гривень.

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"За ці кошти ми підтримаємо майже 200 проєктів молодих науковців. Тобто зростає не тільки кількість профінансованих робіт, а й бюджет кожного обраного проєкту", – повідомила міністр освіти і науки Анна Новосад, голова Конкурсної комісії.

Цього року молоді вчені подали на конкурс до МОН 316 проєктів. Їхню експертизу проводила спеціальна Експертна рада, куди, зокрема, входять і самі молоді науковці. У раді працювало 11 секцій — за напрямками конкурсу. Оцінювання кожного проєкту проводили 5 експертів.

"За результатами експертизи ми побачили досить позитивну тенденцію. Так, 2016 року МОН отримало 439 проєктів від молодих вчених. З них високого рівня були 32 роботи, а низького — 48. Зараз же з 316 проєктів уже 78 були високого рівня, а 14 — низького. Тобто молоді вчені сприйняли цей формат і зрозуміли, що роботи низької якості не мають шансів одержати підтримку. Конкурс об'єднує тих, хто хоче робити справді якісну науку, і підтримує кращих", — зауважили в міністерстві.

Фінансування відібраних проектів почнеться з наступного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161334
 
 
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3 млн евро це 4 5 проектов если рассчитывать чтото сделать кроме стопки бомаг о выдающихся деяниях
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Пока иностранный грант проще получить, чем "благодарность" нашего министерства
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Проекты молодых ученых - это типа "Как делится инфузория туфелька"? 100 лимонов? Нормально. За год попилят. (Интересно, есть ли хоть что-нибудь достойное, на чем был бы шильдик "Сделано в Украине"?)
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