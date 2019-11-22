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Все про:аварія (281) аеропорт (416) Одеса (2176) літак (725)

 Аварія турецького літака в Одесі: аеропорт скасував рейси до 22:00

Міжнародний аеропорт "Одеса" через поломки на злітно-посадковій смузі турецького літака, що прямував зі Стамбула до Одеси 21 листопада, призупинив повітряний рух до 22:00 п'ятниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні аеропорту пасажирам рекомендують стежити за онлайн-табло.

Як повідомили в аеропорту, причиною аварійної посадки стали метеоумови. "Літак приземлився, але внаслідок сильних поривів вітру виїхав на ґрунт. Це і стало причиною поломки стійки шасі", - сказав представник аеропорту.

Пасажири, які мають авіаквитки на скасовані рейси аеропорту, мають звернутися до авіакомпаній.

Нагадаємо, 21 листопада у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеський аеропорт скасував усі ранкові рейси через аварію літака

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161332
 
 
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Мадам, вы прикалываетесь? В Одессе рекламные щиты падали, огромные деревья - тоже теракт?
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