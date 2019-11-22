 Аварія турецького літака в Одесі: аеропорт скасував рейси до 22:00

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У повідомленні аеропорту пасажирам рекомендують стежити за онлайн-табло.
Як повідомили в аеропорту, причиною аварійної посадки стали метеоумови. "Літак приземлився, але внаслідок сильних поривів вітру виїхав на ґрунт. Це і стало причиною поломки стійки шасі", - сказав представник аеропорту.
Пасажири, які мають авіаквитки на скасовані рейси аеропорту, мають звернутися до авіакомпаній.
Нагадаємо, 21 листопада у турецького літака зламалася стійка шасі під час посадки в аеропорту Одеси.