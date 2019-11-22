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 Економіка
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Все про:держмонополія (1) спирт (150)

 Скасування держмонополії на виробництво спирту тільки збільшить обсяги чорного ринку, – експерт

Без жорстокого контролю, скасування державної монополії на виробництво спирту збільшить обсяги чорного ринку.

Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін, передає Цензор. НЕТ.

Експерт пояснив, що прийнятий парламентом у першому читанні законопроєкт №2300 щодо скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року, потребує внесення суттєвих правок, адже не передбачає дієвих механізмів контролю за обсягами продукції та впровадження справедливого оподаткування для приватних виробників спирту.

"Слід розуміти, що скасування державної монополії на виробництво спирту не означає автоматичного зникнення чорного ринку. Навпаки, без жорсткого контролю приватні виробники спирту лише збільшать його обсяги. Тому, приймаючи закон у другому читанні, влада зобов’язана розробити дієві механізми контролю за обсягами продукції та посилити відповідальність за виробництво фальсифікату. Крім того, враховуючи величезну рентабельність такої діяльності, слід розробити систему справедливого оподаткування приватних виробників. Це точно дасть більший ефект для бюджету, ніж додаткові податки з ФОПів", – пояснив він.

Крім того, Гмирін висловив сумнів, що новий Кабмін зможе приватизувати ДП "Укрспирт", адже, як і всі попередні Уряди, зіштовхнеться з лобі тіньових ділків, які заробляють мільярди на держпідприємстві.

"Слід зазначити, що це вже не перша спроба приватизувати "Укрспирт". Фактично кожен новий міністр починав з цього. Але далі декларацій справа не заходила. Як тільки процес розпочинався, включалося потужне лобі, адже суми тіньових доходів ділків, які заробляють на держпідприємстві обчислюються в мільярдах", – додав Гмирін.

Раніше, Гмирін наголошував, що держава має встановити партнерські відносини з громадянами та бізнесом шляхом введення нульової декларації та податкової амністії.

Також за його словами, найбільші загрози для податкової системи України – це тіньова економіка й корупція, саме тому необхідно здійснити масштабну податкову реформу законодавства і правоохоронних органів, що повинні розслідувати фінансові злочини.

21 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161329
 
 
 Топ коментарі
 
Опять олигархи и вороватые чиновники борятся против рынка. Боролись против фондового рынка - прибрали к рукам нашару всю промышленность Украины. Борятся против рынка земли - хотят прибрать к рукам нашару всю с/х землю. Также и с рынком спирта. Пока рынка нет - чиновники и олигархи зарабатывают на это миллиарды. Олигархи и вороватые чиновники боятся рынка как черт ладана.
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Где учатся на экспердов? Тоже хочу нести всякую .&йню и получать за это деньги
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Опять олигархи и вороватые чиновники борятся против рынка. Боролись против фондового рынка - прибрали к рукам нашару всю промышленность Украины. Борятся против рынка земли - хотят прибрать к рукам нашару всю с/х землю. Также и с рынком спирта. Пока рынка нет - чиновники и олигархи зарабатывают на это миллиарды. Олигархи и вороватые чиновники боятся рынка как черт ладана.
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Це зрозуміло кожному адекватному українцю. Як і те, що метою скасування державної монополії були зовсім не благі турботи про нарід, чи державу. Чисто меркантильні інтереси зелених можновладців.
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Где учатся на экспердов? Тоже хочу нести всякую .&йню и получать за это деньги
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Тот, кто делает свои напитки, уже никогда не будет даже приближаться к стеллажам с тем говном, которое продается в магазинах. Еще часть уже задумываются об собственном производстве алкоголя. Остальная часть - язвенники и трезвенниики. )))
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Так, внимание: я- не бедный. По-честному. Одновременно, три года назад, видя публикации в СМИ, о смертях многочисленных, поле употребления водки нашего, украинского разлива... я приобрел самогонный аппарат. Отменный, надо сказать. После этих трёх лет его использования, у меня настолько выработалось умение, что покупка водки, в магазе- для меня- западло. Честное Слово. Иногда- покупаю, как сегодня, бо остановил производство, в связи с уходом на контракт, послезавтрашним.

Я вот к чему: черти вы, высокопоставленные, у вас уже, тока из-за одного Андрюхи- минус в большие тысячи гривен. Вы- нах никому не станете нужны, с вашей залипухой сраной. Особенно, это касается вина. Моя жена любит вино. Несмотря на любую цену в магазе- это не вино. Например: это не Киндзмариули, это- не Хванчкара. Ссуки, как вы уже достали!!! Ненавижу.
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просто введите электронные акцизные марки для начала
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Державна монополія на виробництво етанолу переслідує одна дуже важливу функцію. А саме: контроль якості етилового спирту має за мету недопущення масових отруєнь. Бо при бродінні завжди утворюється деяка кількість отруйного метилового спирту. Визначення кількості метанолу у продукції потребує наявності хімічної лабораторії, чого не можна очікувати від дрібних приватних виробників, які на всьому економлять. То ж будемо очікувати легалізації армії самогонщиків з їх сумнівною продукцією.
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Лично я против приватизации Укрспирта.Учитывая высочайшую рентабельность производства спирта и перспективы производства спирта не только для спирта,эти заводы имеют стратегическое значение для государства!Наведите порядок на заводах и миллиарды пойдут в бюджет.
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какой эксперт , спиртуса в инете завались , сами покупаем и ниче , разливают ( ближайшие пункты от нас , которые я знаю ) в Павлограде ( возле танка ) и Александрия , а Ыксперт этого не знает ?
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так это им и нужно ...
чем больше мутной воды, тем жирнее рыбка в ней ...
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