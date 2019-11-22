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Все про:озброєння (1163) Сербія (93)

 Сербія офіційно заявила, що не продавала озброєння в Україну

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович заявив, що Сербія не експортує зброю в Україну і не продавала міни для використання у бойових діях на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський портал N1Info.

"Якщо третя країна продає нашу зброю Україні, що може зробити Сербія? Зрештою, ви бачили, президент вийшов з дуже точною інформацією, які компанії були залучені при покупці тієї партії, яку показали по телебаченню, хто купив, і хто продав зброю, ми навіть не сказали, що це було зроблено незаконно, просто щоб знали, хто це зробив, щоб люди не говорили про різні домисли, а бачили, хто брав участь в купівлі і продажу цієї зброї", - сказав Стефанович.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявив, що показані на відео міни були частиною партії в 15 тисяч штук, проданої компанії "Техноремонт" Петара Црногораца, власника сербської фірми із продажу зброї CPR Impex.

"Ця компанія купила 15 000 мін і продала їх польській компанії через Кіпр. Ніде жодного разу не згадувалася ні Україна, ні будь-яка інша країна. Інакше Сербія не допустила б цього через наші хороші відносини як з Російською Федерацією, так і з Україною", - сказав Вучич.

Раніше в болгарських ЗМІ з'явилася інформація про те, що на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України.

Також читайте: Румунія не дозволила транзит російської військової техніки для Сербії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161328
 
 
 Топ коментарі
 
Украине точно не продавала. А вот Лугандону это еще вопрос. И граждане Сербии не разу не воевали против ВСУ на стороне обдроченцев Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 1427. (Извиняюсь за картинку - но это доказательство)
Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 2858
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сербы и сербия - кремлевские прихвостни... про які гарні відносини з Україною лепече той отрок????? достатньо подивитись як голосують сербські передасти в ООН і порахувати їх найманців на домбасі.
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Украине точно не продавала. А вот Лугандону это еще вопрос. И граждане Сербии не разу не воевали против ВСУ на стороне обдроченцев Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 1427. (Извиняюсь за картинку - но это доказательство)
Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 2858
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Через наші гарні відносини із Україною, ми би цього не допустили?
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ну че,зебанаты,нам уже и помогать стыдно,оказывается...
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Ви не зрозуміли, з якої сторони викоритовуються ці сербські подарунки
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Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Недавно кацапы испортили отношения со своими союзниками сербами, пытаясь завербовать военного.
Вчера кацапы испортили отношения с испанцами, их вычислила местная разведка.
ФСБ И ГРУ москальщины полностью себя дискредитировали. А тема с надуманными оружейными скандалами, где фигурирует Украина - давно известный прием нечестной конкуренции со стороны нашего врага -кацапов.
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Как-то интересненько выходит,.. Сербы вроде самые наипервейшие братушки у Мордора и тут на те... Оружие Украине продавать !
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сербы и сербия - кремлевские прихвостни... про які гарні відносини з Україною лепече той отрок????? достатньо подивитись як голосують сербські передасти в ООН і порахувати їх найманців на домбасі.
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Да верим верим, чтобы балканский кацап продал оружие Украине?
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НЕОБХОДИМО ЧЕРНОГОРИИ СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ ПОСТАВИТЬ !!!
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здесь и так его полно совдеповские калаши оставьте лучше себе
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