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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1215) поранення (1575) військовослужбовці (2579) Риженко Сергій (24)

 Десятки днів коми: поранений на Донбасі 22-річний боєць Єлізар опритомнів

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова опритомнів 22-річний військовослужбовець Єлізар, який зазнав проникаючого черепно-мозкового поранення в селищі Зайцеве на Донбасі. Боєць перебував у комі десятки днів.

Про це повідомив у Facebook головлікар медустанови Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Нейрохірурги під керівництвом Андрія Сірка кинули виклик смерті. Провели операцію з видалення осколків, зруйновано 20% мозку. Десятки днів коми. Місяць тіло без найменших рухів. Світло розсіяло темряву - Єлізар опритомнів. З'явилася динаміка, мова, бажання жити. Потім реабілітація в госпіталі", - зазначив він.

При цьому лікар повідомив, що дефект черепа хлопця накрили спеціальною пластиною, яка "дасть змогу повноцінно жити".


"Його мрія - познайомитися з дівчиною після виписки з Мечникова. Радість переповнює душу", - додав Риженко.

Читайте також: Вони на апаратах штучної вентиляції легенів, - головлікар Риженко про українських воїнів, яких доправили в лікарню 25 серпня. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161326
 
   
 Топ коментарі
 
Это радует!!...Выздоравливай, боец!..
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без комментариев...
титанический труд и вера в победу
вот чем отличаются профи
дай бог здоровья парню
и врачам
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" мы оглянуться . оглянуться не успели . а сыновья уходят в бой " спасибо тебе солдат
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" мы оглянуться . оглянуться не успели . а сыновья уходят в бой " спасибо тебе солдат
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без комментариев...
титанический труд и вера в победу
вот чем отличаются профи
дай бог здоровья парню
и врачам
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Низкий поклон врачам Больницы Мечникова, сколько они спасли жизней ❤️. А бойцу скорейшего выздоровления.
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Одужання хлопцю!
Подяка лікарям, вони створили диво.
З Божою поміччю.
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Низький уклін лікарям!!! Найшвидшого одужання солдату!
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Слава Богу. Одужуй, Герою. Медикам- велика дяка
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Швидкого і успішного одужання і міцного здоров'я та довгих років життя на другий у році День народження, боєць! Спасибі за вірнісь, честь і захист. Спасибі лікарям-чудотворцям! Все буде Україна!
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дай Бог,тобі ,повного та швидкого виздоровлення,Козаче
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А государство должно не забывать, что парень отдал свое здоровье за эту страну.
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всім причетним до спасіння Воїна - шана і повага
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А Зеля с удмуртом попили пива в Днепре на набережной, нет, чтобы в Мечникова заехать. Сколько воинов там спасли!
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