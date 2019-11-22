 Був чемпіоном з "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова

Про це заявив глава партії СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Грантові проєкти малюють діаграми (голосувань більшості. - Ред.), проте вони стосуються всіх голосувань. А у нас є сигнальні голосування по 60 законопроєктах. Поляков у них - чемпіон з "проти", "утримався" і "не голосував". Так може поводитися депутат, який будує власну політичну кар'єру. А от член фракції має поводитися більш конструктивно", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.