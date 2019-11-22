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 Політика України
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Все про:Слуга народу (508) Корнієнко (73) Поляков_Антон (10)

 Був чемпіоном з "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова

Нардепа Антона Полякова вигнали з фракції "Слуги народу" за те, що він провалював сигнальні голосування.

Про це заявив глава партії СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Грантові проєкти малюють діаграми (голосувань більшості. - Ред.), проте вони стосуються всіх голосувань. А у нас є сигнальні голосування по 60 законопроєктах. Поляков у них - чемпіон з "проти", "утримався" і "не голосував". Так може поводитися депутат, який будує власну політичну кар'єру. А от член фракції має поводитися більш конструктивно", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161325
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто?
Скажіть хтось цьому 'діячу', що голосоування по команді нічим не відрізняється від законів януковича, і по суті являється фарсом...
Для чого Верховна Рада і депутати, якщо рішення приймає чорт зна хто, і чорт зна де...ю
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тобти випхали за індивідуальність..
може хто підкаже, чи є схожість між СН і совковою КП ?
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Не поддержал политику партии... Был чемпионом по "против", "воздержался" и "не голосовал", - Корниенко о причине исключения из фракции Полякова - Цензор.НЕТ 1894..разбойник...
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Противсихы пусть с псом и голосом пса объединяются.
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Через те ти тут гавкаєш? Був чемпіоном по "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова - Цензор.НЕТ 1193 Тобі сумно?
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Ты на редкость тупой даже для кацапа.
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Тобто?
Скажіть хтось цьому 'діячу', що голосоування по команді нічим не відрізняється від законів януковича, і по суті являється фарсом...
Для чого Верховна Рада і депутати, якщо рішення приймає чорт зна хто, і чорт зна де...ю
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Людина, яка має свою, незалежну позицію і думку у слуги не подасться.
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А обов'язково кудись іти? А просто бути розпіракційним? А голосувати по совісті?
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За попередніми підрахунками ЦВК, партія «Слуга народу» отримали 131 мандат із 199 по мажоритарних округах.

В юриспруденції є таке чудове поняття як де юре і де факто...
Так от де юре ви праві і у нас в державі парламентсько президентська форма правління і корупції нема і депутати голосують по совісті...
А от як де факто... Вирішуйте самі.
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Якщо так, тоді ви мали б визнати, що де- юре партія СН і нує, а де-факт - це фанатом.
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Бо там немає ні структур, ні інших ознак класичної партії. Є лише купка вождів і масова. Ні ідеології, ні партійних працівників.
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Закони вони штампують дефакто так шо огого... Розгрібати будем довго...
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Та прийдеться. І то було б добре якнайшвидше, поки не засралися по самі вуха.
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Проґавив момент, коли "партія" з "лібертаріанців" перетворилася на "соціалістів" Був чемпіоном по "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова - Цензор.НЕТ 2477
Цікаво, а хоч хтось з блаЗЄнських знав значення слова "лібертаріанство"? Був чемпіоном по "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова - Цензор.НЕТ 2477
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ну это сродни лесбийской любви, но только с участием гомосексуалиста...
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Все бараны, как бараны, пасутся, где указали, а этот вон что.. Смутьян.
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член фракции должен совершать фрикции...
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Это подводя резюме под просматривающкйся политике фракции...
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тобти випхали за індивідуальність..
може хто підкаже, чи є схожість між СН і совковою КП ?
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Есть отличие
СН говорит, что в Бога верует ( ну, частично) Був чемпіоном по "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова - Цензор.НЕТ 3601
КП было низззя)
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КП верила в богочеловека Членина,какая в общем-то разница.
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а у барыг действуют другие правила?.Посмотрите на табло и включите мозги
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бггг)))у зебанатов полдник...им вот вот земоча все кишки сожжет
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и лерке в т.ч.
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иди чужую бабку подмой,а то не заплатят))))
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чужая бабка*** - ты чтоль?
здалась ты мне, ссы@@куха. сама мойся.
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это хорошо,что ты чужих старичков,которых обмываешь,за родных считаешь...а я вот была у радственников,так у них соседка тоже в Италии пашет,а ее муж живет с другой соседкой и от жены деньги получает Був чемпіоном по "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова - Цензор.НЕТ 6895
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да ты 100% выжила из ума, бабега. У тебя негативный жизненный опыт, и не удивительно. Но другие женщины очень отличаются от тебя, и у них полный порядок и с работой, и с домом. И прежде всего с головой!
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чого у тебе немає, іди в спам тварино кацапська.
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"Депутаты местных советов Киевщины требуют от нардепов-мажоритарщиков сложить мандат из-за голосования по рынку земли. ДОКУМЕНТ". Зебіли, ви чиї інтереси представляєте і захищаєте в Раді? Виборців, чи бені? Чи маленькі "40-річні мальчики і девочки" ще не розібрались?
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Це виходить, що чемпіоном має бути тільки по "ЗА"? Своєї думки і свого бачення депутат не має права говорити, а голосувати по команді? Це вже було. Чечетовщина. І де зараз той Чечетов? Отож...
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У каждой партии имеется своё направления, своя тактика и политика. Если в партии происходит разлад, то несогласные выходят из партии и создадут свою. Так произошло с партией PD (Италия). Ренци был не согласен с политикой партии, вышел из неё и создал новую.
Это норма политической жизни. Только не понятно, почему пэбобы не согласны.
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у чела своя позиция и она может отличаться от партийной и это как раз нормально)) прочитал,вникнул и не нажал на кнопку)) ему еще общаться с избирателями своими
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Великий чемпион ни в чем. И такое бывает.
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Не підтримував закони партії! Розстріляти його!
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Засланый козачек! Постепенно их всех выявят.
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тобто за те, що мав власну позицію, як і повинно бути у народного депутата, а не слуги урода, його виключили. і ті зебіли будуть потім, щось про якусь демократію розказувати.
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Яременка виключать, за те, що шльондр шукає, потім гвалтівника, так скоро від фракції нічогоне залишиться, а рішення КС за яке проплачено Бабломойським, то вже не відкатають.
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А як Поляков уявляв собі на посаді президента України таку особу. як зеленський, невігласа і антиукраїнця? Тому нехай не дивується, такий може привести тільки до терору.
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