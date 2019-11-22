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 Політика України, За кордоном
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Все про:корупція (2697) США (5872) Трамп (2267)

 Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що любить український народ, проте, надаючи йому допомогу, хоче бути впевненим у тому, що допомога буде використана за призначенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі каналу "Fox News".

"Я люблю український народ", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Водночас президент підкреслив, що не бачить нічого поганого в тому, що закликає Київ викорінювати корупцію.

"Потрібно переконатися, що гроші (які виділяються США Україні. - Ред.) будуть витрачені належним чином", - пояснив він.

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За словами Трампа, Україна фігурує серед країн світу, в яких проблема корупції стоїть найбільш гостро.

Саме цей фактор, за словами президента США, підштовхнув його свого часу до того, щоб доручити своєму адвокату Руді Джуліані курирувати в Білому домі пов'язану з Україною тематику. Трамп пояснив, що Джуліані "найкращий мер в історії Нью-Йорка", а також - "можливо, кращий борець проти злочинності за останні 50 років". На думку президента, такий послужний список дозволив би Джуліані ефективно допомагати Україні боротися проти корупції.

Крім того, президент США вкотре висловив думку, що прагнення України на Захід принесло Європі набагато більше користі, ніж Вашингтону. Саме тому, на його думку, європейські країни повинні активніше допомагати Україні.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161322
 
   
 Топ коментарі
 
Так её ж сегодня нету уже. Не знаю, может в понедельник вернётся....
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та уж не надо. люби лучше одного Зеленского
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Так её ж сегодня нету уже. Не знаю, может в понедельник вернётся....
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Напевне Зєлєнскій з Гончаруком цю радісну новину Трампу не повідомили. Тому Трамп помилково вважає, що корупція все ще є. Особливо, коли йому доповіли про аудіозаписи.А йому таки доповіли.
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Канал «1+1» та інші, платні шарії, ще не «пєрєстроїлісь»....
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v_n_zb это мировая пресса в понимании порохосрани.
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По воспоминаниям Холмса, Сондленд заявил Трампу, что президент Владимир Зеленский, дословно, "любит вашу задницу". Все как в плохом анекдоте: он сказал другу друга родственника троюродного племянника, что.. Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9195
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Не, ну ссылок на киселева, которым ты поверишь, у меня нет, так шо я привожу цитаты из показаний в Конгрессе под присягой.
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Сондленд сказал: "Я мог бы такое сказать". А ты это превратил в "Весь мир с утра до ночи обсуждает, что Зеленский любит дупу Трампа". Ты понимаешь, что это 2 большие разницы?
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Не ври, русский, я такого не писал. Я просто дал тебе ссылку на несколько СМИ, которые об этом написали.
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Ну, а то что он любит жопу Путину, не надо никакой мировой прессьі.
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и не стыдно ссылаться на некого v_n_zb ? Лучше уже на бабку в подъезде сошлись.
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Это называется "Мировая пресса цитирует.."? Просто рассуждения во время то ли доклада, то ли допроса. ВОЗМОЖНОЕ мнение 1 человека. А вы порохоботы представили все так, как будто это утверждение - факт, а не мнение.
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Для русского поясню..это показания в Конгрессе под присягой.
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а, в Конгрессе.. а тут порохобот пишет, что это мировая пресса пишет.. cnn или bbc - где об этом прочесть можно?
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русский, я ж тебе ссылочку дал. Там 194,000 результата за 0.73 секунды. Выбирай СМИ на свой вкус.
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если б ты еще знал, что большинство этих ссылок ведут не на СМИ и вообще не о том, что ты писал.. но у тебя ж ген лишний...не поймешь.
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Напомним, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд говорил президенту США Дональду Трампу о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «любит его задницу и готов сделать все, о чем его попросят».
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Не ври. Об этом сказал некий Холмс. Сондленд не подтвердил на 100% эти слова. Или у тебя есть аудиозапись Содленда, что ты с такой уверенность сообщаешь, что он говорил?
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яка різниця, гаваріл-нє гаваріл.....весь світ рже і правда вже нікого не цікавить
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Я сегодня с нигерийцем общался - он не ржал. Кто по твоему должен был ржать - корсиканец или японец? Да всем плевать на выдумки порохоботов. Совок ты со своим "Вся прогрессивная мировая апщественнасть..".
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Тобі ж кажуть про ЛЮДЕЙ А НЕ ПРО фашистів камуняк та зебілів
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у тебя весь мир в сговоре с Зеленским, Путиным и Трампом. Все твои соседи - тайные агенты. Следят за тобой Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп - Цензор.НЕТ 4283
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Так борятся сейчас с коррупцией, что коррупционеры не успевают в зеленые тапки на ходу переобуваться... Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп - Цензор.НЕТ 3199
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Прошу в МВС там вже давно подолали крупцію...Сам міністр Сабакоа все зробив..
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А Трамп шо не знає, що в нас її вже немає? Прем"єр сказав немає - значить немає!!!
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тут ще питання... Може прем'єр вважає, що оплата натурою - це не корупція.
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там глобус 150 прокрутить - рыжий Украины не найдет...
не по Украине он, по *****.
поетому еще раз - рыжий ето брехливый конь.
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Да там не только рыжий. Когда-то за бугром (там под вашим флагом) меня спросили откуда я. Когда я ответил, что из Украины меня с удивлением переспросили: "Is it somewhere in Africa?" Пришлось объяснять недалёкому не политизированному обывателю, что это независимая страна между рашей и Черным морем. Вроде понял))
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уже все хорошо в Америке знают Украину...
на глобусе не найдут, но слово запомнили в плане "Украина-коррупция" и "Украина-Трамп-скандал" - все, никаких больше знаний об Украине у них нету, как и о кацапии - та им и не надо вроде...
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Трамп молодець...
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Та як він може нас любити, якщо він ніколи не побував в Україні ? Він не скаже де ми знаходимось на мапі.
Чергова відмазка.
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И в этом он прав . Нам нужно пересажать всех мародеров . При Зеле этого не будет .
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Я люблю украинцев)))))))))) А там как? Или этих не любишь? 22 ноября, 15:46 "Премьера Израиля обвиняют в коррупции: открыто три производства."
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Пусть Трамп определится, кого он любит- украинцев или *****. Коктейль невозможен по определению - или- или
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А он с тебя пример берёт - ты недавно написала, что приветствуешь всех, кто плюёт на Россию. Те, кого ты именуешь "порохоботами" - последовательные и неизменные "плеватели" на неё... Но ты уже шестой год поливаешь их грязью... Так что "определись", сначала, сама...
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Трампу определять нечего. Он на крючке у Уйла и ему это нравится. 3 раза все спускать в унитаз и благодаря рашистским деньгам подняться...
А амеры все ищут повод для импичмента. Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп - Цензор.НЕТ 1981
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Доня! Ты отстал от жизни Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп - Цензор.НЕТ 3755. С коррупцией в Украине практически уже усё! Так остались мелкие сошки. Гончарук врать не будет Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп - Цензор.НЕТ 3755
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this is what I sad above...
and even more - hi doesn't give a shit about anybody but himself.
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hope you wrong - just fucking hope.
any other republican but this black mouth nothing...
and no - no dems under any circumstanses.
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Republican Party is firmly under Trump. This is the impression I got from the last couple of days in Congress, anyway. Of course, there's always a possibility that Reps are getting tired of constant state of scandal in the White House...We'll see soon enough, less than a year 'till elections.

++++++
++++++
Так, люди добрі.
У нас український форум.
Адміністратор форуму.

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а мне очень странно
тому що сколько пишут па русски а администратору все ОК
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па русски можна - ето же украинский форрум.
по англицки нельзя...
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ті на шо намєкаєшь шо цензор єнто подраздєлєніє русвєсни
вопще то вісер админа просто отвратителен
єслі Бутусов іго нє уволит то и сам такой
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... боремося. Але наразі корупція перемагає Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9996
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Трамп прямолинейно посоветовал украинцам бороться с властью.
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"Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп...".
А увязывание предоставления военной и финансовой помощи Украине (уже выделенной Конгрессом), с возбуждением уголовного дела в отношении сына своего политического противника, для его дискредитации - это не коррупция? "Чьё-бы "мычало", а твоё - молчало...".
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Все любят Украину, но с коррупцией конечно запущенно . Если сынок сенатора такие гроши загреб.
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доник хочет второй срок и так хочет шо аж потеет...
***** тоже хочет 2й срок доника - рыжий придурок ему удобен - мычит в кацдудку.
моника хочет второй срок доника - просто по причине, шо рыжему плевать на Украину,
а значит моника может стучать елдой по головам своих избирателей совершенно безнаказанно.
на сегодня так....
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Трамп не чув Гончарука? Неподобство! Імпічмент Трампу!
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Конечно нужно и поэтому украинцы и выбрали для этого важного дело клоун-комика из Кривого Рога. Ему и доверили страну в это критическое время.
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Надеюсь у Трампа с путиным все чисто!!!!
А с корубцией нам , конечно бороться нужно!!!
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Дони, Мокшандию ты любишь больше, чем Украину. Почему от тебя не слышно про мокшанскую коррупцию?
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це зрада!мародерище эту коррупцию взростил,оберегал а тут на тебе...
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42 - нелох .... - до етого да.
а кстати когда ему 42 стукнуло? може то лоховское все еще в неокрeпшей криворогатой башке бродит?
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а може и поправить все ето можно с помощью монтировки?
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ЕПОХА КЛОУНІВ ТА НЕВІГЛАСІВ...
Та НІКОГО НЕ ЦІКАВИТЬ КОГО І ЯК КОХАЄ ТРАМП ТА ТАКІ ЯК ВІН!!!
Людей що обрали президента на тимчасову роботу і ПЛАТЯТЬ ЙОМУ ЗРЯПЛАТУ цікавить ЛИШЕ як він робить свою роботу.
Що до коррупції то і в США Є чим зайнятися👿 то ж громадяни США переховували вкрадені в Україні гроші падліка лазорєнка,юдькі,бєні кАЛОмйськава та боґолюбова
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Какой смачный плевок в сторону потужніх рихворм сивочолого гетьмана.😂
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Трамп отстал от жизни. Сегодня Гончарук в Лондоне сказал, что у нас ее уже нет.
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Ничего не скажу за всепоглощающую любовь Трампа к украинцам, но точно знаю одно, что коррупция далеко не главная проблема у нас, да и вовсе не проблема, а одно из следствий главной Проблемы.
А главной проблемой( нашей бедой), является количественное преобладание хитрожопых, но тупых и беспринципных граждан даже без начальных, самых простых и первичных понятий о патриотизме, государственности и т.п. И остальные (~25% ) могут ЕЩЕ 400 лет биться головой об эту стену и все без толку. Главный враг всегда внутри, а не снаружи.
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А чего это зебобы переводят стрелки на Порошенко? После того, как Моника получила всю власть в свои руки, коррупция в Украине - это его заслуга, как и урезанные субсидии, так и повышенные тарифы.
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************ на всю голову Трамп, оказывается, любит украинцев!
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Ну да, весной ещё не было коррупции а к осени появилась, правду говорят -"барыга барыге глаз не выклюет" Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп - Цензор.НЕТ 8950
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Не важно, кого и что любит (или не любит) Трамп, но проблема глубже и куда серьезней, чем просто "коррупция",нужно создавать государство ГРАЖДАН "с нуля", но для это граждане хотя бы ДОЛЖНЫ БЫТЬ (население - это НЕ НАРОД) и они должны сами вооруженной силой (или угрозой ее применения) это сделать, заложив основы ипринцыпы НОВОГО ГОСУДАРСТВА свободных и ДЕЕСПОСОБНЫХ людей (ни господ, ни феодалов, ни их холуев:чинунш и служивых палканов, и уж тем боле не холопов или недееспособных рабов). И не дай Бог создателям новой страны впасть в утопический маразмм "равенства и прав голых обезьян с людьми"!
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Все люди - голые обезьяны, но далеко не каждая голая обезьяна является человеком!
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