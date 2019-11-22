 Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі каналу "Fox News".

"Я люблю український народ", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Водночас президент підкреслив, що не бачить нічого поганого в тому, що закликає Київ викорінювати корупцію.

"Потрібно переконатися, що гроші (які виділяються США Україні. - Ред.) будуть витрачені належним чином", - пояснив він.

Читайте також: "Я нічого не хотів. Сказав Зеленському чинити правильно", - Трамп у відповідь на звинувачення Сондленда

За словами Трампа, Україна фігурує серед країн світу, в яких проблема корупції стоїть найбільш гостро.

Саме цей фактор, за словами президента США, підштовхнув його свого часу до того, щоб доручити своєму адвокату Руді Джуліані курирувати в Білому домі пов'язану з Україною тематику. Трамп пояснив, що Джуліані "найкращий мер в історії Нью-Йорка", а також - "можливо, кращий борець проти злочинності за останні 50 років". На думку президента, такий послужний список дозволив би Джуліані ефективно допомагати Україні боротися проти корупції.

Крім того, президент США вкотре висловив думку, що прагнення України на Захід принесло Європі набагато більше користі, ніж Вашингтону. Саме тому, на його думку, європейські країни повинні активніше допомагати Україні.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.