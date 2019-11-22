 Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі каналу "Fox News".
"Я люблю український народ", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.
Водночас президент підкреслив, що не бачить нічого поганого в тому, що закликає Київ викорінювати корупцію.
"Потрібно переконатися, що гроші (які виділяються США Україні. - Ред.) будуть витрачені належним чином", - пояснив він.
За словами Трампа, Україна фігурує серед країн світу, в яких проблема корупції стоїть найбільш гостро.
Саме цей фактор, за словами президента США, підштовхнув його свого часу до того, щоб доручити своєму адвокату Руді Джуліані курирувати в Білому домі пов'язану з Україною тематику. Трамп пояснив, що Джуліані "найкращий мер в історії Нью-Йорка", а також - "можливо, кращий борець проти злочинності за останні 50 років". На думку президента, такий послужний список дозволив би Джуліані ефективно допомагати Україні боротися проти корупції.
Крім того, президент США вкотре висловив думку, що прагнення України на Захід принесло Європі набагато більше користі, ніж Вашингтону. Саме тому, на його думку, європейські країни повинні активніше допомагати Україні.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
З середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
https://www.cnn.com/politics/live-news/impeachment-hearing-11-20-19/h_f97dae04e836c65e067b75c11b77611f
https://video.foxnews.com/v/6107212393001/#sp=show-clips
https://www.washingtonexaminer.com/news/sondland-on-telling-trump-zelensky-loves-your-ass-we-communicate-in-four-letter-words-in-this-case-three
Но для тебя это, разумется, не СМИ, это ж не "russia today" и не кисельтв.
не по Украине он, по *****.
поетому еще раз - рыжий ето брехливый конь.
на глобусе не найдут, но слово запомнили в плане "Украина-коррупция" и "Украина-Трамп-скандал" - все, никаких больше знаний об Украине у них нету, как и о кацапии - та им и не надо вроде...
Чергова відмазка.
А амеры все ищут повод для импичмента.
and even more - hi doesn't give a shit about anybody but himself.
any other republican but this black mouth nothing...
and no - no dems under any circumstanses.
тому що сколько пишут па русски а администратору все ОК
по англицки нельзя...
вопще то вісер админа просто отвратителен
єслі Бутусов іго нє уволит то и сам такой
А увязывание предоставления военной и финансовой помощи Украине (уже выделенной Конгрессом), с возбуждением уголовного дела в отношении сына своего политического противника, для его дискредитации - это не коррупция? "Чьё-бы "мычало", а твоё - молчало...".
***** тоже хочет 2й срок доника - рыжий придурок ему удобен - мычит в кацдудку.
моника хочет второй срок доника - просто по причине, шо рыжему плевать на Украину,
а значит моника может стучать елдой по головам своих избирателей совершенно безнаказанно.
на сегодня так....
А с корубцией нам , конечно бороться нужно!!!
а кстати когда ему 42 стукнуло? може то лоховское все еще в неокрeпшей криворогатой башке бродит?
Та НІКОГО НЕ ЦІКАВИТЬ КОГО І ЯК КОХАЄ ТРАМП ТА ТАКІ ЯК ВІН!!!
Людей що обрали президента на тимчасову роботу і ПЛАТЯТЬ ЙОМУ ЗРЯПЛАТУ цікавить ЛИШЕ як він робить свою роботу.
Що до коррупції то і в США Є чим зайнятися👿 то ж громадяни США переховували вкрадені в Україні гроші падліка лазорєнка,юдькі,бєні кАЛОмйськава та боґолюбова
А главной проблемой( нашей бедой), является количественное преобладание хитрожопых, но тупых и беспринципных граждан даже без начальных, самых простых и первичных понятий о патриотизме, государственности и т.п. И остальные (~25% ) могут ЕЩЕ 400 лет биться головой об эту стену и все без толку. Главный враг всегда внутри, а не снаружи.