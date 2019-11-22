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 Політика України, За кордоном
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Все про:ЄНП (25) Порошенко (10005) переслідування (63)

 Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка

Таку заяву президент Європейської народної партії Жозеф Доль зробив на пресконференції в рамках Конгресу ЄНП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Прямий.

"Що стосується політичного тиску, то він не тільки проти Порошенка. Тиск здійснюється також на банкірів. Я знаю про тиск на їхні сім'ї і я уважно стежу за цим".

Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради Дональд Туск застеріг українську владу від політичного переслідування Петра Порошенка.


Читайте також: США стурбовані переслідуванням Порошенка, - Тейлор

Цьому передував касетний скандал під назвою "Трубу прорвало". Серед оприлюднених фрагментів розмов у кабінеті директора ДБР були вказівки порушувати справи проти Супрун, Порошенка, Жеваго і Приватбанку.

Минулого тижня низка міжнародних організацій, зокрема МВФ, висловили занепокоєння через затримання двох банкірів: голови Райффайзенбанку Писарука і Укрексімбанку Гриценка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161321
 
 
 Топ коментарі
 
Рыло,видать,тоже в шыкаладном пушку
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Европейской народной партии Жозеф Доль это тот кто у путина на зарплате
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Не зрозумів... це стурбованість, чи занепокоєність?
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непонятно почему путинская консерва обеспокоена порошенко или понятно
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Не зрозумів... це стурбованість, чи занепокоєність?
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это смотря как отслюнявили,выразить обеспокоенность одна такса,озабоченность уже вторая
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Просто он плохо знает наших банкиров ))
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А может как раз совсем даже не плохо.
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Так само переслідуються опоненти ЗЕ, і є натяки що незабаром почнуться нападки на учасників Майдану та добровольців.
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возможно за ними уже следят со спутника
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Новая власть Зеленского уже многих добровольцев чипировала
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в этой теме как ЗЕботы оживились...!)\повылазили из норок...\
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Там вже не натяки а відверта робота саме на це.
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Европейской народной партии Жозеф Доль это тот кто у путина на зарплате
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Олигархи и банкиры - это коровы. Если корову давить - она только мычит. Их не давить, а доить надо.
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Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
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Любил Вова с друзьями коров подавить. Особенно по ночам.
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Защитники, ****. Дался им этот Петя.. Или подразумевается. что вместе с булавой индульгенция выдаётся?
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Не уявляю собі, як Зленський має посадити усіх, у кого працював на корпоративах Президент Европейской народной партии Доль обеспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко - Цензор.НЕТ 7227 Це він типу кусає руки, які цілував і які його годували Президент Европейской народной партии Доль обеспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко - Цензор.НЕТ 7227
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на майдан шоколадные виды не оправдались ... теперь надежда на зарубежных товарищей : они отмажут петьку от тюрьмы

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Ви як в тому анекдоті, де Вова намагається намалювати яблуко, а весь час виходить ж*па Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка - Цензор.НЕТ 7085

Хотіли намалювати карикатуру на Пороха, а все одно вийшов скоморох
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Евроуроды уже задолбали со своим политическим вмешательством в дела о коррупции. Хватит прикрывать своих выкормышей.
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Очень обеспокоен преследованием коррупционеров-банкиров и коррупционера-экспрезидента. Внимательный следун) Иди в жопу старый пень! Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка - Цензор.НЕТ 7485
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Сайт необхідно переіменувати "Цензура соєвої ботоферми". Тільки тут волают, щоб бариги не понесли відповідальності за корупцію, яку очолювали Поросьонки та Свинарчуки.
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у зебілів і ворогів України (ватників, касапів, сепарів, колабораціоністів, еtс) найперший ворог - Порошенко. Який організував опір *****, організував оборону України від зовнішнього ворога, організував підняття з руїн Збройних Сил, врешті підписав з ЄС Асоціацію, домовився з ЄС про безвіз для українських громадян, якому буржуї повірили і надали Україні хоч би мінімально необхідні кредити для підняття економіки (в т.ч. для розбудови оборони), який організував визнання Констатинополем української національної церкви ) чим започаткував зменшення впливу офіційних резидентур ворожої держави в Україні, тощо...
Не дивно, що вся зебільна вата так сереться.
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та ти сереш, зебіл, тому що проти названих фактів - ти своєю брехнею поперти не можеш. До речі, перелічене - це далеко не всі факти.
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Точно, не всё! Падлошенко уничтожил то единственно ценное, что возникло в результате майдана и нападения кацаПсин. Единство и патриотический порыв народа Украины! этот мерзавец разосрал восток и запад(и с невероятным упорством продолжает это делать) и это в конечном итоге развалит Украину!
Когда я читаю посты таких ********** как ты, я не вижу ничего общего между восточной и национально-озабоченной Украиной!
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такому зебілному брехуну-дебілу нема чого навіть заперечувати, бо сутті проблеми він не розуміє. Залишається єдинне доступне йому послання - "пнх, мразота г+гавняна!"
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Боти соєвої ботоферми зареєстрували по десятку акаунтів, тролять одне одного, ставлять плюсики, щоб коментар увійшов до топ. Інші думки вони видаляють, як спам. Бутусов ліг під бариг.
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Топ завжди складається тільки із лизунів чоколадної дупи. Усім іншим зась.
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зебанаты,ну не Шмог и не Шможет посадить зебоба Пороха...так что вам не оправдать вашу тупость и предательство страны
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Ну не з'їсть так покусає! А людям приємно....
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Так кондитер скоро всіх засвітить, в чиїх кишенях осідали іноземні кредити і гроші українських платників податків.
Уккраїськими злиднями вони не переймалися, їх турбує теперішній дискомфорт творців цих злиднів.
А розказували, що мафія в Європі це та, що на Сицилії.
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Яник вляпався колись в аналогічну історію з Тимошенко. Тоже був герой, нікого не слухав, на Європу болт забив. Нерукопожатним став, тільки путін його підбадьорював і по плечу хлопав.

Чим це все закінчилось ми знаємо. Де сьогодні Тимошенко, а де Янукович?

Ось так буде й Зеленським через кілька років (а може й швидше). Зараз його путін нагинає, щоб той Пороха посадив. Але чим це все закінчиться - ми вже знаємо Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка - Цензор.НЕТ 6537
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О, намалювався знавець з тролеферми, який знає хто кого куди нагинає.
Поки що, зміг продемонструвати тільки куди його бригадир тролів методичкою нагнув.
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Хроника одного Президента /21.11.2019/
У Туска на руках 30 часов прослушки Трубы... Он сегодня устроил часовое прослушивание выборочных мест для руководства Европейской народной партии.
Воваа, ты будешь в Европе популярен, как Иванисов в Украине.

ЕС уже дослушало пленки Трубы...
Туск выразил Вове свое "фэ"... А Президент Европейской народной партии Доль о"беспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко"...
https://v-n-zb.livejournal.com/10740166.html#cutid1
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Зараз всі, кому з України цідилося, дуже "абєспакоєни". Запахло грандізним шухєром.
Скоро ми дізнаємося чому Україна така бідна.
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Європа ще раз попередила ЗЕКОманду про те, що вона не буде пасивно спостерігати за політичними репресіями проти української опозиції. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск:
«Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де… немає місця політично вмотивованим переслідуванням».
В Європі все розуміють правильно. Коли попереджає той, хто грошей дає, не варто жартувати.
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Несмотря на все уверения Кабмина, миссия МВФ "... не видит возможности выделения кредита МВФ в этом году". Такое сообщение миссией отправлено в центральный офис МВФ. Если это так, то Украины входит в 2020 с дополнительным дефицитом бюджета в 41,4 млрд. гривен.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ніяких кредитів не буде поки не буде забезпечене надійне функціонування схеми їх дерибану.
При новій владі стара схема працювати не може, занадто великі ризики. Вона ще не встоялася, там йдуть процеси відторгнення чужорідних тіл і про солідний дерибан розмовлчти нема з ким.
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по *политическим - правильно.
Но пэпку с леркой таки засадят по *не политическим*.
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"Тобі ото так шкода, як корові заднє коліно всрать"©
Нехай встанет, походит - оно и попустит.
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Прикрывая мерзотного Свиновальца, европолитики подтверждают, что коррупция в Украине их устраивает.
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Чого тільки кондитер в Україні не організував?
Котли не організував, знищення військових складів не організував, офшори і сліпі трасти не організував, тролеферму не організував, рекордні злидні і корупцію не організував, посадку добробатів не організував, дерибан бюджету казнокрадами і мародерство в обороні не організував, до ліквідації громадянських активістів і учасників війни не причетний, до знецінення гривні ніякого стосунку не має, він, просто, сидів в своєму кріслі і був президентом.
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Конечно, нынешней власти легче бороться с Порохом, Фединой, генералом Марченко, чем с Портновым, Трубой и Богданом.
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Ти маєш право, згідно КПК України, звернутися з заявою до правоохоронних органів і вона буде зареєстрована, а відомості про злочин на протязі 24 годин внесені до ЄРДР.
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пэдротище мотается в ЕС скаучать о преследовании - его и лерки.
ЕС кричало, что в Укранене борются с коррупцией. И трампопо сегодня повторил.
Теперь молчите!
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