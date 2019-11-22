 Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Прямий.
"Що стосується політичного тиску, то він не тільки проти Порошенка. Тиск здійснюється також на банкірів. Я знаю про тиск на їхні сім'ї і я уважно стежу за цим".
Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради Дональд Туск застеріг українську владу від політичного переслідування Петра Порошенка.
Цьому передував касетний скандал під назвою "Трубу прорвало". Серед оприлюднених фрагментів розмов у кабінеті директора ДБР були вказівки порушувати справи проти Супрун, Порошенка, Жеваго і Приватбанку.
Минулого тижня низка міжнародних організацій, зокрема МВФ, висловили занепокоєння через затримання двох банкірів: голови Райффайзенбанку Писарука і Укрексімбанку Гриценка.
Хотіли намалювати карикатуру на Пороха, а все одно вийшов скоморох
Не дивно, що вся зебільна вата так сереться.
Когда я читаю посты таких ********** как ты, я не вижу ничего общего между восточной и национально-озабоченной Украиной!
Уккраїськими злиднями вони не переймалися, їх турбує теперішній дискомфорт творців цих злиднів.
А розказували, що мафія в Європі це та, що на Сицилії.
Чим це все закінчилось ми знаємо. Де сьогодні Тимошенко, а де Янукович?
Ось так буде й Зеленським через кілька років (а може й швидше). Зараз його путін нагинає, щоб той Пороха посадив. Але чим це все закінчиться - ми вже знаємо
Поки що, зміг продемонструвати тільки куди його бригадир тролів методичкою нагнув.
У Туска на руках 30 часов прослушки Трубы... Он сегодня устроил часовое прослушивание выборочных мест для руководства Европейской народной партии.
Воваа, ты будешь в Европе популярен, как Иванисов в Украине.
ЕС уже дослушало пленки Трубы...
Туск выразил Вове свое "фэ"... А Президент Европейской народной партии Доль о"беспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко"...
https://v-n-zb.livejournal.com/10740166.html#cutid1
Скоро ми дізнаємося чому Україна така бідна.
«Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де… немає місця політично вмотивованим переслідуванням».
В Європі все розуміють правильно. Коли попереджає той, хто грошей дає, не варто жартувати.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
При новій владі стара схема працювати не може, занадто великі ризики. Вона ще не встоялася, там йдуть процеси відторгнення чужорідних тіл і про солідний дерибан розмовлчти нема з ким.
Но пэпку с леркой таки засадят по *не политическим*.
Нехай встанет, походит - оно и попустит.
Котли не організував, знищення військових складів не організував, офшори і сліпі трасти не організував, тролеферму не організував, рекордні злидні і корупцію не організував, посадку добробатів не організував, дерибан бюджету казнокрадами і мародерство в обороні не організував, до ліквідації громадянських активістів і учасників війни не причетний, до знецінення гривні ніякого стосунку не має, він, просто, сидів в своєму кріслі і був президентом.
ЕС кричало, что в Укранене борются с коррупцией. И трампопо сегодня повторил.
Теперь молчите!