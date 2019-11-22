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 Політика України, Події
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Все про:бешкет (432) пранкери (19) Клітіна Олександра (3)

 Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна

Заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександра Клітіна має намір звернутися до суду у зв'язку з "постільним" скандалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу.

"Я маю намір у суді домогтися спростування цієї інформації і моральної компенсації", - сказала вона під час брифінгу в Києві в п'ятницю.

При цьому вона відмовилася коментувати діалог із пранкером "Джокером".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна

Клітіна сказала, що поки не знає всіх, проти кого подавати позови, однак серед них точно буде нардеп Антон Поляков, якого виключено зі "Слуги народу".

"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто у той час був у відрядженні і пліткував. Поширив (аудіозапис телефонної розмови) Антон Поляков - це зрозуміло, з ким судитися", - поділилася планами заступниця міністра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161314
 
 
 Топ коментарі
 
Самое интересное - на ПУБЛИКАТОРОВ разговора, а не на сказавших.
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Самое интересное - на ПУБЛИКАТОРОВ разговора, а не на сказавших.
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А тебя какого из Беларуси как наши дела касаются?
Вылезете из-под )(уйлостана, сможете хотя бы выборы провести - будешь рассказывать что-то.
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Ти що- там Олександр Ригоравич швидко під шконку загонить, ось воно тут й дзявкотить, ще й рошенку отримає!)
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И не говори!
Учитывая что она с 2015 года - советником министра инфраструктуры трудилась до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ там же)) Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 5702
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ну, не замміністра же!
Чи ти думаєш, вона залазила під ковдру Омеляну? А, може, спитай при нагоді.
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Читать не умеем? Публикатор известен, а кто говорил - сначала нужно выяснить.
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У нас свобода слова. И два бавуина в брачный период вполне имеют право озвучивать свои секс фантазии. А вот публиковать это на всю страну и обвинять объект этих фантазий это мягко говоря нехорошо.
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*два бабуина
Смотрю тут в коментах таких большинство
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ты смотри а "соска" то с кактусом оказалась... Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 6003 мадам не надо ноги развигать так широко чтобы ваше внутренеее сущность гхм... видела вся страна... Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 2652 у вас лицо куртизанки, а не работника министерства.... пошли бы на панель там бы больше заработали ей Богу!....
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а вот я бы так не был категоричен...!
смотря как она подаст это дело в суд - если это дело она свяжет с рекламой "её любимой", то вероятность выиграть возрастает в разы...
можно просто написать - "я не просила меня рекламировать"...\кому нужно - тот всё знает...!\
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В суде мужиков много. А постелей еще больше.
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Да никуда она не подаст - обосраться еще и в суде.. ))
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А че сразу "обосраться"? Вроде, все при ней....
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Заместитель министра инфраструктуры по вопросам постельной интеграции
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то то и оно,порохоботов все больше,а они размножаются по три сразу
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тобто всіх невдоволених тупою владою ви записуєте в порохоботи ?
навіть якщо вони голосували за Зе ? Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 129
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Це троль нижчого левела. Спамте і не опускайтеся до розмов з ним.
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я його вчора послав на йух(таку хрєнь несло, що я не стримався), а бачу вже повернувся
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мне просто тебя жалко Old Cat ты старый кот,а на тебя два молодых залезло,розбийныки Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 9964
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Ти сери, сери, не соромся. Більше ти нічого не вмієш
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ну ты то у нас профессионал опытный судя по картинке с котами
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Все ольгинские рвонули на унитазы с "Бердянска" смотреть, а его оставили дежурить... Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 180
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у тебя умственное развитие как у мушки дрозофилы,наверное напишешь в подъезде слово "жопа" и тикаешь,пока старшие не видят
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дефективный ты и в подъездах с ошибками пишешь или только тут
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Из ротового отверстия такого имбицила как ты любое ругательство комплимент.
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зачем писать слово жопа если можно просто фотку Зеленского приклеить Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 3916
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приклей себе на лоб и ходи так
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то есть с тем что Вовка это жопа ты согласен ? Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 6126
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это сравнение не корректное Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 8224
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ты смотри какой осторожный . что боишься что Бакланов узнает ?
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да . точно ? что лучше Сивохи и Иванисова ?
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а в тебе, кацапе, настільки розвинений нтілєхт, що навіть доручили на цензорі срати
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На "публикаторов" будет подавать, а чего не на участников беседы?
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Это ж надо собрать столько дряни в один флакон, что бы за какие то 3 месяца все это превратилось в омерзительно воняющую субстанцию. Нюхайте ЗЕбилы))))
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Давно пора. Такие вещи нельзя оставлять без наказания виновных.
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Отважная! И следственного эксперимента не испугалась!
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И заодно подать на пьяноржущих участников междусобойчика.
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Девушка в прозрачном платье белом....
В туфлях на высоком каблуке....
Ты зачем своим торгуешь телом?
От большого дела в далеке....
Ну зачем пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать...
Или быть водителем маршрутки...
Или в небе - соколом летать.... Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина - Цензор.НЕТ 3328
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Осенний вечер в коже хромовой
Взгрустнулось что-то - шепчет в бороду.
А проститутка Буреломова,
Сощурив глаз - идёт по городу.

Эй, берегитесь, люди - женщины!
В чулан мужей и полюбовников.
У этих шлюх такие «трещины»,
Что разохотят и покойников.

И вы - кто незнакомы с похотью
И до конца не одичавшие,
Вы за рукав её не трогайте,
Она бесстыжая и падшая...
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(танго з репертуару Аркадія Сєвєрного)
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"ТЫ открывал ночь
Все что могли позволить.
Маски срывал прочь,
Душу держал в неволе.
Пусть на щеке кровь
Ты свалишь на помаду.
К черту барьер слов
Ангелу слов не надо...
А мы не е ангелы, парень
Нет мы не ангелы
Темные Твари и сорваны планки нам
Если нас спросят - чего мы хотели
Мы бы взлетели
Просто - взлетели.
А мы не Ангелы парень
Нет мы не ангелы
Там на Пожаре утратили Ранги мы
Нету к таким не Любви не Доверия
Люди глядят на наличие перьев.
Сотни чужих крыш
Что ты искал там парень?
Ты так давно спишь
Слишком давно для Твари
Может пора вниз,
Там где ты дышишь телом
Брось свой пустой лист
Твари не ходят в белом!
А мы не ангелы парень...."(с)
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публикаторы.. тут нет обшибки? может "публиканты"?
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У неё железное алиби - всем отсосала, всем дала.
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Мои юристы разбираются...

Откуда у этой клизмы "мои юристы" вдруг появились? Вчера еще дояркой на панели работала, а сегодня уже свои юристы...
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В общем, ... будет давать , а что и куда - это технические нюансы, интересные жадной до пикантных сплетен публике
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На публикаторов ? 😵 Странно, а почему не на Папу Римского ?! 😁
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Скорее всего она подаст в суд за изнасилование.... Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 8732
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Заголовок читается, как " Я буду давать в суде..."
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вот говорят что попала через постель . она опровергает . и ведь она права . не было постели . просто отсосала в приемной без всяких кувырканий Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 8606
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вы ГЛУБОКО не правы! каждая женщина-политикиня имеет право делать брифинг!
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это да . и наличие постели при этом не обязательно
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як вона там написала - "приїду з Нідерландів і зроблю бріфінг". "Оговорочка по Фрейду" -роблять мінет а не бріфінг. Ну певно то діло їй звичне.
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А если вдруг у "публикаторов" окажется ещё и видеозапись процесса?
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Под Йолку нам положат фотки с голым ...асом премьером ? 😱
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Ещё одна реформаторка-интеллектуалка.
Жертва пластической хирургии...
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шо то долго думала, уже почти забыли все.
и да, в судах тоже eсть постели....
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Поляков. Заметили, он пропал. Он вбросил то, что ему подсунули и... пропал. Нету дяди. Ничего, он выползет. Он непременно выползет. Этот черт, роль которого Обиженного Обличителя, ему приготовили давненько, как это совершенно очевидно, ещё выползет. Давай, Поляков! Видос подтаскивай! Для потехи. ВО, вы твари. И- шабес-гои, кстати.
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теперь муж мадам Клитиной просто обязан трахнуть Юзика, и выложить скриншоты ..
Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітін - Цензор.НЕТ 7771
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стосовно того, що в них в уряді, як заявив Гончарук, нема корупції... Може, він вважає, що оплата натурою - не корупція?
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На публикаторов она будет в суд подавать. За разглашение государственной тайны? Ведь на на тех, кто в этих разговорах ее ****** назвал, она подавать в суд почему-то не будет.
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СПОРТЛОТО еще есть?
так ей туда)))
шарики крутить)))
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Угу, тільки дивись щоби замість аудіо, відео твого працевлаштування потім на платних каналах не з'явилось...
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"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
Рассердилась Из-подМинистра Клит(ор)и́на не на шутку - судом стращает.
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Я прошу! Нет, я настаиваю! Пригласите ее сегодня в студию к Славику Шустрому - пусть выскажется! Ей нужно дать выговориться, а нам - поржать Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна - Цензор.НЕТ 322
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Госслужащие-это лицо государства, вот только у него с каждым днём вместо лица все отчётливее вырисовывается жопа
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