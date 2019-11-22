 Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу.

"Я маю намір у суді домогтися спростування цієї інформації і моральної компенсації", - сказала вона під час брифінгу в Києві в п'ятницю.

При цьому вона відмовилася коментувати діалог із пранкером "Джокером".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна

Клітіна сказала, що поки не знає всіх, проти кого подавати позови, однак серед них точно буде нардеп Антон Поляков, якого виключено зі "Слуги народу".

"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто у той час був у відрядженні і пліткував. Поширив (аудіозапис телефонної розмови) Антон Поляков - це зрозуміло, з ким судитися", - поділилася планами заступниця міністра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.