 Я подаватиму до суду на публікаторів розмов, - Клітіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу.
"Я маю намір у суді домогтися спростування цієї інформації і моральної компенсації", - сказала вона під час брифінгу в Києві в п'ятницю.
При цьому вона відмовилася коментувати діалог із пранкером "Джокером".
Клітіна сказала, що поки не знає всіх, проти кого подавати позови, однак серед них точно буде нардеп Антон Поляков, якого виключено зі "Слуги народу".
"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто у той час був у відрядженні і пліткував. Поширив (аудіозапис телефонної розмови) Антон Поляков - це зрозуміло, з ким судитися", - поділилася планами заступниця міністра.
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.
Вылезете из-под )(уйлостана, сможете хотя бы выборы провести - будешь рассказывать что-то.
Учитывая что она с 2015 года - советником министра инфраструктуры трудилась до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ там же))
Чи ти думаєш, вона залазила під ковдру Омеляну? А, може, спитай при нагоді.
Смотрю тут в коментах таких большинство
смотря как она подаст это дело в суд - если это дело она свяжет с рекламой "её любимой", то вероятность выиграть возрастает в разы...
можно просто написать - "я не просила меня рекламировать"...\кому нужно - тот всё знает...!\
навіть якщо вони голосували за Зе ?
В туфлях на высоком каблуке....
Ты зачем своим торгуешь телом?
От большого дела в далеке....
Ну зачем пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать...
Или быть водителем маршрутки...
Или в небе - соколом летать....
Взгрустнулось что-то - шепчет в бороду.
А проститутка Буреломова,
Сощурив глаз - идёт по городу.
Эй, берегитесь, люди - женщины!
В чулан мужей и полюбовников.
У этих шлюх такие «трещины»,
Что разохотят и покойников.
И вы - кто незнакомы с похотью
И до конца не одичавшие,
Вы за рукав её не трогайте,
Она бесстыжая и падшая...
Все что могли позволить.
Маски срывал прочь,
Душу держал в неволе.
Пусть на щеке кровь
Ты свалишь на помаду.
К черту барьер слов
Ангелу слов не надо...
А мы не е ангелы, парень
Нет мы не ангелы
Темные Твари и сорваны планки нам
Если нас спросят - чего мы хотели
Мы бы взлетели
Просто - взлетели.
А мы не Ангелы парень
Нет мы не ангелы
Там на Пожаре утратили Ранги мы
Нету к таким не Любви не Доверия
Люди глядят на наличие перьев.
Сотни чужих крыш
Что ты искал там парень?
Ты так давно спишь
Слишком давно для Твари
Может пора вниз,
Там где ты дышишь телом
Брось свой пустой лист
Твари не ходят в белом!
А мы не ангелы парень...."(с)
Откуда у этой клизмы "мои юристы" вдруг появились? Вчера еще дояркой на панели работала, а сегодня уже свои юристы...
Жертва пластической хирургии...
и да, в судах тоже eсть постели....
так ей туда)))
шарики крутить)))
А судьи яйцами трясут..."©
Рассердилась Из-подМинистра Клит(ор)и́на не на шутку - судом стращает.