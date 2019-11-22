 "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав він на своїй сторінці в Facebook, вказавши три тези за результатами участі в першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.
"Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях. У нас сьогодні гарні макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств", - написав він.
Також прем'єр зазначив, що приватизація - це вже не проблема України, а можливість, яку уряд має намір використовувати.
"До кінця року ми направимо на малу приватизацію 500 держпідприємств. Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show", - констатував він.
Крім того, Гончарук зазначив, що в 2020 році уряд почне велику приватизацію.
"Упевнений, у цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного "Центренерго", - додав прем'єр.
Коментуючи питання концесії, Гончарук підкреслив, що уряд серйозно налаштований на державно-приватне партнерство.
"Два пілотні проєкти - морські порти "Ольвія" і "Херсон" вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію", - повідомив прем'єр.
а звонки Богдана - то не коррупция, то советы
Зеленский и украинская земля.
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
(*Oskar Deutsch родился в 1964 году в Вене. Его отец родом из Румынии, мать - из Западной Украины. Дойч возлавляет компанию Alvorado, производящую кофе. Глава еврейской общины в Австрии).
Очевидно разговор был достаточно предметным и уже 21.09.2019 г. в Вене в конференц-зале Vienna Marriott Hotel состоялось заседание группы бизнесменов европейских стран численностью около 30 человек. Заседание было посвящено обсуждению участия в совместном проекте приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Украине. В принципе даже был намечен основной вариант участия - выдача банковских кредитов под залог земельных участков.
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
Но случилось непредвиденное, неожиданно к этому вопросу проявил интерес явно не профильный этому вопросу Коломойский. Именно ему удалось убедить Зеленского, что связываться с австрийцами и принятием законов об участии иностранцев в приватизации земли нет никакого смысла и деньги можно найти внутри страны.
08.10.2019 г. на встрече в Вене, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, заявил группе вероятных инвесторов-иностранцев следующее - "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Скорее всего "Columbus" знал о ком и чем идет речь, потому мило улыбнувшись Ермаку сказал что они готовы вернутся к обсуждению в любое время.
Откуда собирался Коломойский взять 2 млрд долларов в принципе было понятно. Но для этого нужно было добиться выплаты компенсаций ему за приватизированный "Приватбанк". Схема была простой - у государства нет денег, отдайте землей. Но решение вопроса с "Приватом" не состоялось. Более того резко обострилась ситуация в Лондоне и Делавэре и Зеленский плюнув на все решил вернутся к австрийскому варианту.
Последовали серии консультаций - обсуждений и за основу был принят вариант непрямого участия иностранцев в приватизации, но "Columbus", выставил при этом снова определенные условия.
Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г. Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании. Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет. Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места. Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров". Далее он сообщает, тезисно следующее
"...все договоренности остаются в силе"
"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"
И особо интересные последних заявления -
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"
Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно, но несомненно она огромна.
Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.
P.S. Г-н Ермак, ваша операция прикрытия с тайной встречей в "Гудмане" (с оглашением во всех СМИ), была бездарной. Хотя ваш "консультант по пиару" (это ж надо, раньше это называлось по другому), старалась вовсю, развлекая американского оболтуса, которого вы подсовываете Зеленскому, как канал к Трампу. Даже не смешно.
Вот еще вчера была, и сегодня с утра в 8 часов была, а вот в 8:15 - уже абсолютно нет! Госпади... каких кретинов наизбирали.....
Чувак из ОПы указывает руководителям следственных органов, кого и когда сажать
Депутаты в законопроекты вставляют правки, которые кого-то банкротят, но этого депутата немножко обогащают.
Не кто-нибудь, а сам Представитель преЗЕдента в Верховной Раде снимает за госденьги квартиру у тещи.
Народный депутат и дружбан преЗЕдента указывает местным ментам кого в родном городе трогать, а кого нет.
И у нас нет коррупции на высшем уровне.
Гончарук слепой, глухой или дурной?
Кравчук дал понять Зеленскому и новой власти, что если они будут прятать Порошенко от уголовной ответственности, это закончится крайне плохо уже для новой власти.
Кравчук заявил, что все равны перед Законом и если у следователей есть конкретные доказательства коррупционных деяний Порошенко, да еще и во время войны, Порошенко обязательно должен ответить перед судом
"Мне бы хотелось, чтобы ни за одним из президентов не было хвостов, которые можно было бы расценить как преступление. "
И великий юрист современности - Портнов на этом закончится и лохторат нечем будет кормить....
Спор между экс-нардепом от Радикальной партии Ляшко Игорем Мосийчуком и главой пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией не утихает. Так, бывший парламентарий в своем Telegram-канале выложил копию паспорта Соединенных Штатов «слуги народа». «Паспорт гражданина США Давида Арахамия - председателя Фракции «Слуги Народа»! То кто лжец и идиот Давидушка? Жду извинений!», - сказано в посте Мосийчука.
https://replyua.net/news/179389-davidushka-to-kto-lzhec-radikal-mosiychuk-pokazal-kopiyu-pasporta-ssha-arahamii.html
https://www.idphoto4you.com/?Target=SamplePage_US
В свете этих назначений мне становится интересно с кем спал Мустафа Найем....
На этой неделе стало окончательно ясно, что парламентское монобольшинство в Украине состоит не просто из порядочных парней, не умеющих воровать, как ошибочно считалось ранее, а тупо из святых, и Владимир Зеленский у них за главного, ибо и вовсе чудотворец.
Василий Рыбников.
Как называется диагноз,когда реальность в голове никак не совпадает с действительностью и пациента это нисколько не заботит, так как он этого не замечает, я писать не буду. Но кто понимает в психиатрии, давно уже догадался, а остальным даётся простор для фантазии.
Заявление Ройтмана! За делом Байдена стоит Солнцевская мафия
"Блєск і ніщета підарасов" - вимальовується ще один слоган нової влади.
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
ДУЖЕ ПРОСТО!
Дивишся, а її(корупції) вже нема! В тілівізорі оголосили!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.
Зюзя сделает ролик, где оголосыть, что коррупция подолана.
Якщо ви усі так чи інакше виконуєте вказівки неголеної бабусі, який вас купив напряму чи опосередковано ще до виборів, то корупції і справді немає, бо вона вже відбулася.
А від 5 до 15К$ щомісяця у ВР від "мецената" це не рахується, то, як кажуть, "на пакушать", мабуть))
Коруція і злочини в поліції
Дешевый писдабол! А большинство электората (зебилоиды) в эту шнягу верят?
Стаття ВВС News Україна - https://www.bbc.com/ukrainian/news-50506079
Там і клован, і сам Гончарук, і всі-всі-всі зебіли. Спеціально для британської аудиторії все перелічено.
Бо топ коррупция подразумевает участие в ней какой- никакой элиты.
Зато у нас сейчас Гоп коррупция. Бо у власти гопота.
Что оно несет???
Да даже Госкомстат показывает ЗАМЕДЛЕНИЕ темпов экономического роста.
Ну и коррупция на месте.
"у нас будет много хороших инвестиционных историй"
Ага, табачники, выводящие производство из Украины, заценили, да-да.