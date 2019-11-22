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 Політика України
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Все про:ЄБРР (53) Кабмін (3323) Гончарук_Олексій (295)

 "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що сьогодні в Україні тотальна відсутність корупції на вищому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав він на своїй сторінці в Facebook, вказавши три тези за результатами участі в першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.

"Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях. У нас сьогодні гарні макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств", - написав він.

Також прем'єр зазначив, що приватизація - це вже не проблема України, а можливість, яку уряд має намір використовувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук

"До кінця року ми направимо на малу приватизацію 500 держпідприємств. Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show", - констатував він.

Крім того, Гончарук зазначив, що в 2020 році уряд почне велику приватизацію.

"Упевнений, у цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного "Центренерго", - додав прем'єр.

Коментуючи питання концесії, Гончарук підкреслив, що уряд серйозно налаштований на державно-приватне партнерство.

"Два пілотні проєкти - морські порти "Ольвія" і "Херсон" вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію", - повідомив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161309
 
   
 Топ коментарі
 
АХахахахаха!!!

95 квартал рулит)) Аахахах))

Труба, подтверди!
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конечно

а звонки Богдана - то не коррупция, то советы
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Еще один рехворматор уверовавший в 144 рехвормы появился. ****б твою ма*** сцыт людям в глаза и не моргнет "Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 404
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Наконец-то Лёха-самокатчик (премьер) погасил свою коммуналку за тепло!? "Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 6925
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Он не идиот, он брехун. Они сейчас бабки косят, а потом сбегут.
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Раздача конвертов с деньгами в Раде ЗЕленым депутатам коррупцией на "топ-уровне" не считается. Потому что это не депутаты а говно.
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ТАК А ГДЕ ДЕНЬГИ ТОГДА? ВЕДЬ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ ОРАЛИ ПРО ВОЙНУ НА КРОВИ И МАРОДЕРОВ
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Коррупция -стой, раз два!
Зеленский и украинская земля.

Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.

Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 6653
(*Oskar Deutsch родился в 1964 году в Вене. Его отец родом из Румынии, мать - из Западной Украины. Дойч возлавляет компанию Alvorado, производящую кофе. Глава еврейской общины в Австрии).
Очевидно разговор был достаточно предметным и уже 21.09.2019 г. в Вене в конференц-зале Vienna Marriott Hotel состоялось заседание группы бизнесменов европейских стран численностью около 30 человек. Заседание было посвящено обсуждению участия в совместном проекте приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Украине. В принципе даже был намечен основной вариант участия - выдача банковских кредитов под залог земельных участков.
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
Но случилось непредвиденное, неожиданно к этому вопросу проявил интерес явно не профильный этому вопросу Коломойский. Именно ему удалось убедить Зеленского, что связываться с австрийцами и принятием законов об участии иностранцев в приватизации земли нет никакого смысла и деньги можно найти внутри страны.

08.10.2019 г. на встрече в Вене, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, заявил группе вероятных инвесторов-иностранцев следующее - "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Скорее всего "Columbus" знал о ком и чем идет речь, потому мило улыбнувшись Ермаку сказал что они готовы вернутся к обсуждению в любое время.

Откуда собирался Коломойский взять 2 млрд долларов в принципе было понятно. Но для этого нужно было добиться выплаты компенсаций ему за приватизированный "Приватбанк". Схема была простой - у государства нет денег, отдайте землей. Но решение вопроса с "Приватом" не состоялось. Более того резко обострилась ситуация в Лондоне и Делавэре и Зеленский плюнув на все решил вернутся к австрийскому варианту.
Последовали серии консультаций - обсуждений и за основу был принят вариант непрямого участия иностранцев в приватизации, но "Columbus", выставил при этом снова определенные условия.

Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г. Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании. Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет. Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места. Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров". Далее он сообщает, тезисно следующее

"...все договоренности остаются в силе"

"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"

И особо интересные последних заявления -

"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"

Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"

Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно, но несомненно она огромна.

Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.

P.S. Г-н Ермак, ваша операция прикрытия с тайной встречей в "Гудмане" (с оглашением во всех СМИ), была бездарной. Хотя ваш "консультант по пиару" (это ж надо, раньше это называлось по другому), старалась вовсю, развлекая американского оболтуса, которого вы подсовываете Зеленскому, как канал к Трампу. Даже не смешно.
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абсолютно нет коррупции...

Вот еще вчера была, и сегодня с утра в 8 часов была, а вот в 8:15 - уже абсолютно нет! Госпади... каких кретинов наизбирали.....
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Депутатам платят взятки по $5000, но зато каждый месяц
Чувак из ОПы указывает руководителям следственных органов, кого и когда сажать
Депутаты в законопроекты вставляют правки, которые кого-то банкротят, но этого депутата немножко обогащают.
Не кто-нибудь, а сам Представитель преЗЕдента в Верховной Раде снимает за госденьги квартиру у тещи.
Народный депутат и дружбан преЗЕдента указывает местным ментам кого в родном городе трогать, а кого нет.

И у нас нет коррупции на высшем уровне.
Гончарук слепой, глухой или дурной?
"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1572
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Коррупция в Украине - МИРАЖ! Вся власть, оказывается, уже пересела на велосипеды. Нет! Зима - холода, одлинокие дома... Они ездят на метро и в троллейбусах. Платят за проезд. Сами ходят в магазин за колбасой и на рынок за картошкой. Учат со своими детьми уроки и не ходят в рестораны, потому, что им дорого там кушать! Пылесосят свои двух-комнатные квартиры и не имеют возможности оплатить тарифы. Их фамилии в списках должников по ЖКХ, а не в списках журналов о самых богатых украинцах. "Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1823 И так далее))
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Первый Президент Украины Леонид Кравчук сделал важнейшее заявление и по сути обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кравчук дал понять Зеленскому и новой власти, что если они будут прятать Порошенко от уголовной ответственности, это закончится крайне плохо уже для новой власти.
Кравчук заявил, что все равны перед Законом и если у следователей есть конкретные доказательства коррупционных деяний Порошенко, да еще и во время войны, Порошенко обязательно должен ответить перед судом
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А Кравчук не равен перед законом? Где деньги черноморского пароходства?
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https://nv.ua/opinion/poroshenko-podozrenie-chto-zhdet-byvshego-prezidenta-strany-novosti-ukrainy-50054483.html
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Вот что Крвчук заявил:

"Мне бы хотелось, чтобы ни за одним из президентов не было хвостов, которые можно было бы расценить как преступление. "

И великий юрист современности - Портнов на этом закончится и лохторат нечем будет кормить....
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"Но никто из президентов не должен иметь какой-то иммунитет, чтобы его не рассматривала правоохранительная система, прокурор или следователь, когда для этого есть основания. Все перед законом равны. И Петр Алексеевич тоже"(с)
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Зеб, во-первых, я показал, что ты лжешь о сказанном Кравчуком, что ты и подтвердил, процитировав его сейчас, во-вторых, это общие слова (если бы да кабы), а я тебе выделил основное.
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Пелядь,как там демакратические выборы?лука уже себя выбрал чи ще не?
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Пока это ты сделал заявления, а не Кравчука процитировал.
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А слабо самому прочитать, а не чьи-то комментарии постить?
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От зараз було смішно. Реально найкращий жарт в цьому сезоні.
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ага пусть зебилы в это верят .у них жизнь стала лутше от этого ))))
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Была коррупция в стране и денег не было .А теперь её не стало и денег тоже.
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И чего только этот гений экономического прорыва не скажет -для того, чтоб зебилы достали свои деньги из-под подушки)
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Да ладно, скажут пошутили, уже все привыкли к дебилам...Это их задача, превартить власть в посмешище, а Украину в цирк.
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«Давидушка, то кто лжец?!»: радикал Мосийчук показал копию паспорта США Арахамии
Спор между экс-нардепом от Радикальной партии Ляшко Игорем Мосийчуком и главой пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией не утихает. Так, бывший парламентарий в своем Telegram-канале выложил копию паспорта Соединенных Штатов «слуги народа». «Паспорт гражданина США Давида Арахамия - председателя Фракции «Слуги Народа»! То кто лжец и идиот Давидушка? Жду извинений!», - сказано в посте Мосийчука.
https://replyua.net/news/179389-davidushka-to-kto-lzhec-radikal-mosiychuk-pokazal-kopiyu-pasporta-ssha-arahamii.html
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На превеликий жаль це дешевий фейк.
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мосийчук это тот который взятку требовал , вся страна видела - но суд его оправдал , такому верить , ну дальше сам догадаешся
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Жду когда буду Владика Атрошенку трахать. Долго ждал, это судьба.
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Нету коррупции!???. Ну-ну....Утырок, проснись...Ты сериш....
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Раз такой тренд...
В свете этих назначений мне становится интересно с кем спал Мустафа Найем.... "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 354
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Зачем красть? Зачем? Когда официально, с честными глазами и чистыми руками.... Во имя народа и Украины...
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я говорил, что пригодится! ))))
На этой неделе стало окончательно ясно, что парламентское монобольшинство в Украине состоит не просто из порядочных парней, не умеющих воровать, как ошибочно считалось ранее, а тупо из святых, и Владимир Зеленский у них за главного, ибо и вовсе чудотворец.

Василий Рыбников.
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вже всі поварили..проварили повірили..
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ЭТОГО ЗЕЛЕНОГО ИДИОТА проверяли на вменяемость ????????
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Ага, жулику все поверили. Вы - само лицо коррупции. На виселицу просится.
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У этого гения своя отдельная реальность в голове. К действительности это никакого отношения не имеет, в его голове всё цветёт и колосится, куры увеличивают яйценоскость,коровы надои, а правительство доходы от приватизации.
Как называется диагноз,когда реальность в голове никак не совпадает с действительностью и пациента это нисколько не заботит, так как он этого не замечает, я писать не буду. Но кто понимает в психиатрии, давно уже догадался, а остальным даётся простор для фантазии.
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Послухаєш підслухані розмови і впевнюєшся, що ці некорупціонери навіть людською мовою не розмовляють. Користуються сленгом бандитів і злодюг. Звичайні терки на малинах.
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Коррупции нет .нет коррупции, на нет и Суда нет "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7768
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https://www.youtube.com/watch?v=Uq3fLxyp7NY

Заявление Ройтмана! За делом Байдена стоит Солнцевская мафия
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Кролег, сразу как стал премьером, то такое точно ляпнул...
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ну да, кому сейчас нужны борзые щенки? Лучше конвертами.
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Знову підходить цитата з Подерв'янського "Не вір, мій сину, цьому ...асу!!!".
"Блєск і ніщета підарасов" - вимальовується ще один слоган нової влади.
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В мене таке враження що вони пихнули десь весною як виграв їх пахан так їх і не пускає досі. Таке враження що вони живуть в паралельній реальності.
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А шо, неужели кто-то расстрелял весь топ-уровень? А то ведь только мертвый чиновник не берет взяток и не пилит бюджеты.
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В психбольнице должны наблюдаться те 73% кто ему верят. Но вместо этого они голосуют...
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КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?

Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

ДУЖЕ ПРОСТО!
Дивишся, а її(корупції) вже нема! В тілівізорі оголосили!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.
Зюзя сделает ролик, где оголосыть, что коррупция подолана.
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. Жгут, су@а. П'ятниця...

Якщо ви усі так чи інакше виконуєте вказівки неголеної бабусі, який вас купив напряму чи опосередковано ще до виборів, то корупції і справді немає, бо вона вже відбулася.
А від 5 до 15К$ щомісяця у ВР від "мецената" це не рахується, то, як кажуть, "на пакушать", мабуть))
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Я давно говорил , что главное зло в сантехниках , дворниках, слесарях, и уборщицах , вот главное коррупционное звено !
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ОТ дурне, він ще досі вважає , що чим більше кажеш цукор, тим солодше в роті.
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Ну если "карупцыя" исчезла, то значит бюджет наполнился деньгами, растут зарплаты и пенсии. Жизнь наладилась!
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У меня есть надежда , шо это чудо до Лондона не добежит .
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Побороли "по Гончаруку" топ-коррупцию! А где хоть одна обещанная"зеленью" посадка топ-коррупционера?Врет сей наиглавнейший министр, и не краснеет..
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А у нас в селі голова сіліради ахферіст
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Тоді де моя пенсія дебіл зеленуватий???
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Это как-на уровне попы нет коррупции??
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Ну все, раз Гончарук сказав, що не має, значить не має
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Так, топ корупції вже не має, настала ера Зекорупції
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Оказывается, у меня с Гончаруком есть что-то общее. И он , и я считаем избирателей слуги народа дибилами...
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А, так это он в Лондоне сказал. Они далеко, они не знают.
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"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук
Дешевый писдабол! А большинство электората (зебилоиды) в эту шнягу верят?
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Когда вся эта зеленая банда во главе с Беней побежит в Ростов, я буду настаивать на люстрации веревкой и фонарным столбом, а не мусорным баком.
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Ви не з корупцією боретесь - ви Україну ***** здаєте і за це прийдеться ВІДПОВІДАТИ!!!
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Теперь НАБУ расформируют, оно больше не надо "Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топрівні", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5763
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Від кнопкодавства до зґвалтування: найгучніші скандали депутатів "Слуги народу"
Стаття ВВС News Україна - https://www.bbc.com/ukrainian/news-50506079
Там і клован, і сам Гончарук, і всі-всі-всі зебіли. Спеціально для британської аудиторії все перелічено.
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Не просто ссут в глаза, процесс автоматизировать вали до душа Шарко.
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це зелені будуть гарцювати поки всі рейтинги капітально не обваляться, а потім можливо почнуть задаватися питанням а що взагалі відбувається.
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Тут я с ним согласен.
Бо топ коррупция подразумевает участие в ней какой- никакой элиты.

Зато у нас сейчас Гоп коррупция. Бо у власти гопота.
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"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели"

Что оно несет???
Да даже Госкомстат показывает ЗАМЕДЛЕНИЕ темпов экономического роста.
Ну и коррупция на месте.

"у нас будет много хороших инвестиционных историй"

Ага, табачники, выводящие производство из Украины, заценили, да-да.
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Тож якщо при порошенко крали вагонами, а при зеленському корупцію вже поборено, як заявляє презебіл-міністр, то кожний рядовий зебіл повинен відчувати неймовірне економічне покращення і уяснити для себе, що на цьому покращення через подолання корупції закінчаться, бо вже всіх корупціонерів побороли і потенціал вичерпано
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Крах политической карьеры начинается из за таких дятлов . Зеля .
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Нет в Украине топ-уровня. Есть гоп-уровень,уровень зебилов
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