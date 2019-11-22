 Законопроєкт про ринок землі в цілому Рада розглядатиме з 2 або 16 грудня. Є такий план, - Корнієнко

Таку думку перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко висловив в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
На запитання про те, коли в цілому буде проголосовано законопроєкт про ринок землі, політик відповів: "Залежно від того, як комітет встигне внести всі поправки. Це може бути або з 2 грудня, або 16 грудня. Є такий план. Будемо дивитися" .
Водночас, кажучи про те, коли може відбутися референдум щодо ринку землі, Корнієнко зазначив: "Спочатку потрібно прийняти пакет законів про народовладдя. Тому - приблизно січень-лютий наступного року. Тоді заплануємо".
Лохов опять кинули)))
"Агропросперис" американского пенсионного NCH Capital - 400000 га. фонда
Датская компания Trigon Agri контролирует более 52 000 га. Крупнейшие акционеры компании: JPM Chase (Великобритания), Swedbank (Швеция), UB Securities (Финляндия), Euroclear Bank (Бельгия) и JP Morgan Clearing Corp (США).
Саудовская United Farmers Holding Company контролирует 33 000 га сельхозземель через компанию Continental Farmers Group PLC (бывшая Мрия).
Французы из AgroGeneration и техасцы из SigmaBleyzer (хозяин - бывший харьковчанин) держат 120 000 га. Не стоит забывать и аппетиты компании Cargill.
Agricom Group (Голландия) - 400 000 га, имеет три кластера в Луганской, Черниговской и Ровенской областях.
https://www.youtube.com/watch?v=Oj7N2FKmvIg
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
(*Oskar Deutsch родился в 1964 году в Вене. Его отец родом из Румынии, мать - из Западной Украины. Дойч возлавляет компанию Alvorado, производящую кофе. Глава еврейской общины в Австрии).
Очевидно разговор был достаточно предметным и уже 21.09.2019 г. в Вене в конференц-зале Vienna Marriott Hotel состоялось заседание группы бизнесменов европейских стран численностью около 30 человек. Заседание было посвящено обсуждению участия в совместном проекте приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Украине. В принципе даже был намечен основной вариант участия - выдача банковских кредитов под залог земельных участков.
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
Но случилось непредвиденное, неожиданно к этому вопросу проявил интерес явно не профильный этому вопросу Коломойский. Именно ему удалось убедить Зеленского, что связываться с австрийцами и принятием законов об участии иностранцев в приватизации земли нет никакого смысла и деньги можно найти внутри страны.
08.10.2019 г. на встрече в Вене, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, заявил группе вероятных инвесторов-иностранцев следующее - "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Скорее всего "Columbus" знал о ком и чем идет речь, потому мило улыбнувшись Ермаку сказал что они готовы вернутся к обсуждению в любое время.
Откуда собирался Коломойский взять 2 млрд долларов в принципе было понятно. Но для этого нужно было добиться выплаты компенсаций ему за приватизированный "Приватбанк". Схема была простой - у государства нет денег, отдайте землей. Но решение вопроса с "Приватом" не состоялось. Более того резко обострилась ситуация в Лондоне и Делавэре и Зеленский плюнув на все решил вернутся к австрийскому варианту.
Последовали серии консультаций - обсуждений и за основу был принят вариант непрямого участия иностранцев в приватизации, но "Columbus", выставил при этом снова определенные условия.
Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г. Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании. Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет. Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места. Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров". Далее он сообщает, тезисно следующее
"...все договоренности остаются в силе"
"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"
И особо интересные последних заявления -
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"
Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно, но несомненно она огромна.
Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.
P.S. Г-н Ермак, ваша операция прикрытия с тайной встречей в "Гудмане" (с оглашением во всех СМИ), была бездарной. Хотя ваш "консультант по пиару" (это ж надо, раньше это называлось по другому), старалась вовсю, развлекая американского оболтуса, которого вы подсовываете Зеленскому, как канал к Трампу. Даже не смешно.