"...Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна..."

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу.
Клітіна заявила: "Розмови про ліжко - звичайний брехливий чорний піар".
Вона заявила, що спочатку хотіла ігнорувати цей скандал, але потім передумала.
Вона заявила про те, що відмовилася подавати у відставку.
Клітіна підкреслила, що "підтримує політику міністра і політику президента".
Також вона заявила про те, що всі розмови про її призначення "є нечесною маніпуляцією". Вона зазначила, що ця розмова зникла з її телефону і вона підозрює хакерів.
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия".
И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство
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Хуцпа їм допоможе. Пам'ятаєте як вони елегантно вирішили проблему люстрованого "бОгдана"? Просто перейменували АП в жОП щоб вивести його з під переліку заборонених посад. До речі, тодішній кабмін мав би припинити фінансування жОП як невідомої структури, але Ґройсман уже стояв у позі "чЄво_ізволітЄ".
Так само й зараз вони можуть перейменувати "корупцію" на "жОПрупцію" і, таким чином звітувати про відсутність корупції. Хуцпа -- всемогутня
Створена багато років тому, п'єса несподівано виявилася НАСТІЛЬКИ пророчою, що аж мороз поза шкірою...
ЕВ: Сэр, кто эти женщины митингующие под окнами Букингемского дворца?
МВД: Это лондонские проститутки.
ЕВ: Чего же они хотят? Может им нечего одеть?
МВД: нет, они одеваются у лучших кутюрье Европы.
ЕВ: Может им нечего есть?
МВД: да они едят в лучших ресторанах Лондона!
ЕВ: Да чего же им надо????
МВД: Бл...ди, Ваше величество!
Клитина заявила, что соло - табу.
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Не для того мама квіточку плекала
Мабуть це опція для призначення на посаду від СН
Все так возбудились этой темой, как будто сами никогда баб не обсуждали, как будто сами ну вообще про секс не думают, на баб не фантазируют никогда, да и появились из пробирки. Пора в Украине шариат принимать видимо.
вот и правильно)
а,шо,зря "строчила"?)))
Какое «сама подавать в отставку»? До кровавых мозолей на спине (и не только) наламывала, а теперь в отставку? Ещё и самой? Всем от ворот поворот и к Киве на стажировку, или к Яременке по телефону ледей делать.