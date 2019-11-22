"...Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна..."

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу.

Клітіна заявила: "Розмови про ліжко - звичайний брехливий чорний піар".

Вона заявила, що спочатку хотіла ігнорувати цей скандал, але потім передумала.

Вона заявила про те, що відмовилася подавати у відставку.

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Клітіна підкреслила, що "підтримує політику міністра і політику президента".

Також вона заявила про те, що всі розмови про її призначення "є нечесною маніпуляцією". Вона зазначила, що ця розмова зникла з її телефону і вона підозрює хакерів.

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Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.