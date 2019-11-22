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 Політика України
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Все про:Мінінфраструктури (341) Клітіна Олександра (3)

 Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна

Заступник голови Мінінфраструктури Олександра Клітіна заявила про те, що сама не подаватиме у відставку у світлі скандалу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час брифінгу.

Клітіна заявила: "Розмови про ліжко - звичайний брехливий чорний піар".

Вона заявила, що спочатку хотіла ігнорувати цей скандал, але потім передумала.

Вона заявила про те, що відмовилася подавати у відставку.

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Клітіна підкреслила, що "підтримує політику міністра і політику президента".

Також вона заявила про те, що всі розмови про її призначення "є нечесною маніпуляцією". Вона зазначила, що ця розмова зникла з її телефону і вона підозрює хакерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161304
 
   
 Топ коментарі
 
В отставку, но только через постель! Я не буду сама подавать в отставку, - Клитина - Цензор.НЕТ 7411
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это что получаеться, я в раде самый святой?
Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 4742
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власть вылезла из шоубизнеса, а шо вы хотели?
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это что получаеться, я в раде самый святой?
Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 4742
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Этого долбодятла , прошу не выкладывать
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Яременко лошара, платив шльондрам баксами, а міг би посадами замміністра!
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єтот поляков не мужик, а видимо гермафродит кастрирований....
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коза драная захотела улучшить свое состояние за счет бюджета
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Конечно не нужно, а то получается вроде как изнасиловали
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Хорошо телочку прорекламировали на всю страну, теперь ей легко будет на "порш" насо ... заработать
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Какие данные? У нее же нос практически отсутствует. Похожа на демона из преисподней.
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А що? Ніс як ніс. Присутній. На відміну від твого мозку.
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Сама чи не сама - нічого не означає. Настали нові зебільні часи, де нема правосуддя, але є порожні звинувачення. Ви зробили це разом, зебіли.
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От этого Зелёного говна попробуй ещё отмыть Украину
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Ана парахаботка! Ана держится за власть і карьіта!
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Как насс@ть на лицо Европейскому Банку Реконструкции и Развития - мастер класс от зиц-премьера Гончарука
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия".
И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство
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"...Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..."
===
Хуцпа їм допоможе. Пам'ятаєте як вони елегантно вирішили проблему люстрованого "бОгдана"? Просто перейменували АП в жОП щоб вивести його з під переліку заборонених посад. До речі, тодішній кабмін мав би припинити фінансування жОП як невідомої структури, але Ґройсман уже стояв у позі "чЄво_ізволітЄ".
Так само й зараз вони можуть перейменувати "корупцію" на "жОПрупцію" і, таким чином звітувати про відсутність корупції. Хуцпа -- всемогутня Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 9120
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Подобрался коллектив: один дрочит в зале, другой с б"ядми торгуется, третий насильник, четвёртый обещает исех трахнуть. эта из-под одеяла - сразу в министерство. Не Рада, а кружок по интересам. Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 1583
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Лесь Подерв'янський - Король Літр (трагедія)
Створена багато років тому, п'єса несподівано виявилася НАСТІЛЬКИ пророчою, що аж мороз поза шкірою...
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Я, кстати, ее совсем недавно прочитал, действительно весьма похоже на пророчество.
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Разговор Ее Величества (ЕВ) королевы и министра внутренних дел (МВД).
ЕВ: Сэр, кто эти женщины митингующие под окнами Букингемского дворца?
МВД: Это лондонские проститутки.
ЕВ: Чего же они хотят? Может им нечего одеть?
МВД: нет, они одеваются у лучших кутюрье Европы.
ЕВ: Может им нечего есть?
МВД: да они едят в лучших ресторанах Лондона!
ЕВ: Да чего же им надо????
МВД: Бл...ди, Ваше величество!
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Синхронный перевод для Яременко:
Клитина заявила, что соло - табу.
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Я не собираюсь как-то обелять эту тётю. Да и остальных. Но! Обратите внимание: нам, регулярно подсовывается какая-то "клубничка". Вот именно секс-характера. Те, кто управляет, а моё мнение- Всё В Данный Момент- Управляемо. Так вот, эти, которые управляют, прекрасно понимают: или о кровушке, или "что-то погорячее". И мы- поведёмся! Одновременно, скажу честно: твари они, эти Слуги. Без вариантов. Ранее просто смотре, с презрением, почти ежедневно убеждаясь, в их никчемности. Теперь- начинаю тихо ненавидеть.
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А кто виноват, что в партию Слуг Народа набрали тех у кого работают только жевательно-трахательные инстинкты. Вот полюбуйтесь на новые лица которых привел в Верховную Раду Зеленский. Я представляю, что там на уровень ниже творится. Ведь у каждого еще есть теща с квартирой и по десять помощников депутата.
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Зріз суспільства... Політологи кажуть...
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Нелох поцелует в прыжке ***** в лысину...на нормандской встрече...истину говорю!
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То что она заявила про якобы черный пиар всего лишь жалкое лживое оправдание для ее рогатого подкаблучника -лоха Дениса Сытника который носиться с ее ребенком пока ее жарят все кому не лень.
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Да на нее посмотрите какой из нее депутат не смешите мои носки обычная шалава насосала себе на депутатский мандат а теперь когда спалилась пытается корчить из себя оскорбленную невинность, подсрачник ей в одно место и пусть летит на все четыре....
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разделяю ваше негодование, и хоть она не депутат, а замминистра, сути это не меняет.
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Насправді навпаки - показує неадекватність Паші Козака... Сер ...
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"...Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна..."
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Не для того мама квіточку плекала Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 8538
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Яка ще відставка. Дарма "пиріжок" на розрив віддавала чи що.
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Была посимпатичнее. Шалава ботокса перекачала в харю
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та вринципі гарна, зараз манічкка якась губи качати. Ну все ж гвалтівники і сексуально стурбовані у владі
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ну да бо даю далі комусь навіть і в анал )))............
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Не для того работала день и ночь не покладая рот,чтобы теперь самой увольняться. Только через пинок под натруженый зад.
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А ви зауважили, що залишений міністер Аваков також призначав заступником якусь "незакомплексовану" щодо нудизму в соцмережах "квіточку"? Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 4263
Мабуть це опція для призначення на посаду від СН Я не буду сама подавати у відставку, - заступник міністра інфраструктури Клітіна - Цензор.НЕТ 4263
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Ну, естественно не будет подавать заявление! Она ж причинным местом это заработала, а тут уволиться требуют...
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А шо не подала в суд на Юзика за клевету?
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Янукович строил диктатуру Пахана, по принципу Коза Ностра, и то не получилось. А эти чмошники надували щеки, но как не крути, клоуны, посмешище. Скоро в регионах их просто будут посылать. "Але, это глава администрации?" "Да. А ты кто?" "Я **********." "Ну и пшёль нах....!"
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Через постіль так через постіль... питань не має. Нард в цьому не сумнівається, але питання - через чию постіль?
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На "через постель" можно было и поярче кандидатуру найти, а это обычная женщина/девушка, таких в каждом офисе, в каждой организации навалом, на любых должностях, руководящих в том числе, неужели все через постель? А не через постель, это значит без карьеры, без образования, дома на кухне борщ в лучшем случае варит? И не дай бог она сядет за руль, то вообще клеймо на всю жизнь. Пусть для начала состарится, ну или запустит себя, а лучше член пришьет, вот тогда всё ок, да?
Все так возбудились этой темой, как будто сами никогда баб не обсуждали, как будто сами ну вообще про секс не думают, на баб не фантазируют никогда, да и появились из пробирки. Пора в Украине шариат принимать видимо.
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в держсекторі так, тільки через постіль. Це сфера де немає чесної конкуренції. Там або за бабки, або по блату, або через ліжко.
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Якби ти тільки знав як там буває , то стільки літер не друкував .
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Я не буду сама подавать в отставку, - замминистра инфраструктуры Клитина
вот и правильно)
а,шо,зря "строчила"?)))
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Відмовила , бо була втомлена і було не до того . А ті , собаки дикі , викотили фейка в мережу .
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Слуги народа - насильники, *****, убийцы, наркоманы......
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"Гарна, як срака навиворіт"©
Какое «сама подавать в отставку»? До кровавых мозолей на спине (и не только) наламывала, а теперь в отставку? Ещё и самой? Всем от ворот поворот и к Киве на стажировку, или к Яременке по телефону ледей делать.
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головне питання: наскільки ця пані компетентна у своїй справі? Мається на увазі робота в міністерстві, а не в ліжку.
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если всё пишут сценаристы то мадам остаётся только выглядеть..........
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все больше убеждаюсь , что люди где то правы! просто так ничего не бывает! тут надо её министра поспрашивать - где и как он такую нашел? кто рекомендовал и как конкурс проходила? особенно мне показалась неприятна её нескромность и знаете в чем? а в том что она сама себя называет симпатичной и красивой! знаешь девочка пословицу - на вкус и цвет товарищей нет! если ты нравишься скажем своему министру то это еще не значит что ты нравишься скажем киве или богдану! нескромная ты ! и видимо неумная!
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