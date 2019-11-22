EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  1030  29
Все про:фото (96) біометричні паспорти (111) ДМС (11)

 Представникам релігійних конфесій в Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головному уборі, - ДМС

Державна міграційна служба затвердила нові вимоги до фотозображення при оформленні біометричних документів, які дозволяють вірянам релігійних конфесій фотографуватися в головних уборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДМС.

"Питання фотографування на документи, які посвідчують особу, уже тривалий час турбує людей, що мають різну конфесійну належність. Це стосується і громадян України, і іноземців та осіб без громадянства, які документуються в Україні. Звісно, що численні запити даного спрямування від представників різних віросповідань не залишилися поза увагою Міністерства внутрішніх справ України та Міграційної служби", - зазначили в міграційній службі.

Для вирішення ряду важливих питань, що стосуються фотографування на біометричні документи для деяких категорій осіб, було прийнято відповідний наказ. Він затверджує вимоги до відцифрованого образу обличчя особи та фотокарток, які подаються для оформлення або обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та фотографічного зображення на них.

Зазначений наказ встановлює уніфіковані вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, який вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру та сторінки даних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. При цьому він враховує рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Doc 9303.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті

"Зокрема, наказ врегульовує питання щодо фотографування представників різних релігійних течій та конфесій при оформленні вказаних документів, адже раніше, відповідно до державного стандарту, фотографування віруючих здійснювалося виключно без головних уборів", - додали в ДМС.

Крім того, фотографування у головних уборах, штучних предметах та матеріалах допускається згідно з медичними показаннями, підтвердженими медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я. Проте, такі головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161301
 
   
 Топ коментарі
 
А чем православные хуже? Или иудеи Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС - Цензор.НЕТ 71 ? Хочу фото на пачпорт в "аэродроме" Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС - Цензор.НЕТ 1024
Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС - Цензор.НЕТ 1963
 показати весь коментар
 
кацапам только в кокошнике можно
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пастафарианцы прикольно будут выглядеть.
 показати весь коментар
 
 
И даже последователям Святого комплекта химзащиты?
 показати весь коментар
 
 
да,и прихожане сектьі Святого електрода могут в сварочной маске
 показати весь коментар
 
 
Кіберготи та ріветхеди приєднуються до вашого запитання.


 показати весь коментар
 
 
VNV NATION - Joy (Cyber Goth Dance)

(обережно - серед денсерів на відео, на жаль, присутні кілька бавовняних горганізізьмів... але в основному хлопці й дівчата з нормальних місць)


 показати весь коментар
 
 
- А отпечаток чего будут предоставлять на биометрику вместо отпечатка пальца сторонники писюнианиста?
- Гусары, молчать!
 показати весь коментар
 
 
А чем православные хуже? Или иудеи Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС - Цензор.НЕТ 71 ? Хочу фото на пачпорт в "аэродроме" Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС - Цензор.НЕТ 1024

 показати весь коментар
 
 
По аэродрому, по аэродрому
Лайнер пробежал как по судьбе
И осталась в небе светлая полоска
Чистая, как память о тебе.
 показати весь коментар
 
 
Следующий логичный шаг - фотогрфирование на паспорт в парандже.
 показати весь коментар
 
 
ну если кадыров ************* позвонит и попросит - будет и такое
 показати весь коментар
 
 
раввин прикольно будет смотреться в аэродроме-гнезде своем)))
 показати весь коментар
 
 
И тут секта водолазов оживилась поняв, как много у них общего...
 показати весь коментар
 
 
какого хера это "правильна"?
Нашу заставляли на шахматный чемпионат обмотать голову тряпкой - она отказалась участвовать потому что это оскорбление.
А какого фига ******, которые приезжают на эту землю и не хотят уважать законы - под них меняют законодательство?
В чужой монастырь со своими законами?

Или ты считаешь себя "избранным", выше всех?
 показати весь коментар
 
Слишком фривольно Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС - Цензор.НЕТ 3214. Фото на паспорт должно быть таким Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС - Цензор.НЕТ 3690

 показати весь коментар
 
 
Т.е. меньшинство будет диктовать большинству? Очень логично.
 показати весь коментар
 
 
В принципе, головной убор опознанию по лицу не мешает, прически ведь часто меняют, да и парик можно надеть, это никого раньше и сейчас не волновало. И тут речь не идет о возможности поставить фото с закрытым лицом, только с покрытой головой.
 показати весь коментар
 
Т.е. большинство украинок смогут в платочке фоткаться? Это по-православному.
 показати весь коментар
 
Не стосується теми: бачив я в паспорті громадянина однієї з країн фото, на якому він в стилі "гаваї", напівобернений, на пляжі, але без сонцезахисних окулярів. Представникам релігійних конфесій в Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головному уборі, - ДМС - Цензор.НЕТ 5031 Вдалині навіть було зафіксовано маленькі фігури дівчат в бікіні Представникам релігійних конфесій в Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головному уборі, - ДМС - Цензор.НЕТ 5031 Я був вражений
 показати весь коментар
 
 
Деградация продолжается...
фигня - ядерный апокалипсис остановит деградацию...
 показати весь коментар
 
Скоро в противогазе разрешат фоткаться.Главное обозваться свидетелем чего то.
 показати весь коментар
 
А я верю в Деда Мороза. Буду в его костюме на картинке. Аццким сотонистам можно фотаться в шлеме с рогами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору