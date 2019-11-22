 Представникам релігійних конфесій в Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головному уборі, - ДМС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДМС.

"Питання фотографування на документи, які посвідчують особу, уже тривалий час турбує людей, що мають різну конфесійну належність. Це стосується і громадян України, і іноземців та осіб без громадянства, які документуються в Україні. Звісно, що численні запити даного спрямування від представників різних віросповідань не залишилися поза увагою Міністерства внутрішніх справ України та Міграційної служби", - зазначили в міграційній службі.

Для вирішення ряду важливих питань, що стосуються фотографування на біометричні документи для деяких категорій осіб, було прийнято відповідний наказ. Він затверджує вимоги до відцифрованого образу обличчя особи та фотокарток, які подаються для оформлення або обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та фотографічного зображення на них.

Зазначений наказ встановлює уніфіковані вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, який вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру та сторінки даних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. При цьому він враховує рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Doc 9303.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не зважайте на забобони і не бійтеся користуватися благами прогресу, - в ПЦУ розвінчали міф про "печатки антихриста" в біометричному паспорті

"Зокрема, наказ врегульовує питання щодо фотографування представників різних релігійних течій та конфесій при оформленні вказаних документів, адже раніше, відповідно до державного стандарту, фотографування віруючих здійснювалося виключно без головних уборів", - додали в ДМС.

Крім того, фотографування у головних уборах, штучних предметах та матеріалах допускається згідно з медичними показаннями, підтвердженими медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я. Проте, такі головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.