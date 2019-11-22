EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2228  65
Все про:Поляков (134) Слуга народу (508) Скороход Анна (18)

 Виключені з фракції СН Скороход і Поляков хочуть створити свою депутатську групу "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2"

Виключені з фракції "Слуга народу" народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков планують створити власну депутатську групу у Верховній Раді і назвати її "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2".

Про це Скороход повідомила в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз з Антоном (Антоном Поляковим. - Ред.) створимо групу "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2". Нас буде більше, ось побачите. Є люди, яким не подобається те ставлення і ті рішення, які ухвалються", - сказала Скороход.

Вона додала, що йшла на вибори з президентською програмою, тому і надалі буде з нею йти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Десятки випадків", - Корнієнко розповів, скільки разів нардепам пропонували хабарі

Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161298
 
   
 Топ коментарі
 
Чем больше фракций, с названием "Слуга ..." тем лучше. Потом будут "Самые настоящие слуги", потом "Слуги всех времен и народов" и т.д. А про "номерных слуг" вообще говорить неприходится.
 показати весь коментар
 
подкину еще варианты названий:


"Слуги без прислуги", "Слуги NEW", "Прислужники", "СОСлуживцы", "Тени забытых клоунов", "Рассмеши гомика", "Жервы Голобородька", "ЗаписьДюны"... и тд.
можете не благодарить!
 показати весь коментар
 
Да, кстати, насильника-педофила Иванисова с собой прихватите, дрочуна Киву, збочинця Яременка, билетного барыгу-решалу Юзика, хитровжареного любеля тещ СвинарСтефанчука, и остальной сброд, будет хорошая компания!!!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чем больше фракций, с названием "Слуга ..." тем лучше. Потом будут "Самые настоящие слуги", потом "Слуги всех времен и народов" и т.д. А про "номерных слуг" вообще говорить неприходится.
 показати весь коментар
 
 
Для толстых можно солидно фракция "Камердинер", для худых "Халдей", для карликов как ваЗЕлин "Паж".
 показати весь коментар
 
 
для озабоченного крыла фракции - "Половой"
 показати весь коментар
 
 
Депутатську родину хай створять. Народять пару трійко маленьких депутатиків... Исключенные из фракции "Слуга народа" Скороход и Поляков хотят создать в Раде свою депутатскую группу - Цензор.НЕТ 5615
 показати весь коментар
 
 
В президенты - Полякова,а Скороход- вместо ГонтаревоЙ
 показати весь коментар
 
На декабрь они планируют рынок земли, договорняк с Путиным, законы про невозврат банков бывшим собственникам(речь о привате). Все это в промежуток 1-20 декабря. Довольно жаркий декабрь намечается.
 показати весь коментар
 
 
Это уже точно будет самая зрадная зрада или еще нет?
 показати весь коментар
 
 
Продажа земли? Сговор с путиным? Да, наверное последняя. Для страны.
 показати весь коментар
 
 
Ситуация плохая и есть причины думать, что будет все не очень здорово. Впрочем, не для всех. Коломойскому пару(как минимум) миллиардов в этом хаосе перепадет, а вот тебе - вряд ли.
 показати весь коментар
 
 
Це вже буде гіперлуп, а не турбо! Бо там всього кілька сесійних днів.
 показати весь коментар
 
А того насильника, что хотят исключить - возьмут себе?
 показати весь коментар
 
 
Так насильника почему то не спешат исключать. Исключают только тех кто отказался голосовать по отмашке бородатой бабушки...С насильником у Скотов Урода проблем нет - он голосует как надо, зачем его исключать??
 показати весь коментар
 
 
Его опыт в этом деле очень пригодится для принятия закона по рынку земли...
 показати весь коментар
 
 
подкину еще варианты названий:


"Слуги без прислуги", "Слуги NEW", "Прислужники", "СОСлуживцы", "Тени забытых клоунов", "Рассмеши гомика", "Жервы Голобородька", "ЗаписьДюны"... и тд.
можете не благодарить!
 показати весь коментар
 
 
"Слуги за услуги". "Слуги денег". "Слуги нищих". "Слуги двух господ". "Слуги - перепуги". "Слуги - Тварюги". "Слуги - зверюги". "Слуги - пьянчуги")))
"Слуги - ВОРЮГИ")).........
Сорри за дополнение))
 показати весь коментар
 
 
Да, кстати, насильника-педофила Иванисова с собой прихватите, дрочуна Киву, збочинця Яременка, билетного барыгу-решалу Юзика, хитровжареного любеля тещ СвинарСтефанчука, и остальной сброд, будет хорошая компания!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Нужно чтобы их сначала исключили из фракции, а тогда уже "...с собой прихватите..."
 показати весь коментар
 
Я бы сказал что они хотят создать.... групповушку. Но таких пока двое, вскоре появится ещё насильник и им будет веселее.
 показати весь коментар
 
 
а если к ним прибьётся охотник за меховыми треугольничками "яременко" - будет 21+++
 показати весь коментар
 
 
Точняк! Я про него забыл совсем!) Он ещё шлюх подтянет и будет нормас) Исключенные из фракции СН Скороход и Поляков хотят создать свою депутатскую группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2" - Цензор.НЕТ 8158
 показати весь коментар
 
 
Исключенные из фракции "Слуга народа" Скороход и Поляков хотят создать в Раде свою депутатскую группу - виключена фракція, а також справжні педофіли, онаністи та прихильники Яременко.
 показати весь коментар
 
Ряды Скотов Урода редеют....Такими темпами скоро нужно будет новых Скотов Урода набирать. Но для этого сначала нужно будет ЗЕлохторату отснять новую серию Голоумки с небывалыми побьедами презЕдента, ну что бы лохторат веселей голосовал..
 показати весь коментар
 
 
как попали они в Раду под брендом Слуги народа,так и дальше продолжают выдавать контрафакс
 показати весь коментар
 
Головне, що зебіли та проти Порошенка підтримали СН. Їжте та не обляпайтеся.
 показати весь коментар
 
 
Якщо правильно, то ви вже гішпанець.
 показати весь коментар
 
 
нет,я украинец.но пришлось очень многим нашим ребятам помогать,которые убежали с порошенковской Украины посл 2014 года
 показати весь коментар
 
Давно пора составить конкуренцию Юлиной оппозицыи!
 показати весь коментар
 
Мы их на помойке подобрали к делу пристроили а они на тут фигвамы создают Исключенные из фракции СН Скороход и Поляков хотят создать свою депутатскую группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2" - Цензор.НЕТ 232
 показати весь коментар
 
 
Любителя анальчика не забудь те взять!)
 показати весь коментар
 
 
Грозная партия власти на деле оказалась трусливым страусом - политолог Ноябрь 22, 2019Без рубрикиКомментарии

Любой крутой кризис разорвёт эту команду в клочья, загнав по щелям от страха и визжания…
Это же так просто, правда? Небольшой кризис, жесткая информация, убийственный компромат - и сразу голову в песок. Отморозиться. Проигнорировать. Сделать вид, что нас это вообще не касается. Пройти мимо. Поржать над кем/то по мелочи). Запилить видосик про будущее. Крутые ребята. Умеют держать удар. Не боятся отвечать за слова. Это все про партию власти…
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Вначале были сногсшибательные угрозы. Сейчас начнём всех шугать, проверять, детектить, тягать по судам/следствиям. Начнём жёсткие посадки. И?
Потом случился Годунок, который «черт» и который даже не испугался грозного президентского рыка. Ещё позже - Иванчук, которому «вменили» все тем же крутым президентским словом строить дорогу. Но который публично послал подальше это «вменение».
И уже тогда стало ясно, что ребята могут только угрожать и гэгать. Как в классических уличных драках, где всегда есть такой крутой смельчак, на словах всех задирающий и понтящийся, но сразу после начала быстро сникающий и исчезающий. У нас оказалось ещё хуже…
Десятки кризисов, прямых и фактурных обвинений, удивительных и нелепых зашкваров с членами большой президентской команды. Коррупция, эскорт в ВР, насилие несовершеннолетней, покупка должностей etc. И всегда одно и то же в ответ.







Трусливое молчание, которое вызывает презрение. Я даже не говорю о том, что нет какой/то общей матрицы, как профессионально реагировать на кризисы. Но даже простое журналистское обращение к видным членам правящей команды - спикеру, премьеру, главе фракции, генпрокурору, главам комитетов, советникам - неизменно натыкается на классическое страусиное: «я не буду ничего комментировать; нам нужно получить больше информации; и вообще давайте немного подождём».
Подождём чего? Пока попытаетесь придумать ещё более идиотскую оправдательную версию? И почему нельзя сразу получить всю информацию от компетентных органов, как только возникает конкретный кризис? Или не понятно, что это станет предметом интереса со стороны общества?
Дальше ещё хуже. Ребята начинают морозиться, падать на непризнание, краснеть/потеть и быстро так бегать глазками. Любой кризис молниеносно вызывает оторопь.
По Ермаку и Богдану? Надо проверить - не фейк ли.
По Корявченко и Кривому рогу - давайте подождём.
загрузка...
По трухановому дому Ткаченко - игнор.
По Иванисову - «не, это фейк», который оказывается совсем не фейком, а грязнейшим дном.
И так по всем пунктам…
В тему:
- Круговорот отребья в природе, или Каких еще сюрпризов ждать от «слуг народа»? - мнение
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 20.11.19
Т.е. проблема даже не в том, что почти на каждом «новом лице» фунт лиха висит из прошлого. Но в том, что удар держать не могут. Что все их бахвальство оказалось именно… фейком. Понтовым, но пустопорожним таким словом.
И что бить их будут все больше и больнее, потому что трусливые. И что нет никаких служб безопасности.
И что любой крутой кризис разорвёт эту команду в клочья, загнав по щелям от страха и визжания).
Таково, увы, истинное нутро этих ребят. Не только мало профессионализма, так ещё и статус страусиный…
 показати весь коментар
 
 
100% Каков поп, таков приход. Бздливое криворожское лошьё, всю жизнь сидела по хатам, боялось выйти на улицу, что бы не обоссали пионеры, а нашло себя в жизни ползающим по сцене. Теперь кодло охраны и памперсы. Как только дата, и собираются люди на площадь, сразу дела на окраине страны, поближе к границе, или на крайняк Франция с Турцией в помощь. Эти крысы разбегутся на все стороны света от первой шины и петарды. Беда что этим воспользуется враг.
 показати весь коментар
 
 
там "голос" ушел не далече , воздерживается да помалкивает да подождем
 показати весь коментар
 
что бы они там не создавали, они всегда говорят что поддерживают преЗедента, поэтому никому верить нельзя
 показати весь коментар
 
Якщо візьмуть іванісова у фракцію, то можна буде назватися "шнирями".
 показати весь коментар
 
процес напіврозпаду йде. Період напіврозпаду радіоактивних елементів виміюється роками аж до 12-ти мільонів років. Подивимось, наскільки радіоактивні слуги уродів, порівняємо по факту.
 показати весь коментар
 
Який брєд мля...
Не буду заступатись за зелениї ( не їх прихильник) але те. Що на них одночасно наїзджають і риги і песики трохи напрягає. А Зе ще й з Юлею умудрився посратись.
 показати весь коментар
 
На счёт чего ПЕСыкы не наезжают? Им пох...., абы гавкать!
 показати весь коментар
 
Нардеп который в любой момент может записать разговор, никому не интересен и в случае раскрытия .
 показати весь коментар
 
Типа хотят мучениками себя выставить ну ну, шота не вижу чтобы вокруг за платочками тянулись...
 показати весь коментар
 
Можно назваться, как "Слуги украинского народа", хотя украинскому народу не нужны "слуги", ему нужны настоящие патриоты и граждане Украины,которым за свою стану обидно.
 показати весь коментар
 
 
слуги-2, возвращение слуг, слуги наносят ответный удар, слуги навсегда
 показати весь коментар
 
 
Ага. Назвіться краще кріпаки а ще краще - смерди.
 показати весь коментар
 
 
Кліторіну ще собі візьміть за компанію, скоро її з заступників мЕністрів попруть, а вона збирається робити минети політичну кар'єру, ось буде вам помічниця слуг урода-2.
 показати весь коментар
 
 
Пипец!О интеллектуальном уровне этих людей и их помощников говорит само название партий.Охлос и чернь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору