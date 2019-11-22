 Виключені з фракції СН Скороход і Поляков хочуть створити свою депутатську групу "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2"

Про це Скороход повідомила в інтерв'ю "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз з Антоном (Антоном Поляковим. - Ред.) створимо групу "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2". Нас буде більше, ось побачите. Є люди, яким не подобається те ставлення і ті рішення, які ухвалються", - сказала Скороход.
Вона додала, що йшла на вибори з президентською програмою, тому і надалі буде з нею йти.
Нагадаємо, 14 листопада нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.
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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.
"Це не допит. Це бесіда щодо того, щоб він висловив свою позицію. Ви ж знаєте, у нас є законопроєкти, які були передані як невідкладні і щодо них у нас були рішення фракцій. Пан Поляков ці рішення фракції ігнорує. Хотілося дізнатися, чому він ігнорує, чи є у нього власна позиція, чи він заангажований іншими групами впливу. Він пояснив, що у нього є позиція", - сказав голова фракції.
"Слуги без прислуги", "Слуги NEW", "Прислужники", "СОСлуживцы", "Тени забытых клоунов", "Рассмеши гомика", "Жервы Голобородька", "ЗаписьДюны"... и тд.
можете не благодарить!
"Слуги - ВОРЮГИ")).........
Сорри за дополнение))
СвинарСтефанчука, и остальной сброд, будет хорошая компания!!!!!!
Любой крутой кризис разорвёт эту команду в клочья, загнав по щелям от страха и визжания…
Это же так просто, правда? Небольшой кризис, жесткая информация, убийственный компромат - и сразу голову в песок. Отморозиться. Проигнорировать. Сделать вид, что нас это вообще не касается. Пройти мимо. Поржать над кем/то по мелочи). Запилить видосик про будущее. Крутые ребята. Умеют держать удар. Не боятся отвечать за слова. Это все про партию власти…
Такие оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Вначале были сногсшибательные угрозы. Сейчас начнём всех шугать, проверять, детектить, тягать по судам/следствиям. Начнём жёсткие посадки. И?
Потом случился Годунок, который «черт» и который даже не испугался грозного президентского рыка. Ещё позже - Иванчук, которому «вменили» все тем же крутым президентским словом строить дорогу. Но который публично послал подальше это «вменение».
И уже тогда стало ясно, что ребята могут только угрожать и гэгать. Как в классических уличных драках, где всегда есть такой крутой смельчак, на словах всех задирающий и понтящийся, но сразу после начала быстро сникающий и исчезающий. У нас оказалось ещё хуже…
Десятки кризисов, прямых и фактурных обвинений, удивительных и нелепых зашкваров с членами большой президентской команды. Коррупция, эскорт в ВР, насилие несовершеннолетней, покупка должностей etc. И всегда одно и то же в ответ.
Трусливое молчание, которое вызывает презрение. Я даже не говорю о том, что нет какой/то общей матрицы, как профессионально реагировать на кризисы. Но даже простое журналистское обращение к видным членам правящей команды - спикеру, премьеру, главе фракции, генпрокурору, главам комитетов, советникам - неизменно натыкается на классическое страусиное: «я не буду ничего комментировать; нам нужно получить больше информации; и вообще давайте немного подождём».
Подождём чего? Пока попытаетесь придумать ещё более идиотскую оправдательную версию? И почему нельзя сразу получить всю информацию от компетентных органов, как только возникает конкретный кризис? Или не понятно, что это станет предметом интереса со стороны общества?
Дальше ещё хуже. Ребята начинают морозиться, падать на непризнание, краснеть/потеть и быстро так бегать глазками. Любой кризис молниеносно вызывает оторопь.
По Ермаку и Богдану? Надо проверить - не фейк ли.
По Корявченко и Кривому рогу - давайте подождём.
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По трухановому дому Ткаченко - игнор.
По Иванисову - «не, это фейк», который оказывается совсем не фейком, а грязнейшим дном.
И так по всем пунктам…
В тему:
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Т.е. проблема даже не в том, что почти на каждом «новом лице» фунт лиха висит из прошлого. Но в том, что удар держать не могут. Что все их бахвальство оказалось именно… фейком. Понтовым, но пустопорожним таким словом.
И что бить их будут все больше и больнее, потому что трусливые. И что нет никаких служб безопасности.
И что любой крутой кризис разорвёт эту команду в клочья, загнав по щелям от страха и визжания).
Таково, увы, истинное нутро этих ребят. Не только мало профессионализма, так ещё и статус страусиный…
Не буду заступатись за зелениї ( не їх прихильник) але те. Що на них одночасно наїзджають і риги і песики трохи напрягає. А Зе ще й з Юлею умудрився посратись.
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минетиполітичну кар'єру, ось буде вам помічниця слуг урода-2.