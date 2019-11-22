EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  7599  58
Все про:Мінінфраструктури (341) Криклій (45) Клітіна Олександра (3)

 Я винесу на засідання Кабміну подання про звільнення Клітіної з посади заступника міністра, - Криклій. ВIДЕО

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій на наступному засіданні Кабінету міністрів подасть прохання про звільнення своєї заступниці з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної.

Про це йдеться у відеозверненні чиновника, передає Цензор.НЕТ.

"Я як міністр інфраструктури приймаю рішення: на наступний Кабмін внесу подання щодо звільнення заступника міністра з питань європейської інтеграції Олександри Клітіної", - сказав він

Глава Міністерства звернувся до правоохоронних органів перевірити викладену інформацію в одному з Telegram-каналів про можливу корупцію в "Укрзалізниці", про діяльність проектного офісу "Спільно" тощо.

"Я мав за результатами повернення Олександри Клітіної з відрядження, в якому вона була з народними депутатами в Нідерландах, відверту розмову. Я озвучив свою позицію, що у мене є підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела. Ще раз повторюся - це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інформпросторі, тому що це просто небезпечно, якщо ми будемо реагувати на такі речі. Тому, коли я запропонував їй за власним бажанням піти з посади, пані Клітіна дала зрозуміти, що вона хоче починати власну політичну кар'єру, хоче скористатися цією ситуацією і власне той весь фон і хайп, що був створений довкола цієї ситуації, використовуватиме його для того, щоб боротися за цю посаду", - повідомив Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Довіра до неї падає. Але це вже проблема моїх взаємин із нею", - Криклій про свою заступницю Клітіну (оновлено)

Міністр вважає, що його заступниця повинна була звернутися до правоохоронних органів у разі підозр у коррупції.

"Нагадую, якщо є зауваження до очільника Міністерства інфраструктури, тобто до мене, то необхідно було зробити відповідні звернення до правоохоронних органів. Власне я не зовсім розумію, як можливо працювати в команді з таким міністром, до якого є зауваження. Тому заступник, логічно було би припустити, звільняється за власним бажанням, а не пробує через чатики з паном "Джокером" стати міністром", - заявив Криклій.

Нагадаємо, що в листуванні з заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною анонімний пранкер запитав, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом незадоволений Вова". Клітіна відповіла, що змогла б, і розкритикувала міністра Криклія за те, що він "наблизив до себе [держсекретаря МІУ] Галещука", який "ще китайський експрес розкрадав при Янику". Вона також заявила, нібито Криклій усунув її від "Укрзалізниці", бо "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка. АУДІО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161297
 
   
 Топ коментарі
 
Ни дня без зашкваров разомых зебилов😁😁😁
 показати весь коментар
 
Нам только министра Клиторкиной не хватало....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ни дня без зашкваров разомых зебилов😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
Мене більше хвилює навіть не авлькіс ь зашкячрів, а оця позиція цих зелених владоможців:Еще раз повторюсь - это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи.Источник: https://censor.net.ua/v3161297
Тобто на кляузи згідно прийнятого закону про стукацтво вони будуть реагувати, ще й кляузникам платити, а на власні проколи і злочини-ні. Зебіли пробили чергове дно.
 показати весь коментар
 
 
" ...по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах..." - та знаем кем и зачем она была в той командировке - ППЖ - походно-полевой женой!!!))))
 показати весь коментар
 
 
Ваші боти та інші СН всім погрожували. Починайте вбивати усіх незгодних Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 116
 показати весь коментар
 
 
Нам только министра Клиторкиной не хватало....
 показати весь коментар
 
 
Ви теж оцінили її прізвище?
Clit (reverso context)

...що характерно, серед прикладів використання лише третє речення є пристойним (бо з медицини) Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 607
 показати весь коментар
 
 
"госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией..."
Як що клієнт вже без штанів, було б дурістю цим не скористатися!
 показати весь коментар
 
 
Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор.Источник: https://censor.net.ua/v31612

А ведь она так хотела и старалась!!!
 показати весь коментар
 
 
Как, однако, пост замминистра сильно влияет на внешность:
Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 6433
 показати весь коментар
 
 
на внешность больше влияет профессиональный фотограф
 показати весь коментар
 
 
Ну как-то на верхнем она совсем даже нее...ельная, имхо. Я б даже сказал -- страшная!
"Я столько не выпью!" (с)
 показати весь коментар
 
 
фотограф который не фотошопер это не фотограф Я винесу на засідання Кабміну подання про звільнення Клітіної з посади заступника міністра, - Криклій - Цензор.НЕТ 1982
 показати весь коментар
 
 
Вчора, на Майдані, були висунуті "Рухом Опору" вимоги до діючої влади. Шостим чи сьомим пунктом зазначається: "Відсторення коломойського від управління державою". Я вважаю, що цей пункт треба зробити першим. Як дістали люди котрі звертаються до зеленського з будь-якими закликами - це виглядає так тупо, всі знають на чиєму каналі виступав зеля і кому він звітує після нових і нових домовленостей з ворогом.
 показати весь коментар
 
 
ПАральна - даёшь Гудка с Медведчуком!!!

Они ваше фсё!!! И путен - ваш рулевой!
Я винесу на засідання Кабміну подання про звільнення Клітіної з посади заступника міністра, - Криклій - Цензор.НЕТ 8125

"*********"©неМоё
 показати весь коментар
 
В тебе 5 років олігарх був президентом.Добре,хоч люди викинули від влади.
 показати весь коментар
 
Чому ж в Америці не має справи щодо Порошенка, а на коломойського там вже чекають? Америка проти людей?
 показати весь коментар
 
Ти впевнений? Просто тобі ніхто ще про це не доповів.
 показати весь коментар
 
Ну, давай фсбшник доповідай! Кидай новину чи посилання. Чекаю
 показати весь коментар
 
Піди проспись ,чучело! Я пошуткувала)))
 показати весь коментар
 
Я так зрозумів, що нова пасія просто в ліжку вимагає для себе посаду Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 2544
 показати весь коментар
 
 
Это насилие: поимел, а услугу не оказал.
 показати весь коментар
 
Вах! Нехаряшо так с дэвушкай паступать! Она что, получается -- напрасно дала? Я вынесу на заседание Кабмина представление об увольнении Клитиной с должности замминистра, - Криклий - Цензор.НЕТ 740
 показати весь коментар
 
 
А вы не знали?
Из покон веков всем министрам заместителей назначали не они сами, а к ним "смотрящими" от власть имущих....
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то в нормальной стране, нормальные люди сначала проводят расследование на предмет "имело место быть", а потом делают выводы.
 показати весь коментар
 
 
не страна, а избиратели дебилы этого хотели.
 показати весь коментар
 
расследования на предмет чего? Он подтвердила что переписывалась с пранкером. И там она обвиняла министра в коррупции. Так что насчет "сначала расследование" - это претензии к ней.
 показати весь коментар
 
сначала раз пять или шесть,ну а потом уже уволить...
 показати весь коментар
 
Теперь понятно значение выражения
"Не тому дала"
 показати весь коментар
 
и еще вопрос - какого хрена она делала в Голландии с депутатами?) перенимала опыт в районе фонарей?
 показати весь коментар
 
 
оказывала услуги евроинтеграционного характера, принимала в себя опыт со всех сторон.
 показати весь коментар
 
 
Простите, анекдот попался. В тему, ящитаю (флудану-ка я в пятницу ))))))) )
Я винесу на засідання Кабміну подання про звільнення Клітіної з посади заступника міністра, - Криклій - Цензор.НЕТ 1516
 показати весь коментар
 
 
Цікаво. Подивився пару її інтерв'ю з минулих років...Не знаю, чи вона отримувала посади за секс, чи ні - власне, мене це не обходить. Але у інтерв'ю вона щось бурмоче, повторюється, плаває у темі. Складається чітка впевненість, що справа, яка їй доручена, її жодним чином не цікавить і її думки літають деінде.
От і цікаво мені: як же цей факт не помічали з 2015 року? Чи можливо таке, щоб вона лише зараз стала дурепою, а раніше працювала як професіонал? Добре, що її зараз виженуть (подивимося, до речі, чи не випірне вона у іншому місці).
 показати весь коментар
 
Капец, шлюха, оказывается, занималась вопросами евроинтеграции
 показати весь коментар
 
 
як вона там написала - "приїду з Нідерландів і зроблю бріфінг". "Оговорочка по Фрейду" -роблять мінет а не бріфінг. Ну певно то діло їй звичне.
 показати весь коментар
 
 
кто то, что то сказал на аудиозаписи, и теперь хорошего специалиста уволят из-за того, что она симпатичная. ну хоть не 16 век сейчас, а то бы сожгли к ..уям.
 показати весь коментар
 
ее уволят не из-за аудиозаписи, а из-за того что она в разговоре с пранкером обсырала всех направо и налево и обвиняла всех в коррупции.
 показати весь коментар
 
Та нууу. Що він верзе? Тут не сексизм, тут перенесли традиції конкурсів на міс у політику. Останній дурень розуміє як і через куди прийняли пані клітірну до великої політики.
 показати весь коментар
 
Получается, что изнасиловали + анекдот «Девушка в банке. Извините, мы не можем принять ваши деньги, так как они фальшивые. -- Караул! Изнасиловали»
 показати весь коментар
 
називають себе слугами народу а насправді ненаситні до влади і грошенят
 показати весь коментар
 
вопросы еврейской интеграции є а європєйской интеграции нема
чудні дєла твоі господі
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору