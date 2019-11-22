 Організатори фіктивних філій "Tesla Motors Inc" в Україні, які обдурили клієнтів на 12 млн грн, підуть під суд, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За версією слідства, вказані особи у період з 2017 по 2019 рік утворили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.

Насправді жодного стосунку до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шахраїв, які продавали фіктивні акції Tesla, затримали в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

Підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно вимог ст.290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.