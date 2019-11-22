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Все про:шахрайство (283) прокуратура (1980) Tesla (7)

 Організатори фіктивних філій "Tesla Motors Inc" в Україні, які обдурили клієнтів на 12 млн грн, підуть під суд, - прокуратура

Досудове розслідування щодо двох осіб, які створили фейкові представництва "Tesla Motors Inc" і обдурили клієнтів на більш ніж 12 млн грн, завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За версією слідства, вказані особи у період з 2017 по 2019 рік утворили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.

Насправді жодного стосунку до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали.

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За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

Підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно вимог ст.290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161296
 
 
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Смотрел презентацию новой Тесла, Маск говорил что стекла небьющиеся, его помощник берет железный шарик и бросает в лобовуху, стекло разбивается, Маск смеется и говорит что над этим еще нужно поработать.))
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Зачем быть Илоном Маском? Достаточно самовольно открыть филиал по продаже путёвок на Марс.
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Так продают ведь участки на Луне, звезды и т.д. И кто-то же покупает Організатори фіктивних філій "Tesla Motors Inc" в Україні, які обдурили клієнтів на 12 млн грн, підуть під суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 832 Главное, пафосно назваться, сварганить красивые сертификаты, и косить бабло
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Всем мошенникам выдать по значку "Заслуженный педагог Украины", и обязать носить их на видном месте
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чудеса
получается что ни МВД ни прокуратурі в Україні немає
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