 Організатори фіктивних філій "Tesla Motors Inc" в Україні, які обдурили клієнтів на 12 млн грн, підуть під суд, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За версією слідства, вказані особи у період з 2017 по 2019 рік утворили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.
Насправді жодного стосунку до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали.
За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.
Підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно вимог ст.290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.
получается что ни МВД ни прокуратурі в Україні немає