 Вміст нафтопродуктів у районі танкера "Дельфі", який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Проби передано до відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції. В результаті встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії", - написав він у фейсбуці, додавши, що здійснюється постійний моніторинг місця забруднення.
Фірсов заявив, що представники Державної екологічної інспекції відповідно до закону і процедур розрахують шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків.
"Наразі Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійної події та повторний відбір проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу", - повідомив Фірсов.
Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
По первому SOS команды - у них ЗАКОНЧИЛОСЬ топливо. Придурки.
Кто будет спасать побережье ( и не только пляжа "Дельфин"), я так понимаю, вопрос в пустоту
Как же можно не верить?
Черт возьми, это изначально был секрет Полишинеля
Пропало побережье(
Но бился-то он о волнорез ( это бетонные плиты толщиной до 50 см, высота почти везде совпадает с уровнем поверхности воды,стоят со времен союза). И это не просто плита - это как треугольник, поставленный на катет, а гипотенузой обращенный к открытому морю. Так что там не только танки могло " треснуть", их потрощило на все 100
Чистить никто ничо не будет, т.к. "штраф уплачен" и "к весне само рассосется"...
Я так зрозумів, що посади матимуть всі ображені Порошенком