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Все про:забруднення (81) Одеса (2176) танкер (30) Фірсов (71)

 Вміст нафтопродуктів у районі танкера "Дельфі", який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу здійснили виїзд і провели відбір проб вод на місці перебування підтопленого танкера "Делфі" (прапор Молдови).

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Проби передано до відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції. В результаті встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії", - написав він у фейсбуці, додавши, що здійснюється постійний моніторинг місця забруднення.

Фірсов заявив, що представники Державної екологічної інспекції відповідно до закону і процедур розрахують шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків.

"Наразі Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійної події та повторний відбір проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу", - повідомив Фірсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Вміст нафтопродуктів у районі танкера Дельфі, який сів на мілину, в 53 рази перевищує норму, - Фірсов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161295
 
 
 Топ коментарі
 
а откуда сей танкерок возил нефтепродукты? часом не рашкованский контрабас из нейтральных вод?
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А как могло быть иначе? Я не знаю грунт, в районе касания грунта и последующим протаскиванием по грунту приподнимая волнами и снова ударяя о грунт. Вижу только, что танкерок сей построен, как минимум- 40-45 лет назад, знаю я этот тип бункеровщиков. Вывод: запросто могли треснуть танки. В каждом, не менее 1-1,5 тонны остатков груза. Вот... весь он туда и вытечет, без вариантов.
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Фірсов зразу "запрацював".

Я так зрозумів, що посади матимуть всі ображені Порошенком
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Теперь нет вопросов "чего-то там перевозили или не перевозили"
По первому SOS команды - у них ЗАКОНЧИЛОСЬ топливо. Придурки.
Кто будет спасать побережье ( и не только пляжа "Дельфин"), я так понимаю, вопрос в пустоту
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а откуда сей танкерок возил нефтепродукты? часом не рашкованский контрабас из нейтральных вод?
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На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской областиИсточник: https://censor.net.ua/v3161249
Как же можно не верить?
Черт возьми, это изначально был секрет Полишинеля
Пропало побережье(
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А как могло быть иначе? Я не знаю грунт, в районе касания грунта и последующим протаскиванием по грунту приподнимая волнами и снова ударяя о грунт. Вижу только, что танкерок сей построен, как минимум- 40-45 лет назад, знаю я этот тип бункеровщиков. Вывод: запросто могли треснуть танки. В каждом, не менее 1-1,5 тонны остатков груза. Вот... весь он туда и вытечет, без вариантов.
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Грунт - песок, замытый с пляжа.
Но бился-то он о волнорез ( это бетонные плиты толщиной до 50 см, высота почти везде совпадает с уровнем поверхности воды,стоят со времен союза). И это не просто плита - это как треугольник, поставленный на катет, а гипотенузой обращенный к открытому морю. Так что там не только танки могло " треснуть", их потрощило на все 100
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А-а-а-а... даже так, тогда докладываю: там, учитывая недавний ремонт, не менее 6-ти танков, полноценных, разделённых с остальными. В каждом, как минимум 1- 1,5 тонны. Скорее- по 2 тонны, ибо не откатать этот "мертвый запас", никак. Я покороче: как минимум 10 тонн там вылилось. Если только дизель- повезло, он таки уйдет. А если мазут был- дело хреново. Учитывая мороз, может и не уйти, а остаться. В виде черной срани...
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Штраф то возьмут (минимальный, а разницу с максимальным - какому-нибудь чинуше, вроде трупанова = в карман).
Чистить никто ничо не будет, т.к. "штраф уплачен" и "к весне само рассосется"...
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Фірсов зразу "запрацював".

Я так зрозумів, що посади матимуть всі ображені Порошенком
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Содержание нефти в нефтетанкере должно быть не менее экологической 47% ослиной мочи!
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Треба шукати звідки саме стирчать козлячі вуха кацапії. Той факт що вони стричать, не викликає жодних сумнівів.
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