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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3640) конкурс (500) Держкіно (98) Гончарук_Олексій (295) Бородянський Володимир (38) Сінькевич Юлія (3)

 Діячі кіноіндустрії звернулися до Зеленського та Гончарука з приводу відмови призначити Сінькевич главою Держкіно

У понеділок відбудеться акція на підтримку кандидатури Юлії Сінькевич на пост глави Державного агентства з питань кіно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, акція відбудеться в понеділок 25 листопада о 9:00 біля Національного агентства з питань державної служби.

Також близько тисячі діячів кіноіндустрії написали лист на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.

"Ми впевнені, що кандидат на посаду Голови Державного агентства України з питань кіно Юлія Сінькевич має всі перераховані навички, компетенції та бачення. Вона це довела багаторічною плідною роботою на полі української кіноіндустрії, а також показала в публічній презентації своєї програми під час конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у відкритому листі.

У листі також зазначається: "Ми вважаємо, що саме Юлія Сінькевич як єдина кандидатка, яка пройшла в третій тур конкурсу на посаду, має очолити Держкіно, і вимагаємо у Національного агентства України з питань державної служби негайно переглянути результати "співбесіди" з Юлією Сінькевич, оприлюднені 21.11.2019".

Також дивіться: Конкурс на посаду глави Держкіно завершився безрезультатно: комісія заявила, що єдина кандидатка, яка пройшла у фінал, Сінькевич, не набрала необхідної кількості балів. ВIДЕО

Лист підтримали зокрема Асоціація кіноіндустрії України, Українська кіноасоціація, ГО Українська Кіноакадемія, а також актриси Ірма Вітовська-Ванца, Олеся Жураковська, Римма Зюбіна, режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв, продюсери Володимир Яценко, Денис Іванов, член комісії Нацради при Держкіно Людмила Горделадзе, режисер Павло Ар'є, сценарист Ірен Роздобудько.

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161294
 
   
 Топ коментарі
 
Зробіть окремий цілодобовий канал для демонстрації "Сватів". Тих. хто відмовляється дивитися "Сватів" та потім здавати іспити на знання сценарію "Сватів" треба вбивати після тортур Деятели киноиндустрии обратились к Зеленскому и Гончаруку по поводу отказа назначить Синькевич главой Госкино - Цензор.НЕТ 753
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Зеленые хотели отдать Госкино очередному своему, квартальному, актеру "Сватов" и "Слуг" Алексею Кирющенко, а тут какие-то деятели украинской культуры решили проводить честный конкурс...

Один из претендентов главный пост в Госкино Алексей Кирющенко - актер и режиссер сериалов "Сваты" и "Моя прекрасная няня".
Он также снимался в сериале "Слуга народа".
Сообщается, как в интервью 2015 года Кирющенко упоминал, что живет в Москве, хотя родился в Харькове.
"То есть я россиянин украинского происхождения. Но я сейчас получил в Украине вид на жительство, потому что постоянно здесь работаю", - сказал тогда Кирющенко.
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Да. Этого урода хотят. Зелёные твари оборзели вкрай.
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Симпатичная, а вот интересно если бы назначили то тоже пошли слухи что через постель пролезла.))
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Не самая, но там будут денежные средства от государства. И есть слухи, что хотят посадить в это кресло чувака из рашки, который срочно им оформляет гражданство Украины и близок к зелёной шобле. Клоун поиздержался, поэтому на потоки надо посадить своего, деньги лишними не бывают.
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не стільки клован, як генеральний спонсор Беня.
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а эта ************ у кого насосала должность ?
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Тебе не стыдно? Человек пользуется уважением в киносообществе Украины.
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напевне, то зальотний касап. Вперше бачу.
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стыдно очень стыдно............за Украину
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Зробіть окремий цілодобовий канал для демонстрації "Сватів". Тих. хто відмовляється дивитися "Сватів" та потім здавати іспити на знання сценарію "Сватів" треба вбивати після тортур
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решала юзиха куда нибудь пристройте а то без дела шатается
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В странах в которых нет Госкино как раз кино и развивается, Госкино классная кормушка попилить или выделить кому нада
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Зеленые хотели отдать Госкино очередному своему, квартальному, актеру "Сватов" и "Слуг" Алексею Кирющенко, а тут какие-то деятели украинской культуры решили проводить честный конкурс...

Один из претендентов главный пост в Госкино Алексей Кирющенко - актер и режиссер сериалов "Сваты" и "Моя прекрасная няня".
Он также снимался в сериале "Слуга народа".
Сообщается, как в интервью 2015 года Кирющенко упоминал, что живет в Москве, хотя родился в Харькове.
"То есть я россиянин украинского происхождения. Но я сейчас получил в Украине вид на жительство, потому что постоянно здесь работаю", - сказал тогда Кирющенко.
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Да. Этого урода хотят. Зелёные твари оборзели вкрай.
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Около тысячи деятелей киноиндустрии..... Ипить-колотить сколько деятелей у нас в киноиндустрии) Это та тысяча которая пилила государственные дотации на кино с нулевым результатом? К примеру если в этом году "на кино" выделили 1 000 000 000 грн. и как они распределялись мы хорошо видели. На каждого деятеля выходит по 1 000 000 можно поддержать очередную профурсетку для дальнейшего распила) Деятели киноиндустрии обратились к Зеленскому и Гончаруку по поводу отказа назначить Синькевич главой Госкино - Цензор.НЕТ 8746
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Кто знает эту Синькевич, кроме её родни и друзей? Кто оплачивает эту "акцию"? Откуда вообще взялась эта девушка, шо за неё собираются целые акции?
Страна полностью перестала работать. Одни протесты, флешмобы и акции... Особенно в рабочие дни...
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Так іди і працюй, а не строчи коменти.
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