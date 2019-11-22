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Все про:Укроборонпром (552) Абромавичус (99) Фоменко Ігор (1)

 Абромавичус призначив Ігоря Фоменка своїм заступником із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальній техніки

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив Ігоря Фоменка своїм заступником із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив Ігоря Фоменка заступником Генерального директора із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки. Головним завданням в роботі Ігоря Фоменка є підвищення ефективності роботи підприємств галузі. Основними напрямами роботи визначено: планування, організація, управління, координація і контроль роботи підприємств галузі; забезпечення і задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів і замовників", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед інших завдань - розширення номенклатури і географії продажів продукції і послуг; розвиток державно-приватного партнерства; формування позитивного впізнаваного світового бренду.

В "Укроборонпромі" також повідомили, що Ігор Фоменко займав керівні посади на Луганському патронному заводі, в Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group, отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).

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Абромавичус призначив Ігоря Фоменка своїм заступником із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальній техніки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161292
 
 
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Ну тат трудно судить, очень смущает Луганский патронный завод.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Фоменко,_Игорь_Константинович
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А там же ООН прийняла і схвалила Резолюцію України, визнати Россію спонсором террористів і порушником прав людини скоєних Россією у збройних конфліктах.
От так підарашка і відреагувала.
Як і притаманно таким підарашкам.
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«Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил Игоря Фоменко своим заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике. Источник: https://censor.net.ua/n3161292»

А чого така вузька спеціалізація?
Він шо, у коллайдерах зовсім не шарить?
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кто бы сомневался что при таком директоре в РЛС вместо клистронов клистиры будут ставить
опять кухарку в управление
разве что цель не чтото создать а поджарить то что еще осталось
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А мустафка...который наемчик...какое направление будет вести？
Он в военной технике большой спец...любое направление потянет..
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