 Абромавичус призначив Ігоря Фоменка своїм заступником із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальній техніки

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

"Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив Ігоря Фоменка заступником Генерального директора із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки. Головним завданням в роботі Ігоря Фоменка є підвищення ефективності роботи підприємств галузі. Основними напрямами роботи визначено: планування, організація, управління, координація і контроль роботи підприємств галузі; забезпечення і задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів і замовників", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед інших завдань - розширення номенклатури і географії продажів продукції і послуг; розвиток державно-приватного партнерства; формування позитивного впізнаваного світового бренду.

В "Укроборонпромі" також повідомили, що Ігор Фоменко займав керівні посади на Луганському патронному заводі, в Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group, отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).

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