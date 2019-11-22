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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1026) лікарі (289) Зоряна Скалецька (42)

 У МОЗ анонсували введення обов'язкового страхування відповідальності лікарів, - Скалецька

У Міністерстві охорони здоров'я розробляють законопроєкт про обов'язкове страхування відповідальності, яке дозволить лікарям почуватися захищеними і сприятиме спілкуванню з пацієнтом без обвинувачень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"На стадії законопроєкту: обов’язкове страхування відповідальності. Це той інструмент, який захищає лікаря - дуже часто від необґрунтованих звинувачень… надає пацієнтам можливість бути захищеним, якщо раптом виникає ситуація. Це та річ, яка більше сприятиме нормальному спілкуванню без обвинувачень", - розповіла Скалецька.

Міністерка зазначила, що після 2014 року, після скасування санітарної служби, так і не вдалося створити нову модернізовану систему. Тож виникає дуже багато запитань, хто та в яких ситуаціях несе відповідальність, хто та яке ухвалює рішення в епідемічних загостреннях.

"На сьогодні ми вже готуємо відповідь на ці питання, як системи громадського здоров’я – її розвиток. Система профілактичних заходів, звичайно: однією з перших є вакцинація, і дуже добре, що в нас регіони активно включилися в цей процес, підіймають важливість і прискорюють кількість вакцинованих і рівень вакцинації покриття. Але цього недостатньо, і точно ми будемо більше працювати", - додала міністерка.

Також читайте: Пріоритет МОЗ - якісна і доступна медична допомога, - Скалецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161290
 
 
 Топ коментарі
 
А платить как всегда будет пациент... Схематозники
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Короче, стоимость медуслуг повышается....
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Так я и не понял это врачей страхуют от обвинений со стороны пациентов или пациентов страхуют от ошибок со стороны врачей?!!
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А платить как всегда будет пациент... Схематозники
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А пациента когда защитят от глупых врачей и поборов в государственных больницах?
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английская пословица говорит, что не говори никогда "никогда"
может что-то и когда-то изменится))
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ни при нашей жизни! ЛЕТ ЧЕРЕЗ 100 ОДНОЗНАЧНО ЧТО ТО ИЗМЕНИТСЯ!
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да я уж тоже пессимостом таким стал
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Так я и не понял это врачей страхуют от обвинений со стороны пациентов или пациентов страхуют от ошибок со стороны врачей?!!
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ты все правильно понял
я то вопще удивился а что в уркаине еще ктото может кудато пойти и врача обвинить
Бутусов давай сюда статистику сколько врачей осуждено за ненужные операции Статья ККУ Нанесение тяжких телесных
ну
ждем
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Нехай Скалецька лікується, бо скоро лікарів в Україні практично не буде.
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У нас нет врачей . Благодаря политике государства они все сбежали . Остались дантисты и аферисты.
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это что-то типа будут брать расписку-страховку что врач при любом исходе не виновен?
почему так "вязко" написано, что ничего не понятно (прям как в договорах на кредит.))))...только вместо денег жизнь...
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Врачи в основном лечат абы как, и уже последствия. Никто не хочет, например, докапываться до причины возникновения гипертонии. А зачастую вообще не хотят бесплатно смотреть на пациентов в государственных медучреждениях, особенно семейные врачи. Люди страдают от такого скотского отношения со стороны врачей.
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Супер, але яким боком це до державної медицини? Якщо за це будуть платити самі лікарі, то це маразм, а якщо держава, то це зняття повної майнової відповідальності з лікаря
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