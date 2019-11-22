 У МОЗ анонсували введення обов'язкового страхування відповідальності лікарів, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"На стадії законопроєкту: обов’язкове страхування відповідальності. Це той інструмент, який захищає лікаря - дуже часто від необґрунтованих звинувачень… надає пацієнтам можливість бути захищеним, якщо раптом виникає ситуація. Це та річ, яка більше сприятиме нормальному спілкуванню без обвинувачень", - розповіла Скалецька.



Міністерка зазначила, що після 2014 року, після скасування санітарної служби, так і не вдалося створити нову модернізовану систему. Тож виникає дуже багато запитань, хто та в яких ситуаціях несе відповідальність, хто та яке ухвалює рішення в епідемічних загостреннях.



"На сьогодні ми вже готуємо відповідь на ці питання, як системи громадського здоров’я – її розвиток. Система профілактичних заходів, звичайно: однією з перших є вакцинація, і дуже добре, що в нас регіони активно включилися в цей процес, підіймають важливість і прискорюють кількість вакцинованих і рівень вакцинації покриття. Але цього недостатньо, і точно ми будемо більше працювати", - додала міністерка.

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