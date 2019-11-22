 СБУ затримала поліцейського на Волині, який вимагав $3 тис. за закриття матеріалів справи. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"21.11.2019 року, співробітниками спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Волинській області спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованим в м. Львів, під процесуальним керівництвом прокуратури, задокументований факт вимагання та отримання від громадянина України неправомірної вигоди в розмірі 3000 дол. США оперативним співробітником Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо ненаправлення до органів попереднього розслідування матеріалів стосовно нібито протиправної діяльності з майнінгу криптовалюти і поширення шкідливого програмного забезпечення", - зазначило джерело в СБУ.

Зазначається, що співробітника поліції затримали безпосередньо на одержанні хабаря.

"В результаті вжитих заходів співробітник поліції затриманий "на гарячому" на одержанні 3000 дол. США. Затримання здійснювалося на території ГУ ПП у Волинській області. Слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що вказаний співробітник внутрішньої безпеки, відповідно до своїх функціональних обов'язків, мав протидіяти проявам корупції в підрозділі кіберполіції, співробітники якого і здійснюють протидію такого роду правопорушенням.