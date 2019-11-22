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Все про:Бабченко Аркадій (174) Герман_Борис (33)

 Організатор "убивства" журналіста Бабченка вийшов з колонії

Організатор "убивства" російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман вийшов із колонії в Житомирі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Відповідне рішення суд ухвалив ще 10 днів тому. Суддя задовольнив апеляцію його адвокатів і вирішив випустити Германа з в'язниці через поганий стан здоров'я.

Сам Герман після виходу тривалий час чекав автомобіля, який мав забрати його додому. Він розповів, що сидів у камері зі ще сімома в'язнями, а з собою був пакет з ліками. Також Герман зазначив, що найближчим часом планує дати пресконференцію для журналістів, якщо зробити це дозволять адвокати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський апеляційний суд звільнив з-під варти організатора "вбивства" Бабченка Германа

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.

Читайте: Генпрокуратура засекретила вирок Герману у справі про "вбивство" Бабченка. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161282
 
 
 Топ коментарі
 
достойний кандидат на місце в списку СН.... ну а що, - насильники, шахраї є, а вбивці ще немає
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Народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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Украина - самая гуманная страна в мире. Организаторы заказных убийств выходят на свободу через 1,5 года. Интересно будет послушать его пресс-конференцию.
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"Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии...", сел в такси, поехал в аэропорт, купил билет до Израиля, поехал закончить незаконченную делюгу.....
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Народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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достойний кандидат на місце в списку СН.... ну а що, - насильники, шахраї є, а вбивці ще немає
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Они в слуге народа все убийцы, во главе с Моникой..
Такие законы могут голосовать только убийцы..
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Хотелось бы услышать из первых уст Германа. Надеюсь на то, что адвокаты позволят.
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Шо опять? Опять компенсацию платить? Эти идиоты следаки должны отвечать за просранные дела. У них походу у каждого по вилле в Маями. Ибо без взятки так "работать" могут либо кретины, либо православные(ну, типо - нету судьИ кроме Яхве и св. Уха - гласа егО) Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии - Цензор.НЕТ 7514
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Ну и чего добился бабченко? Как крыса прячется в Украине
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Аркаша уже слинял в Эстонию) Пытается получить гражданство. Тут кормушка закрылась) Организатор "убийства" журналиста Бабченко вышел из колонии - Цензор.НЕТ 9428
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Ожиданное завершение позорного фарса.
С самого начала журналисты сказали что это "убийство" - показушный цирк, а Герман - давно сотрудничает с СБУ!!!!
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ну вообще то его освободили по болезни. те НЕ реабилитирующее основание
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Не зря Бабченко свалил. Понял: говно, не страна. Безнадежное унылое говно. Страна свиней, отстоявших свое право жить в вонючем болоте. Майдан, война, тысячи смертей - все зря. Все забылось, отстоялось, и страна снова равна сама себе.
ЗЫ: Все, как в старой байке: "Я здесь живу!"
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Можешь и ты валить, раз для тебя Украина - говно
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Говно твой бабченко - два раза на стороне ху@ла участвовал в геноциде чеченского народа.
Один раз в агрессии против Грузии.
Один раз в спецоперации "выборы" ху@ла - хряка, по запугиванию 47 журналистов и контролю над ними.
И это твой кумир...
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Раньше по закону Савченко выпускали, теперь по закону богдана-портнова...
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Ты пойми, они не могут отказать ФСБ.
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ценный кадр..., ждем новых, хорошо организованных заказных ...дел..., кто там следующий на очереди...
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Ермак агент ФСБ!

Сегодня на прямом канале вечером Організатор "убивства" журналіста Бабченка вийшов з колонії - Цензор.НЕТ 7979
Целая передача про него и его работу против Украины.
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На Прямом канале. Дальше можно не читать.
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Украина - самая гуманная страна в мире. Организаторы заказных убийств выходят на свободу через 1,5 года. Интересно будет послушать его пресс-конференцию.
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организатор убийства бабы - грицак.....а этого просто подставили.....такая же фигня и с тупой савченко с рубаном
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Уточни, гуманная для чиновников, воров, преступников и изменников Родины. Но не дай бог простолюдин чем то нарушит закон или не так посмотрит на чиновника или даст судье дулю то получит срок как за массовое убийство.
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Помітив тенденцію на Цензорі-різко збільшилася кількість посилань на "ТСН" .Може це поки що й не помийниця,але тхне звідти добряче. Що значить "вбивство" ? Це був ЗАМАХ на вбивство.
тепер замість цієї тварини будуть судити Грицака.
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Аркаша уехал,нет тела-нет дела.Какое покушение-такой срок.Похоже на бизнес"сидельца"-кто то глаз положил. Організатор "убивства" журналіста Бабченка вийшов з колонії - Цензор.НЕТ 4497
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Страна дебилов и рабов. Какое к черту достоинство...
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Страна неограниченных возможностей,посадили-отпустили.
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В Україні замовник вбивства не злочинець. Як там жіночка, ака замовила коханку чоловіка, скоро вийде?
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Великолепно. А зебилы еще про правосудие времен Прохфесора и Кондитела ужасы рассказывали. Ну и что изменилось? При все полноте власти у нового ***********?
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