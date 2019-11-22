 Організатор "убивства" журналіста Бабченка вийшов з колонії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
Відповідне рішення суд ухвалив ще 10 днів тому. Суддя задовольнив апеляцію його адвокатів і вирішив випустити Германа з в'язниці через поганий стан здоров'я.
Сам Герман після виходу тривалий час чекав автомобіля, який мав забрати його додому. Він розповів, що сидів у камері зі ще сімома в'язнями, а з собою був пакет з ліками. Також Герман зазначив, що найближчим часом планує дати пресконференцію для журналістів, якщо зробити це дозволять адвокати.
Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.
Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".
31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.
18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.
Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.
Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.
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Такие законы могут голосовать только убийцы..
, вы уверен?
С самого начала журналисты сказали что это "убийство" - показушный цирк, а Герман - давно сотрудничает с СБУ!!!!
ЗЫ: Все, как в старой байке: "Я здесь живу!"
Один раз в агрессии против Грузии.
Один раз в спецоперации "выборы" ху@ла - хряка, по запугиванию 47 журналистов и контролю над ними.
И это твой кумир...
Сегодня на прямом канале вечером
Целая передача про него и его работу против Украины.
тепер замість цієї тварини будуть судити Грицака.