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Все про:Одеса (2176) танкер (30) рятувальники (66)

 Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Рятувальники евакуювали трьох моряків екіпажу танкера "Delfi", який зазнав аварії біля берегів Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Як повідомляється, о 12:41 почалася рятувальна операція з евакуації трьох членів екіпажу, які перебували на борту і відмовлялися від допомоги. Рятувальники заявили, що знімуть моряків з борту, хочуть вони цього чи ні.

"О 13:58 був врятований перший моряк, а о 14:03 врятували другого. Капітан екіпажу чогось запалив димову шашку. О 14:36 ​​врятували капітана. Операція завершена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеський аеропорт скасував усі ранкові рейси через аварію літака

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161281
 
   
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Сейчас разберутся с подноготной этой консервной банки и тогда все вместе будем смеяться.
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волны лупят его о волнорез...и уже потек мазут...
но вот почему не хотели...спасаться.? - не понятно...
Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси - Цензор.НЕТ 965
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И для чего капитан поджог дымовую шашку ? Документы какие-то уничтожил ?
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а хрен его знает!
я б на месте МЧСников еще и трюм тщательнее обследовал - что-то там не так!
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