 Рятувальники евакуювали весь екіпаж танкера, який застряг на мілині біля берегів Одеси

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Як повідомляється, о 12:41 почалася рятувальна операція з евакуації трьох членів екіпажу, які перебували на борту і відмовлялися від допомоги. Рятувальники заявили, що знімуть моряків з борту, хочуть вони цього чи ні.

"О 13:58 був врятований перший моряк, а о 14:03 врятували другого. Капітан екіпажу чогось запалив димову шашку. О 14:36 ​​врятували капітана. Операція завершена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

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