 114 проваджень у справах Майдану були направлені до органів досудового розслідування, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Водночас прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих процесах зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів.

Так, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних з подіями на Майдані у 2013-2014 рр., відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.

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Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак повідомив, що 46 осіб отримали обвинувачувальні вироки у справах Майдану, 300 особам ГПУ повідомила про підозру.