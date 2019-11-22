 114 проваджень у справах Майдану були направлені до органів досудового розслідування, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Водночас прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих процесах зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів.
Так, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних з подіями на Майдані у 2013-2014 рр., відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.
Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак повідомив, що 46 осіб отримали обвинувачувальні вироки у справах Майдану, 300 особам ГПУ повідомила про підозру.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.
Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.
Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
"Про справи Майдану. Побачте вже, будь ласка, більш-менш цілісну картину. Насправді це є абсолютно цілеспрямована кампанія з того, щоб розвалити і знищити всі справи. Дивіться, розслідуванням займався департамент Горбатюка всі роки. Я знаю, що до нього багато претензій з точки зору темпів, якими це рухалося. Це правда… Але, повірте, там є маса справ або повністю розслідуваних, або майже розслідуваних. Те, що на даний момент не дає можливості притягнути винних до відповідальності - це те, що ці люди не знаходяться в Україні, а норма про заочне притягнення до відповідальності, про заочне засудження на даний момент не діє. І тут потрібно втрутитись парламенту, який не продовжив дію цієї норми. Там було би дуже багато дуже серйозних справ", - зазначив він.
Волох нагадав, що після очолення Генпрокуратури Русланом Рябошапкою у відомстві було знищено департамент зі справ Майдану.
"Послухайте, це десятки або сотні тисяч томів справ! Хто буде їх читати! Це надзвичайний обсяг роботи, який нікому виконувати. Вони роблять це спеціально. Так, завершилися функції слідства в прокуратурі. Окей, цих всіх людей можна було зробити процесуальними керівниками, і вони би керували ким завгодно, і вони би довели ці справи до суду. Вони знищили це спеціально, Горбатюка прибрали спеціально. Це абсолютно чітка лінія на те, щоб ніколи ці справи не були…" - нарікає блогер.
За його словами, за цим стоїть персонально Володимир Зеленський. "Персонально, як на мене, я би вважав, що це президент Зеленський і його команда. Поки що ми бачимо конкретних людей - Рябошапку, який стоїть на чолі цієї вертикалі, яка цим керує", - підкреслив Волох.
https://prm.ua/na-choli-kampaniyi-zi-znishhennya-sprav-maydanu-stoyit-osobisto-volodimir-zelenskiy-voloh/