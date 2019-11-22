"...Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук..."

Гончарук був змушений, виступаючи перед аудиторією в Лондоні, неодноразово доводити, що нова влада в Києві здатна проводити незалежну політику і реформувати країну так, щоб потужні підприємці з політичним впливом підпорядковувалися правилам конкуренції та поважали закон, пише Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є дуже чітке розуміння, у мене, у президента, в уряду, що справа Приватбанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам", - сказав Олексій Гончарук у лондонському Королівському інституті з міжнародних справ, Чатам Гаус.

35-річний прем’єр-міністр заявив, що стосовно Приватбанку, і зокрема у відповідь на можливі судові рішення у низці позовів по справі, в уряду "є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій".

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Уряд України, команда президента буде робити усе від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", - наголосив Гончарук.

Він визнав, що олігархи мають гучний голос, який лунає через засоби масової інформації в Україні і за кордоном, але це за словами прем’єра "лише показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їх вплив зменшується".

Серед способів скорочення злоякісного впливу приватних інтересів в українській економіці Олексій Гончарук назвав збереження незалежності Національного банку України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також, приватизацію державних підприємств і встановлення верховенства права з допомогою нової реформованої системи судочинства.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"