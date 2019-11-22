"...Ні Приватбанк, ні кошти з нього не мають бути повернуті попереднім акціонерам, - Гончарук..."

Гончарук був змушений, виступаючи перед аудиторією в Лондоні, неодноразово доводити, що нова влада в Києві здатна проводити незалежну політику і реформувати країну так, щоб потужні підприємці з політичним впливом підпорядковувалися правилам конкуренції та поважали закон, пише Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є дуже чітке розуміння, у мене, у президента, в уряду, що справа Приватбанку є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам", - сказав Олексій Гончарук у лондонському Королівському інституті з міжнародних справ, Чатам Гаус.
35-річний прем’єр-міністр заявив, що стосовно Приватбанку, і зокрема у відповідь на можливі судові рішення у низці позовів по справі, в уряду "є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій".
Уряд України, команда президента буде робити усе від нас залежне, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося", - наголосив Гончарук.
Він визнав, що олігархи мають гучний голос, який лунає через засоби масової інформації в Україні і за кордоном, але це за словами прем’єра "лише показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їх вплив зменшується".
Серед способів скорочення злоякісного впливу приватних інтересів в українській економіці Олексій Гончарук назвав збереження незалежності Національного банку України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також, приватизацію державних підприємств і встановлення верховенства права з допомогою нової реформованої системи судочинства.
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.
За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".
Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".
Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.
Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку"
7 год ·
«Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину.
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив у Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії (акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених, жінка-військовослужбовець з важкою контузією (підозра на перервані барабані перетинки) не подана як поранена, а віднесена до травмованих. Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд, що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва (глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?»
Источник: https://censor.net.ua/n3161278
Раз вынужден был неоднократно доказывать, значит, не верят.
И правильно делают.
===
Чому боїться назвати прізвище та сказати просто: "...Ні Приватбанк, ні кошти будуть повернуті коломИйському за жодних обставин прямо чи опосередковано/приховано..."
МВФ потребовал от Украины законодательно запретить возвращение Коломойскому Приватбанка Ноябрь 22, 2019Без рубрикиКомментарии
Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом.
Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.
Как сообщат сегодня «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство.
По словам собеседника издания в НБУ, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.
О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.
Собеседник в Кабмине также подтвердил информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.
«Текста сейчас нет», - подчеркнул источник в правительстве.
Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил, что МВФ выдвинуло новое требование Украине, что бы удостовериться, что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.
«….МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.
Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом.
У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря«, - написал Лещенко.
В тему:
- Переговоры с МВФ заморожены из-за Коломойского и «Приватбанка» - замглавы Нацбанка
загрузка...
- Твердая позиция МВФ заставила украинскую власть отказать Коломойскому в возврате Приватбанка - экс-посол Канады
По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ.
В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом «общественного интереса».
***
Это, безусловно, плохая новость для Коломойского. А, возможно, также и для Зеленского с Богданом…
Но хорошая для украинского народа, за счет которого власть могла бы «подарить» Коломойскому Приватбанк.
Впрочем, теперь перед Украиной стоит большой риск не возобновления сотрудничества с МВФ, со всеми вытекающими последствиями для гривны и вообще финансовой системы страны…
13 ноября, 12:55
А тепер, для латання діри в бюджеті, продамо більше 300 держпідприємств, на, приблизно, 6 млрд. Дірка залишиться, та менша, допоки ще щось не повернемо "страждальцям"
Хоча уже давно ходить інфа, що Зе таки посиався з Бєньою.
Поки що така інфа - дезінформація.
2. Не конпенсировать его национализацию бывшим владельцам.
3. Заставить бывших владельцев вернуть 155 млрд гривен, украденных у народа Украины.
Почему-то Зеленский & Богданы и Гончаруки постоянно умалчивают о 3-м пункте.
"Справа Приватбанку"-це не про повернення Бєні банку,чи грошей з нього.
"Справа Приватбанку"-це про розслідування виведених перед націоналізацією 5500000000 доларів США.
Бахматюка объявили в розыск. Бахматюк "Наши международные адвокаты удивлены такой позицией " Видимо международные адвокаты и Бахматюк нас не читают
Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зелеского и "Колумбуса"
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
"Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это."
Не смотря на все уверения Кабмина, миссия МВФ "... не видит возможности выделения кредита МВФ в этом году" Такое сообщение отправлено в центральный офис МВФ. Если это так, то Украины входит в 2020 с дополнительным дефицитом бюджета в 41,4 млрд. гривен.
Арахамия получил повестку из НАБУ по поводу очередного возобновления в США дела против компании TemplateMonster (он в ней соучредитель).
Новый глава Европейской народной партии Дональд Туск, поставивший основной своей задачей борьбу с "безответственным политическим популизмом" вчера устроил прослушивание записей разговоров представителей администрации Зеленского с различными правоохранительными органами, на которых они открыто требуют и получают уверения в исполнении , преследований своих политических оппонентов. Лейтмотив этого всего выражен Туском прямо - "популизм - это первая стадия сворачивания демократии и установления авторитарной власти".
Министр иностранных дел Маас лично проинформировал канцлера Германии Меркель о своих действиях и вручил ей подготовленный его ведомством обзорный анализ ситуации в Украине.
Закупка Украиной французских патрульных катеров производилась вне общепринятых норм международных закупок вооружения и без проведения экспертной оценки контракта. В таком случае ее финансирование из государственного бюджета является недостаточно обоснованным - докладная записка министра финансов Маркаровой премьер-министру Украины Гончаруку от 21.11.2019 г.
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г. президент Зеленский (см. сообщение Хроники от этого числа). Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
(*Oskar Deutsch родился в 1964 году в Вене. Его отец родом из Румынии, мать - из Западной Украины. Дойч возлавляет компанию Alvorado, производящую кофе. Глава еврейской общины в Австрии).
Очевидно разговор был достаточно предметным и уже 21.09.2019 г. в Вене в конференц-зале Vienna Marriott Hotel состоялось заседание группы бизнесменов европейских стран численностью около 30 человек. Заседание было посвящено обсуждению участия в совместном проекте приватизации земель сельскохозяйственного назначения в Украине. В принципе даже был намечен основной вариант участия - выдача банковских кредитов под залог земельных участков.
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
Но случилось непредвиденное, неожиданно к этому вопросу проявил интерес явно не профильный этому вопросу Коломойский. Именно ему удалось убедить Зеленского, что связываться с австрийцами и принятием законов об участии иностранцев в приватизации земли нет никакого смысла и деньги можно найти внутри страны.
08.10.2019 г. на встрече в Вене, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, заявил группе вероятных инвесторов-иностранцев следующее - "Ваши условия неприемлемы, принятие законов о прямом участии иностранцев требует больших финансовых средств. У нас есть предложения от внутренних инвесторов, которые готовы вложить вполне сравнимые с вами суммы в покупку земли". Скорее всего "Columbus" знал о ком и чем идет речь, потому мило улыбнувшись Ермаку сказал что они готовы вернутся к обсуждению в любое время.
Откуда собирался Коломойский взять 2 млрд долларов в принципе было понятно. Но для этого нужно было добиться выплаты компенсаций ему за приватизированный "Приватбанк". Схема была простой - у государства нет денег, отдайте землей. Но решение вопроса с "Приватом" не состоялось. Более того резко обострилась ситуация в Лондоне и Делавэре и Зеленский плюнув на все решил вернутся к австрийскому варианту.
Последовали серии консультаций - обсуждений и за основу был принят вариант непрямого участия иностранцев в приватизации, но "Columbus", выставил при этом снова определенные условия.
Основная встреча судя по всему состоялась 13.11.2019 г. Как минимум 2 часа Ермак и Дойч находились в одном здании. Нами прямо их встреча не зафиксирована, но других причин находиться там, кроме личной встречи друг с другом, у них просто нет. Случайное совпадение почти исключено. Обычное местонахождение Дойча достаточно далеко от этого места. Исходя из этого вероятность их прямой встречи весьма велика.
Более того, 14.11.2019 г. Дойч собирает заседание представителей группы, и сообщает им что он "... провел плодотворную и интересную встречу с представителем наших украинских партнеров". Далее он сообщает, тезисно следующее
"...все договоренности остаются в силе"
"...ограничения на приватизацию земельных участков для иностранцев в Украине будет носить условный характер"
"Никакого обязующего референдума по земельным вопросам и участии иностранцев в приватизации земли не будет"
"Выдача Украиной государственных кредитов на покупку земли не будет превышать 50-80 млн. долларов"
И особо интересные последних заявления -
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена"
Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения. Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это.
"Банковская система будет подготовлена для участия в приватизации земли"
Так как основным вариантом скупки земли определена выдача ссуд и кредитов под залог собственности (земли), нужно максимально ослабить возможных конкурентов в этой сфере. "Укрэксимбанк" - это начало процесса.
Какова сумма личной заинтересованности людей реализующих эту схему от украинского правительства сказать сложно, но несомненно она огромна.
Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.
P.S. Г-н Ермак, ваша операция прикрытия с тайной встречей в "Гудмане" (с оглашением во всех СМИ), была бездарной. Хотя ваш "консультант по пиару" (это ж надо, раньше это называлось по другому), старалась вовсю, развлекая американского оболтуса, которого вы подсовываете Зеленскому, как канал к Трампу. Даже не смешно.
він приїхав в Україну, отже йому цікаво, отже є що дерибанити.
-------------------------
ні кошти з Приватбанку, ні сам банк Бєня і не вимагає. Він вимагає дещо інше - компенсацію. І так, чому не ставите питання про відшкодування Бєнєю збитків, завданих виведенням коштів з банку?