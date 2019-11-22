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 Політика України, Події
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Все про:тендер (127) Державна виконавча служба (22) Федоров Михайло (19)

 ДКВС оголосила тендер під конкретного постачальника, сума якого перевищила реальну очікувану вартість на 108 млн, - Федоров

Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби оголосив тендер на закупівлю медсистем на суму 115,735 млн гривень, умови якого були виписані під конкретного постачальника.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в тендері одночасно присутні 5 не пов'язаних між собою предметів закупівлі, а за вимогами зрозуміло, що технічні характеристики на медичну систему написані під одного розробника - МІС (Медична інформаційна система).

"Порушення Закону України "Про публічні закупівлі" як на долоні. Різні предмети закупівель обмежують коло можливих учасників тендера, а це є порушенням ст.3, ч.3 ст.5 та ч.4 ст. 22 закону. Однак не допустити сторонніх постачальників до своїх тендерів та прибрати до кишені 115 млн грн виявилося вже й не такою легкою справою, оскільки очікувана вартість тендера тепер становить 6,933 млн грн", - написав Федоров.

Він також повідомив про створення команди фахівців, яка буде щодня займатися глибоким моніторингом та аналізом закупівель у сфері IT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податкова міліція викрила схему привласнення коштів держпідприємств через систему тендерних закупівель на 80 млн грн. ФОТО

ДКВС оголосила тендер під конкретного постачальника, сума якого перевищила реальну очікувану вартість на 108 млн, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161276
 
 
 Топ коментарі
 
Зрозуміло - зебіли не спеціалісти. Та гірше за все те, що вони не мають здорового глузду. ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2840
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Что,опять Порох тебе в штаны насрал?Во негодяй!
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То манишку им обрыгает, то в штаны нагадит... Беда!
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Зрозуміло - зебіли не спеціалісти. Та гірше за все те, що вони не мають здорового глузду. ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2840
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тю блть, порохоботов почитаеш и реально непонятно либо они слишком умные либо слишком тупые...но первое очевидно не про них... Вы шо там курите, ну ёмаё, дыбил на дыбиле, ну если нехер сказать ну убейся головой об стену, но зачем дичь молоть не пойму!!!!!
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Їм треба човна розхитувати, інакше не отримають рошенку!)))
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Нухєра не міняється... а вже пройшло 6 місяців.
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ну **** же ты, марадер! только в октябре нового руководителя этой службы назначил преЗЕдент, и ты его уже совратил! когда уже твои когти перестанут терзать тушку украины-матери?!
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Ща он всё порешает в пользу евреев. ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8051
ГУИС огласила тендер под конкретного поставщика, сума которого превысила реальную ожидаемую стоимость на 108 млн, - Федоров - Цензор.НЕТ 1803
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Что,опять Порох тебе в штаны насрал?Во негодяй!
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То манишку им обрыгает, то в штаны нагадит... Беда!
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Пусть Министерство юстиции даст правовую оценку своим подчиненным из Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы. Если инфа подтвердиться - поганой метлой с насиженных мест команду специалистов по закупкам!
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