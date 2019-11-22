 Міноборони створює групу для реагування на порушення прав військовослужбовців. Це буде незалежний орган, - Загороднюк

Про це в інтерв'ю LB.uа розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз створюємо офіційну групу в Міністерстві оборони, куди відряджаємо військовослужбовців-юристів, також залучаємо цивільних юристів. Група займатиметься вивченням випадків порушення прав військовослужбовців. Це буде окремий, самодостатній і абсолютно незалежний орган, який буде давати консультації і реагувати. Представляти (в суді. – Ред.) вони поки що не будуть, хоча і це в планах. Представляти в суді будуть адвокати, і наше завдання - організувати спілкування з тими незалежними організаціями, які можуть нам допомогти з залученням адвокатів", - розповів міністр.
Група почне роботу в пілотному режимі до кінця року.
Всех зюзей пристроить надо
Или независимый в том смысле, что от него ничего не будет зависеть?
Дураки зеленые, ваши потуги в перетаскивании кроватей в бардаке, когда надо менять девочек, вызывают лишь понимание того, что скоро йолка!
Сегодня на прямом канале вечером
Целая передача про него и его работу против Украины.