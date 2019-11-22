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 Політика України
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Все про:Міноборони (2960) права (29) військовослужбовці (2579) Загороднюк (84)

 Міноборони створює групу для реагування на порушення прав військовослужбовців. Це буде незалежний орган, - Загороднюк

У Міністерстві оборони створять групу, яка займатиметься вивченням порушення прав військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю LB.uа розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз створюємо офіційну групу в Міністерстві оборони, куди відряджаємо військовослужбовців-юристів, також залучаємо цивільних юристів. Група займатиметься вивченням випадків порушення прав військовослужбовців. Це буде окремий, самодостатній і абсолютно незалежний орган, який буде давати консультації і реагувати. Представляти (в суді. – Ред.) вони поки що не будуть, хоча і це в планах. Представляти в суді будуть адвокати, і наше завдання - організувати спілкування з тими незалежними організаціями, які можуть нам допомогти з залученням адвокатів", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони володіє 50 торговими точками на ринку "Сьомий кілометр". Ще у нас є сотні магазинів, - Загороднюк про аудит майна міністерства

Група почне роботу в пілотному режимі до кінця року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161275
 
   
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Сколько еще разнвх групп вылезет как грибы после дождя.
Всех зюзей пристроить надо
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такой же на 100% "независимый" как генпрокурор?
Или независимый в том смысле, что от него ничего не будет зависеть?
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В любой ситуации, когда не знаешь что делать, - создавай независимый орган!

Дураки зеленые, ваши потуги в перетаскивании кроватей в бардаке, когда надо менять девочек, вызывают лишь понимание того, что скоро йолка!
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Якщо ця група в міністерстві оборони, то вона вже не незалежна. Чергова бюрократична структурка, яка буде збирати папірці, а скарги військовослужбовців перенаправляти їх командуванню.
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Ермак агент ФСБ!

Сегодня на прямом канале вечером Міноборони створює групу для реагування на порушення прав військовослужбовців. Це буде незалежний орган, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3308
Целая передача про него и его работу против Украины.
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Так как сейчас гребут новобранцев , не гребли даже при СССР , и кривых и глугих и слепых .
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