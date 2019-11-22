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 У фігуранта "справи українських диверсантів" Лимешка погіршився стан здоров'я, - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у незаконно засудженого громадянина України, фігуранта "справи українських диверсантів" Геннадія Лимешка в Росії погіршився стан здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

Вона зазначила, що у Лимешка почалися проблеми зі шкірою, з'явилися рани на руках, ліктях і ногах, з'явилися хворобливі висипання.

"Незважаючи на наявні проблеми зі здоров'ям, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги громадянину України. Зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що містяться в місцях позбавлення волі", - повідомила Денісова.

Вона додала, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вплинути на ситуацію, щоб Лимешку надали медичну допомогу.

Нагадаємо, Лимешка в серпні 2017 року затримали російські силовики. Він був засуджений підконтрольним РФ "Судакським міським судом Республіки Крим" у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення вибухівки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161274
 
 
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