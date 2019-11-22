 У районі проведення ООС уперше почали вакцинувати військовослужбовців від грипу, - Генштаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що в збройних силах України подібна практика проводиться вперше.

"Щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких припадає за грип та ГРВІ. За даними минулого епідсезону, в нашій країні було зафіксовано 7 летальних випадків унаслідок грипу. Жоден із пацієнтів не був щеплений проти цієї недуги. Щорічна вакцинації - найдієвіший засіб для профілактики грипу. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а змінює його і змушує працювати більш активно і продуктивно", - повідомив перший заступник начальника Головного військово-медичного управління полковник медичної служби Андрій Галушка.

Серед переваг вакцинації він назвав зменшення на 60% імовірності тяжкого перебігу захворювання та ускладнень, зменшення на 80% імовірності смертельних випадків, зменшення частоти госпіталізації на 50%.

Також Галушка повідомив, що цього року в Україні будуть доступні дві вакцини проти грипу "Ваксігрип Тетра" (виробник "Санофі Пастер", Франція) і "Джісі Флю" ("Грін Крос Корпорейшн", Південна Корея) - обидві якісні та безпечні.

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"Якість вакцин, котрі ввозять до країни, перевіряє Держлікслужба України та Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру. Вакцину "Ваксігрип Тетра" можна застосовувати для щеплення дітей віком від 3 років, а "Джісі Флю" від 6 місяців", - сказав він.

За словами Галушки, першочерговому щепленню на грип підлягають військовослужбовці, які належать до групи ризику, а саме: особовий склад військових навчальних закладів (викладачі, курсанти ліцеїсти); медичні працівники; особовий склад, який проходить військову службу на командних пунктах та пунктах бойового управління; військовослужбовці, які обіймають посади, що пов'язані з тривалим перебуванням у закритих приміщеннях та ті, хто запланований до ротації в район проведення ООС.

"Вакцинацію проти грипу краще проводити за 3-4 тижні до початку епідемічного сезону, для того щоби утворилися імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно 2 тижні. Наразі саме у ці дні є гарна нагода провакцинуватися заради збереження здоров'я. Вакцинація є найнадійнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

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Щеплення особовому складу проводяться тільки після ретельного медичною огляду фахівцями. До проведеним щеплень залучаються медичні працівники, які пройшли спеціальну та профільну підготовку в Українській військово-медичній академії та володіють правилами організації і проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної медичної допомоги у випадку виникнення післявакцинальних ускладнень", - повідомив він і додав, що нещодавно розробили спеціальні QR-коди для того, щоб військовослужбовці в будь-який час могли мати доступ до будь-яких тем медицини, здоров'я і профілактики.

"Тепер за допомогою смартфона військовослужбовці ЗСУ зможуть відсканувати відповідний QR-код та одразу перейти до скачування (в форматі РDF) методичних рекомендацій, бойових листів, посібників. зразків інформаційних гральних карт та інших матеріалів з різними тематиками", - уточнив він.