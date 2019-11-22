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 Політика України
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Все про:Крим (7792) Кориневич Антон (22)

 Законопроєктом будуть визначені три корінні народи України, - Кориневич

У законопроєкті про корінні народи України будуть визначені три етноси - кримські татари, караїми та кримчаки.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, який бере участь у розробці документа, передає Цензор.НЕТ.

"У тому проєкті, який був напрацьований раніше, і який ми вдосконалюємо, йдеться про три корінні народи - кримських татар, караїмів, кримчаків. Правда, поки не вирішили, ми зафіксуємо тільки ці три народи як корінні чи зробимо список відкритим, визначивши ознаки корінних народів", - розповів Кориневич.

Корінні народи - народи, що проживають у багатоетнічних суспільствах, які є нащадками тих, хто населяв країну споконвіку, і не мають власної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму, - представник президента Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161271
 
   
 Топ коментарі
 
Армян - это понятно, но вот почему украинцы не указаны коренным народом Украины...
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Нганасаны- коренной народ Сибири. Никто бы о них не знал, если бы некоторые из них не были как 2 капли воды похожи на Ху*ло. Это не фотошоп !!!
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3512
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Украина пристанище кочевников и заблудших ? Цыган забыли !
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Нганасаны- коренной народ Сибири. Никто бы о них не знал, если бы некоторые из них не были как 2 капли воды похожи на Ху*ло. Это не фотошоп !!!
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3512
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на Пуйло они стали похожи недавно, после того как Пуйло себе в скулы жир со сраки закачало.
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гуцулов жалко, кто будет карпатский лес валить?
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гуцули- це етнографічна група українців, як і бойки, лемки, подоляни, поліщуки, слобожани......
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Єто Бред. И крымчаков и караимов в Украине нет. Почему бы не объявить коренным народом скифов, сарматов, а аваров. Это всё развести украинцев и показать в другую сторону, и сказать хазары, а точнее евреи и есть тем автовтонным народом, который проживал здесь.
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Осенний праздник крымских караимов Оракъ Тойу (Праздник урожая) отмечают в Симферополе 19 октября.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, празднование прошло в Старом городе, во дворе местной кенассы - храма караимов на улице Караимской, реставрация которого все еще продолжается.
В традиционном мероприятии приняли участие представители караимских общин Симферополя, Евпатории, Бахчисарая, Феодосии и Ялты, а также представители национально-культурных и общественных организаций Крыма.
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так у русских тоже нет своего государства.. почему они не коренные?
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Называйте правильно!!! По логике вещей, если они залетные и осевшие на нашей земле, то значит они не коренные, а укоренившиеся!
Коренные - это изначально проживающие и это украинцы!
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Страну после останется только переименовать в Объединенные Крымско-Татарские Эмираты, ОКТЭххххххх
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Евреи, жиды и иудеи.
Я правильно излагаю?
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странно зебилЫ кацапов не вписали )))))
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я себе на секунду представляю Сенат, определяющий законом 3 (почему не восемь?) коренных народа северной Америки.
И хто же там будет интересно? - сиу, евенки и чероки?
а самое интересное - от набуя?

теток бы лучше снимали с табу или там без, а то как типа "работать" начинают - всем ховаться...
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Совсем с катушек съехали??! Очень глупо!!! когда-то набежавших и вырезавших местное население и осевших, признавать коренными украинцами!
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Нельзя ли этих залетных назвать назвать как-нибудь по другому,
чтобы смысловое значение их названия отражало суть произошедшего???!!!
Например: осевшие гости, укоренившиеся племена или что-то в этом роде?!
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Вивчи історію України, а потім коментуй.
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Татары - вырезали половцев, уничтожили бродников/уходников - кочевников славянской наружности, некоторые считают их идеологическими предками казаков, уничтожили геко-готские анклавы в Крыму, а теперь- коренной народ? Пускай коренной народ партизанит по жесткому против РФ, а не сотрудничает с Кремлем, тогда можно еще говорить о статусе гостей на нашей земле. Иначе они те же оккупанты, просто не способные на вооруженную агрессию против нас, по причине своей слабости. Украина - дом, убежище и Родина для украинцев!
PS Если крыса родилась в доме, она не станет от того человеком, по праву рождения на территории дома.
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