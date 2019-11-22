 Законопроєктом будуть визначені три корінні народи України, - Кориневич

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, який бере участь у розробці документа, передає Цензор.НЕТ.
"У тому проєкті, який був напрацьований раніше, і який ми вдосконалюємо, йдеться про три корінні народи - кримських татар, караїмів, кримчаків. Правда, поки не вирішили, ми зафіксуємо тільки ці три народи як корінні чи зробимо список відкритим, визначивши ознаки корінних народів", - розповів Кориневич.
Корінні народи - народи, що проживають у багатоетнічних суспільствах, які є нащадками тих, хто населяв країну споконвіку, і не мають власної держави.
Осенний праздник крымских караимов Оракъ Тойу (Праздник урожая) отмечают в Симферополе 19 октября.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, празднование прошло в Старом городе, во дворе местной кенассы - храма караимов на улице Караимской, реставрация которого все еще продолжается.
В традиционном мероприятии приняли участие представители караимских общин Симферополя, Евпатории, Бахчисарая, Феодосии и Ялты, а также представители национально-культурных и общественных организаций Крыма.
Коренные - это изначально проживающие и это украинцы!
Я правильно излагаю?
И хто же там будет интересно? - сиу, евенки и чероки?
а самое интересное - от набуя?
теток бы лучше снимали с табу или там без, а то как типа "работать" начинают - всем ховаться...
чтобы смысловое значение их названия отражало суть произошедшего???!!!
Например: осевшие гости, укоренившиеся племена или что-то в этом роде?!
PS Если крыса родилась в доме, она не станет от того человеком, по праву рождения на территории дома.