 "Євросолідарність" вимагає створення ТСК Ради через втручання ОП в роботу правоохоронних органів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Кричущі і шокуючі факти систематичного незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів потребують об’єктивного розслідування. Однак, скандал у зв’язку з оприлюдненням розмов директора ДБР Романа Труби зачіпає майже усі правоохоронні органи, і розслідувати не залишається кому. Відтак, єдиний вихід – створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних", - йдеться в повідомленні.
У "Євросолідарності" на період роботи такої комісії вимагають відсторонення від посад фігурантів розмов, з яких випливає їхня причетність до організації замовних політичних переслідувань та інших незаконних дій.
" Це – керівник Офісу Президента і адвокат Коломойського Андрій Богдан; "на сто відсотків свій" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, директор ДБР і ад’ютант Андрія Портнова Роман Труба; заступник керівника Офісу Президента адвокат Єфремова Андрій Смирнов, керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко тощо", - наголосили у фракції.
"З нетерпінням очікуємо також особистої реакції Володимира Зеленського та його політичної оцінки ... Тим більше, що учасники розмов посилаються на факт наради в Офісі президента України за участю глави держави, де однією з тем була організація політичних репресій проти Петра Порошенка", - додали в пресслужбі "Євросолідарності".
У фракції з усією серйозністю поставилися до оприлюднення розмов пана Труби на тій підставі, що 21 вересня він сам публічно повідомив про виявлення у його кабінеті обладнання для прослуховування. А 20 листопада під час прес-конференції Труба фактично не спростував факту розмов, уникнувши виразної відповіді на питання журналістів.
"Із записів розмов прямо випливає, що графік допитів Петра Порошенка складається в Офісі Президента. Очевидними подаються такі правопорушення з боку фігурантів розмов, як перевищення службових повноважень, зловживання владою, незаконний вплив на слідство тощо", - наголошується в повідомленні.
У фракції вимагають негайного проведення всіх необхідних експертиз ідентифікації голосів. У разі саботажу цієї ініціативи з боку влади фракція залишає за собою право звернутися до відповідних міжнародних структур.
"Ми вважаємо, що влада і фігуранти розмов більше, ніж будь-хто інший зацікавлені в якнайшвидшому створенні комісії і об’єктивному розслідуванні цього касетного скандалу", - підсумували в "Євросолідарності".
Нагадаємо, раніше Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував записи розмов людей з голосами як у директора ГБР Романа Труби і главою Офісу Президента Андрія Богдана.
На записах Труба ймовірно обговорював Богданом провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.
Чтоб подобное осуществить, нужно для начала голосовать за националистов. Галимых, тупых, маргинальных, но других у нас нет.
Ибо никто не может так позаботится о своём народе как националисты.
Крім того сенатор розмістив посилання на оригінал листа, в якому зазначає, що надані документи повинні допомогти відповісти на питання щодо ролі віце-президента Байдена «у звільненні генпрокурора України Віктора Шокіна для припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син».
«Як я розумію, 4 лютого 2016 року, Генеральна прокуратура під керівництвом Віктора Шокіна оголосила про арешт майна засновника української газодобувної компанії Burisma Миколи Злочевського … Гантер Байден через Twitter почав« переслідувати »тодішнього заступника держсекретаря Тоні Блінкена, який довгий час був радником віце -президента Байдена, вказуючи, що обидва могли б ініціювати переговори щодо розслідування Шокіним діяльності Burisma. У той час Гантер Байден обіймав посаду члена ради директорів Burisma», - йдеться у листі Грема.
))
Вони - просто вважають, що диктаторськими можливостями можна побудувати рай на Землі (принаймі - в одній окремо взятій Україні). І навіть вважають, що такі диктаторські повноваження були і в Порошенка. А подумати про те, чому насправді, тих можливостей в Петра не те що не було (а, якби були - то він з огляду на позицію кредиторів не міг би ними скористатися); і чому, коли в них же в рука є диктатура (з монобільшістю) і вони не можуть цим скористатися - вони, зебіли, елементарно не здатні.
диктатуру і монобільшість...
від заздрості напевне..
порошенко прийшлося,не маючи монобільшості "дбиватись результатів"питлівим та ізворотлівим умом"...
Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.
Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба.
не може бути !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
щоб за часів Порошенко і найкрутішого Генпрокурора Луценко....
Спор между экс-нардепом от Радикальной партии Ляшко Игорем Мосийчуком и главой пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией не утихает. Так, бывший парламентарий в своем Telegram-канале выложил копию паспорта Соединенных Штатов «слуги народа». «Паспорт гражданина США Давида Арахамия - председателя Фракции «Слуги Народа»! То кто лжец и идиот Давидушка? Жду извинений!», - сказано в посте Мосийчука.
Фото паспорта прилагается
https://replyua.net/news/179389-davidushka-to-kto-lzhec-radikal-mosiychuk-pokazal-kopiyu-pasporta-ssha-arahamii.html