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 Політика України
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Все про:ВР (6161) ТСК (99) Порошенко (10005) Європейська Солідарність (162)

 "Євросолідарність" вимагає створення ТСК Ради через втручання ОП в роботу правоохоронних органів

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Кричущі і шокуючі факти систематичного незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів потребують об’єктивного розслідування. Однак, скандал у зв’язку з оприлюдненням розмов директора ДБР Романа Труби зачіпає майже усі правоохоронні органи, і розслідувати не залишається кому. Відтак, єдиний вихід – створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних", - йдеться в повідомленні.

У "Євросолідарності" на період роботи такої комісії вимагають відсторонення від посад фігурантів розмов, з яких випливає їхня причетність до організації замовних політичних переслідувань та інших незаконних дій.

" Це – керівник Офісу Президента і адвокат Коломойського Андрій Богдан; "на сто відсотків свій" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, директор ДБР і ад’ютант Андрія Портнова Роман Труба; заступник керівника Офісу Президента адвокат Єфремова Андрій Смирнов, керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко тощо", - наголосили у фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про скандал із записами Труби: Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання

"З нетерпінням очікуємо також особистої реакції Володимира Зеленського та його політичної оцінки ... Тим більше, що учасники розмов посилаються на факт наради в Офісі президента України за участю глави держави, де однією з тем була організація політичних репресій проти Петра Порошенка", - додали в пресслужбі "Євросолідарності".

У фракції з усією серйозністю поставилися до оприлюднення розмов пана Труби на тій підставі, що 21 вересня він сам публічно повідомив про виявлення у його кабінеті обладнання для прослуховування. А 20 листопада під час прес-конференції Труба фактично не спростував факту розмов, уникнувши виразної відповіді на питання журналістів.

"Із записів розмов прямо випливає, що графік допитів Петра Порошенка складається в Офісі Президента. Очевидними подаються такі правопорушення з боку фігурантів розмов, як перевищення службових повноважень, зловживання владою, незаконний вплив на слідство тощо", - наголошується в повідомленні.

У фракції вимагають негайного проведення всіх необхідних експертиз ідентифікації голосів. У разі саботажу цієї ініціативи з боку влади фракція залишає за собою право звернутися до відповідних міжнародних структур.

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"Ми вважаємо, що влада і фігуранти розмов більше, ніж будь-хто інший зацікавлені в якнайшвидшому створенні комісії і об’єктивному розслідуванні цього касетного скандалу", - підсумували в "Євросолідарності".

Нагадаємо, раніше Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував записи розмов людей з голосами як у директора ГБР Романа Труби і главою Офісу Президента Андрія Богдана.

На записах Труба ймовірно обговорював Богданом провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161267
 
 
 Топ коментарі
 
Точно, Евроцуцики,.Они же знают свои бывшие лазейки)))
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В этом и заключалась тупость парашенки. Вместо того,чтобы создать правовое государство за пять лет,он все свел на работу для себя. И сейчас отхавает то чего посеял. Просто одни волчары сменили других. По закону жанра ,нужна жертва.
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Евроцуцики требует создания ВСК из-за вмешательства ОП в работу ПО.... "Евросолидарность" требует создания ВСК из-за вмешательства ОП в работу правоохранительных органов - Цензор.НЕТ 1091
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Ну чиво вы кричите ? Все по вашим правилам же )))
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Вы же двумя руками голосовали против этих правил.А теперь двумя руками поддерживаете эти правила.Когнитивный диссонанс у вас ,однако.
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Где ты видел в моих словах поддержку ? Это лишь насмешка над тем,кто это все и сопровождал.- Сатира ,если хочешь.
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Точно, Евроцуцики,.Они же знают свои бывшие лазейки)))
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В этом и заключалась тупость парашенки. Вместо того,чтобы создать правовое государство за пять лет,он все свел на работу для себя. И сейчас отхавает то чего посеял. Просто одни волчары сменили других. По закону жанра ,нужна жертва.
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Ну ты бы создал всё как надо даже за 4 года. Я не сомневаюсь.
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А чего сомневаешься,бел ? Это проще чем картоху пожарить. - Взял америкосов с европейцами - вот тебе и костяк. Ну и всех,на ком клейма ставить некуда - под суд и досвидос.Новых набрать молодых с институтов.Под строгим контролем того же костяка. Дела даже не на месяц. СЩА оплодировало бы.
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А чего усложнять ? Найди прокол в сказанном.
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Прикол в том, что никто не даст тебе это сделать. Система не работает на самоуничтожение. Тем более в стране где так массово ведутся на популистов десятилетиями.
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Та ладно. - Ввести военное положение. Чтобы олигархи новые днры не устроили. Ввести народную млицию,для защиты от них. Обезглавить всех тех,кто работал на тех олигархов. Потом всю эту свору под народный суд с референдумом как с ними поступить. Короче если есть желание,дело не тяжелое. А США с Западом все подскажут.
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Что-то подобное пытались сделать в 1917 году.Что из этого вышло - общеизвестно.Такая сложная проблема,как коррупция,простых решений не имеет.
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Глупыш. Речь не идет о грабеже как там. - Олигархи не собирали состояние как капиталисты Европы и Америки. Они все украли. Украли у равных. Это преступление. И к чему ведет такое мы видим на протяжении 20 лет. В то время как все капстраны мира процветают. КАПСТРАНЫ. - Улавливаешь разницу ?
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Посвежее примеры, как в Гватемале или английские судьи в Казахстане.
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Даже если до подобного дойдет,в чём я лично очень сомневаюсь, будет настоящая гражданская вона. Не забывай - СМИ принадлежат олигархам и имеют при этом колоссальное влияние на массы.
Чтоб подобное осуществить, нужно для начала голосовать за националистов. Галимых, тупых, маргинальных, но других у нас нет.
Ибо никто не может так позаботится о своём народе как националисты.
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Ввести военное положение. Чтобы олигархи новые днры не устроили. Ввести народную млицию,для защиты от них. Обезглавить всех тех,кто работал на тех олигархов.
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Голова юридичного комітету Сенату США Лінсдей Грем направив лист держсекретареві Майку Помпео з проханням надати документи щодо контактів п'ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом. Також його цікавлять зв'язки Порошенка з іншими посадовими особами Адміністрації президента США Барака Обами, а також з Гантером Байденом.
Крім того сенатор розмістив посилання на оригінал листа, в якому зазначає, що надані документи повинні допомогти відповісти на питання щодо ролі віце-президента Байдена «у звільненні генпрокурора України Віктора Шокіна для припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син».
«Як я розумію, 4 лютого 2016 року, Генеральна прокуратура під керівництвом Віктора Шокіна оголосила про арешт майна засновника української газодобувної компанії Burisma Миколи Злочевського … Гантер Байден через Twitter почав« переслідувати »тодішнього заступника держсекретаря Тоні Блінкена, який довгий час був радником віце -президента Байдена, вказуючи, що обидва могли б ініціювати переговори щодо розслідування Шокіним діяльності Burisma. У той час Гантер Байден обіймав посаду члена ради директорів Burisma», - йдеться у листі Грема.
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Они забыли, как сами так же керували правоохранительной системой?
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Аваков - подєлнік бариги! Як добре, що його усунули від влади!
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Я завжди це говорив, починаючи з убивства Сашка Білого.
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Ага,все вы сечас прозревшие )) Посадят петю,ты и от него отвернешься ))
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Ща выступит песков и скажет,что богдан к этому не имеет никакого отношения.
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Пять лет Порошенко все устраивало, а когда взяли за жопу, завизжал как свинья
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Зефани і зебіли справді думають, що це все мине ься просто так, без наслідків? Називаєте це, як хоче е- законом Божим якщо віруючі, чи кармою, чи законом Всесвіту, зло буде покарано, злочинні дії будуть покарані, зло, инці будуть покарані. Зебіли і зефани повинні розуміти, що саме зараз є пік їхнього розквіту. Далі буде рух тільки вниз. І цей рух вже почався. У прірву. З прискоренням. Все.
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вони не думають; думати для них - це найважча робота.
Вони - просто вважають, що диктаторськими можливостями можна побудувати рай на Землі (принаймі - в одній окремо взятій Україні). І навіть вважають, що такі диктаторські повноваження були і в Порошенка. А подумати про те, чому насправді, тих можливостей в Петра не те що не було (а, якби були - то він з огляду на позицію кредиторів не міг би ними скористатися); і чому, коли в них же в рука є диктатура (з монобільшістю) і вони не можуть цим скористатися - вони, зебіли, елементарно не здатні.
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порохоботи все путають..
диктатуру і монобільшість...

від заздрості напевне.. "Євросолідарність" вимагає створення ТСК Ради через втручання ОП в роботу правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 1895

порошенко прийшлося,не маючи монобільшості "дбиватись результатів"питлівим та ізворотлівим умом"...
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турборежимний процесор з принтером - у ваших, зебіли, руках. Ви вже нахерачили майже все що вам потрібно було. І ти ще, брехло зебільне, будеш заперечувати цю диктатуру? Що, будеш заперечувати, що вона - не аналогія *********** на параші?
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Скоро настанет время когда голубым быт будет не так стыдно чем зелёным.
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Народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году. Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому, информирует Диалог.UA. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба.



не може бути !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
щоб за часів Порошенко і найкрутішого Генпрокурора Луценко....
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Скоро будет страшно узнавать что-то об очередном слуге
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ОПа керуе органми. Так і є. Поки ззаду не вйде,до рота не влізе!
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«Давидушка, то кто лжец?!»: радикал Мосийчук показал копию паспорта США Арахамии
Спор между экс-нардепом от Радикальной партии Ляшко Игорем Мосийчуком и главой пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией не утихает. Так, бывший парламентарий в своем Telegram-канале выложил копию паспорта Соединенных Штатов «слуги народа». «Паспорт гражданина США Давида Арахамия - председателя Фракции «Слуги Народа»! То кто лжец и идиот Давидушка? Жду извинений!», - сказано в посте Мосийчука.
Фото паспорта прилагается
https://replyua.net/news/179389-davidushka-to-kto-lzhec-radikal-mosiychuk-pokazal-kopiyu-pasporta-ssha-arahamii.html
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Зато при зеленой власти все мразь повылезала из окопов, чему содействуют суды при зелени
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Суди ,створені і реформовані за Порошенко... "Євросолідарність" вимагає створення ТСК Ради через втручання ОП в роботу правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 1856
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И кто назначил Трубу тишина. И главное не требуют расследования прослушки гос.чиновника .
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