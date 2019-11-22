 "Євросолідарність" вимагає створення ТСК Ради через втручання ОП в роботу правоохоронних органів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Кричущі і шокуючі факти систематичного незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів потребують об’єктивного розслідування. Однак, скандал у зв’язку з оприлюдненням розмов директора ДБР Романа Труби зачіпає майже усі правоохоронні органи, і розслідувати не залишається кому. Відтак, єдиний вихід – створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних", - йдеться в повідомленні.

У "Євросолідарності" на період роботи такої комісії вимагають відсторонення від посад фігурантів розмов, з яких випливає їхня причетність до організації замовних політичних переслідувань та інших незаконних дій.

" Це – керівник Офісу Президента і адвокат Коломойського Андрій Богдан; "на сто відсотків свій" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, директор ДБР і ад’ютант Андрія Портнова Роман Труба; заступник керівника Офісу Президента адвокат Єфремова Андрій Смирнов, керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко тощо", - наголосили у фракції.

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"З нетерпінням очікуємо також особистої реакції Володимира Зеленського та його політичної оцінки ... Тим більше, що учасники розмов посилаються на факт наради в Офісі президента України за участю глави держави, де однією з тем була організація політичних репресій проти Петра Порошенка", - додали в пресслужбі "Євросолідарності".

У фракції з усією серйозністю поставилися до оприлюднення розмов пана Труби на тій підставі, що 21 вересня він сам публічно повідомив про виявлення у його кабінеті обладнання для прослуховування. А 20 листопада під час прес-конференції Труба фактично не спростував факту розмов, уникнувши виразної відповіді на питання журналістів.

"Із записів розмов прямо випливає, що графік допитів Петра Порошенка складається в Офісі Президента. Очевидними подаються такі правопорушення з боку фігурантів розмов, як перевищення службових повноважень, зловживання владою, незаконний вплив на слідство тощо", - наголошується в повідомленні.

У фракції вимагають негайного проведення всіх необхідних експертиз ідентифікації голосів. У разі саботажу цієї ініціативи з боку влади фракція залишає за собою право звернутися до відповідних міжнародних структур.

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"Ми вважаємо, що влада і фігуранти розмов більше, ніж будь-хто інший зацікавлені в якнайшвидшому створенні комісії і об’єктивному розслідуванні цього касетного скандалу", - підсумували в "Євросолідарності".

Нагадаємо, раніше Telegram-канал "Трубу прорвало" опублікував записи розмов людей з голосами як у директора ГБР Романа Труби і главою Офісу Президента Андрія Богдана.

На записах Труба ймовірно обговорював Богданом провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.