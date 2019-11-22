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 Політика України
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Все про:Міноборони (2960) Загороднюк (84)

 Міноборони володіє 50 торговими точками на ринку "Сьомий кілометр". Ще у нас є сотні магазинів, - Загороднюк про аудит майна міністерства

Серед майна Міністерства оборони є сотні магазинів і 50 торгових точок на "Сьомому кілометрі" - оптово-роздрібному ринку під Одесою.

Про це в інтерв'ю LB.uа розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, коментуючи результати аудиту майна Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Міноборони не має вести бізнес. Майже всі підприємства, які заробляють гроші, потрібно виводити з міністерства або на приватизацію, або в "Укроборонпром", або у Фонд держмайна і так далі. Знаєте, наприклад, у нас є 50 торгових точок на "Сьомому кілометрі". Ще у нас є сотні магазинів", - розповів міністр.

Загороднюк додав, що ці точки і магазини здають в оренду.

"Експрес-аудит буде ще цього року. Фактично, він вже на руках, але поки його не публікуємо. Можу сказати, що такої кількості порушень я не очікував. Тобто я знав, що там все погано, але не думав, що настільки", - сказав Загороднюк.

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Міністр запропонував створити програму з приватизації об'єктів оборони та продавати майно через спецфонд.

"Продавати тільки на конкурсній основі, тільки з об'єктивною оцінкою активів. А то у нас є величезна кількість активів, які Міноборони не потрібні. Не треба завод будівельних конструкцій, не потрібна маса магазинів по всій країні", - розповів Андрій Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161266
 
   
 Топ коментарі
 
Міноборони віддало територію військової частини під оренду торгашам на ринку 7-км, поставили там контейнера і здають орендарям, бо передати землі оборони офіційно ринку неможливо, а територія в/ч потрібна для нормального функціонування ринку! Тому знайшли компроміс. Але віддавати землю стратегічної військової частини під час війни це не вихід, тому якщо прийдеться врегульовувати питання то ринок прийдеться посунути і відновити периметр військової частини! Не зрозуміло що хотів сказати Загороднюк, він скорше за все не розібрався у суті питання!
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А потом плачутся за "обороноспособность". Ну, да, волонтеры сдюжат, а мы пока побарыжим!
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Міноборони віддало територію військової частини під оренду торгашам на ринку 7-км, поставили там контейнера і здають орендарям, бо передати землі оборони офіційно ринку неможливо, а територія в/ч потрібна для нормального функціонування ринку! Тому знайшли компроміс. Але віддавати землю стратегічної військової частини під час війни це не вихід, тому якщо прийдеться врегульовувати питання то ринок прийдеться посунути і відновити периметр військової частини! Не зрозуміло що хотів сказати Загороднюк, він скорше за все не розібрався у суті питання!
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Магазини воєнторгу потрібні щоб продавати військову форму та амуніцію яку на ринках продавати невигідно! Об'єм продажів маленький і нікому цей товар не потрібен, а військовим десь потрібно купляти все необхідне для військової служби - форму згідно уставу, знакі отлічія, амуніцію, витратні матеріали! Де його купиш якщо не буде воєнторгу?
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Это видно вы не совсем владеете ситуацией!
Концерн Військторгсеріс это рассадник коррупции!
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https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/ua/news/3110566/zatrymano_poserednykiv_peredachi_30_tys_dol_habara_chynovnykam_minoborony_dbr_foto
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Названий статьи: "Затримано посередників передачі 30 тис. дол. хабара чиновникам Міноборони"
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https://censor.net.ua/ua/news/3110597/dyrektora_jytomyrskoyi_filiyi_kontsernu_viyisktorgservis_zatrymaly_na_habari_20_tys_grn_viyiskova_prokuratura?_gl=1*bjjfgc*_ga*VFRTSUJ1cjFHaXNWMi13Z1hIc2pZakI5RlF1bmtaQlRiU0dGY01DRlc2Q2ZXZk5EdmZwSlBXTXdPVEZwd3RORg..
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Заголовок статьи: "Директора Житомирської філії концерну "Військторгсервіс" затримали на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО"
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Название статьи: "Полторак звільнив гендиректора концерну «Військторгсервіс» через корупцію на підприємстві" - 7 километр, 1.00.0000 дол. США. Вымагали, задержали на первом транше в 75 тыс.
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В известных мне магазинах ВТС, а я знаю 3 таких- нет даже шеврона!
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Или вам для убедительности рассказать как МО и ВТС в прошлом году продали несколько тысяч метров квадратных помещений на, помоиму, 1,5 га земли в Львове за 800 тыс. грн.?
Или про то как они же в преступном сговоре с начальницей налоговой в Соломенском районе Киева заключили "мировую", которая ежемесячно приносит ущербу государству на сотни тысяч гривен?
"Знакі отлічія" говорите, ну-ну! Министерство обороны должно торговлей заниматься! 😂😂😂😂😂
Частники, типа Военторг-ДС и еже с ним вам в помощь!
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Ну это не серьезно.
Так можно мелочевку продавать, а для тяжелых вооружений, надо более серьезная "дилерская сеть".

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А потом плачутся за "обороноспособность". Ну, да, волонтеры сдюжат, а мы пока побарыжим!
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Тю! А я вважав, що міноборони повинно мати військові частини...... Он воно як!
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амуниция закупается за бюджетные деньги а потом барыгами завхозами распродается в харькове и одессе...
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Придумали як оформити "надлишкове майно"?
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Хочешь вместо корсара плитоноску - приобретай
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