 ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов

Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За його словами, слідчі дії відновлені у зв'язку з поверненням захоплених кораблів Україні.
"Ознайомлення захистом із матеріалами справи призупинено ... Дані, які з'являться в ході відновленого слідства, будуть включені в додатковий том", - додав Полозов.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".
Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Видео https://twitter.com/i/status/1197790939911208960
Страна клинических идиотов.
Только галоперидол и комната оббитая войлоком...
а Зеленский таки клован.... Зеля если ты поедешь в Номранский формат на 9 декабря а этот поедет он же увы "идиот клинический" то ты самый "идиот из всех идиотистых идиотов" мира станешь....
Бить его будут позже.
А ты о ком говоришь, портянка драная?
Именно там вашу зеленую сучку называют Моникой и любителем жопы Трампа.
Ты уже перерос шансон и сватов?
Кроме вас, быдланов, ее давно никто так не называет.
Только для вас, быдла люмпенского, теле-шут Коломойского может быть президентом.
2. От Моники Зеленски, как и от всего его шапито, пригорать может только у дегенератов типа тебя.
"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
А ЗЕ просто обосцался тихо бо Коломойский по этому поводу никаких указаний не давал.
Тебе бы, суке ватной, за твой зеленый выбор нос и уши отрезать и скормить. Чтобы до конца твоей никчемной жизни на тебя всем смотреть противно было.
И лучше вслух про своего хозяина нигде не говори. Бо до пунша не доживешь и самого интересного не уидишь.
Хотя... ты смотрелся бы повешенным за шею с дымящимися на морозе выпущенными кишками. Прекрасный все-таки обычай был в Италии для предателей.
Иногда с подонками такое случается. Будешь очень эпично выглядеть.
Такого дива вони ще не бачили!
их, морячков этих, еще и к следаку вызывать будут в РФ или требовать от Украины, что бы обеспечила допуск следока к ним, допуск к катерам, как к вещдокам,
а после неявки или отказа объявят в международный розыск ...
=найвизначніший політик **********= ...
https://www.youtube.com/watch?v=oLEN6TiquCI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mQm_EPLBI4llDy4elPaWoNNX77pxCps3Z5Azb0NVQVPJTCx5Cn253_aQ
ну вот вам, кушайте, не обляпайтесь:
Турция восстановила паромное сообщение с оккупированным Крымом, которое было остановлено еще в 2017 году.
Суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю."Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю регулярные поставки"
то чем эрдоган хуже?
https://censor.net.ua/video_news/336698/bld_gromche_govori_chechnya_kruto_kadyrovskiyi_boevik_dnr_s_po
Сегодня на прямом канале вечером
Целая передача про него и его работу против Украины.