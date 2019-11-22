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 Політика України
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Все про:Азовське море (1258) ФСБ (800) Полозов (314)

 ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов

Федеральна служба безпеки Росії відновила слідство у справі українських моряків, звільнених у рамках обміну полоненими у вересні 2019 року.

Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За його словами, слідчі дії відновлені у зв'язку з поверненням захоплених кораблів Україні.

"Ознайомлення захистом із матеріалами справи призупинено ... Дані, які з'являться в ході відновленого слідства, будуть включені в додатковий том", - додав Полозов.

Читайте також: РФ не повернула Україні близько 30 одиниць зброї, сотні боєприпасів та особисті речі українських матросів, - Полозов

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази". По прибуттю кораблів в Очаків було опубліковано повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатера "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу".

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161263
 
 
 Топ коментарі
 
Російські військовослужбовці демонструють здивованим журналістам частину надсекретного обладнання НАТО знятого з українського судна.
Такого дива вони ще не бачили!
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Угумс.
А ЗЕ просто обосцался тихо бо Коломойский по этому поводу никаких указаний не давал.
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а що на це скаже пісюаніст мікронаполєончик?
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Опрос на паРашке "Почему в соседних странах запрещают российские телеканалы"

Видео https://twitter.com/i/status/1197790939911208960
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Это полный трэш...
Страна клинических идиотов.
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Большинство с высшим образованием...доступом к интернету...
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Медицина здесь бессильна.
Только галоперидол и комната оббитая войлоком...
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а всех моряков как в Розыск или Путина рассстреляют за пособничество в побеге ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 5498
а Зеленский таки клован.... Зеля если ты поедешь в Номранский формат на 9 декабря а этот поедет он же увы "идиот клинический" то ты самый "идиот из всех идиотистых идиотов" мира станешь....
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Урки ФСБ шники абиделись на краже трусселей и унитазов мля какие же они амебные прости Господи!!!!
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Кацапи - так, безперечно. Але Монік таки лох. Доказано кацапами.
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От продажного пети уже бы услышали реакцию . От честного зели - через неделю , если подскажут .
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Это дата, когда об него будут ноги вытирать.
Бить его будут позже.
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К сожалению,ноги вытрут об Украину.
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Еще бы, где нужно поговорить по не зависящим от оратора темам - там пеця впереди планеты всей.
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А ты дурень от умиления аж расплылся, когда ЗЕленое чмо, за 2 дня до начала санкций международного суда по морякам, "меняет" их на "подписку о личных обязательствах", и за 2 дня до начала суда по кораблям, 21 ноября, принимает их разграбленном виде, скорей-скорей, подписывает акт приема передачи, на "ответственное хранение". Таким образом соглашаясь, что засРашка все делает законно. Откуда вы беретесь, гниды!
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Если бы Зеленский не поменял моряков и не вернул корабли, а рашка ожидаемо подтерлась решением трибунала (сам подтвердил что санкции за невыполнение должны были быть введены еще тогда, хотя корабли вернули только сейчас) - такие же петуханы вроде тебя тут надрывали бы клювы и голосили что "Зеленский не выполняет обещания, "пачиму маряки не на свабоде" и так далее.
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Во всем Мире вашу бубочку знают, как Монику Зеленски и любителя задницы Трампа.

А ты о ком говоришь, портянка драная?
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Давай еще что-то из высокоинтеллектуального соевого йумора про шаурму и рояль, а то картина неполная.
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А что тебе, быдлан, не нравится в американском и британском юморе?
Именно там вашу зеленую сучку называют Моникой и любителем жопы Трампа.

Ты уже перерос шансон и сватов?
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Зеленский,абыр,абыр,Сваты,абыр,абыр,когда на балалайке сыграешь?
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Где ты, ***** ватная, видуле слово "зеленский"?

Кроме вас, быдланов, ее давно никто так не называет.
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Все вам кацапам президент Украины мешает,не дождетесь,еще проведем парад на вашей красной площади,а ты будешь получать гуманитарные пайки,мы добрые ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 5079
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У Украины больше нет президента.
Только для вас, быдла люмпенского, теле-шут Коломойского может быть президентом.
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Что кацап, подгорает от Украинского президента?Еще бы заложников вернул,Сенцова вернул,моряков вернул,катера вернул,бомбит вас,это хорошо,все правильно делает ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 9552
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1. Ты не украинец, а сраный ватный унтерменш, который должен быть уничтожен физически.
2. От Моники Зеленски, как и от всего его шапито, пригорать может только у дегенератов типа тебя.
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Ты овца тупая, прежде чем кидаться комментировать все подряд, хотя бы сунь рыло козлиное в тему, почитай, подумай. Санкции по морякам и санкции по кораблям имели разный срок вступления в силу, потому что суд давал разные сроки на выполнение обеспечения иска. чМоника давал какие то обещания тебе, тупому зубожилому сброду, а нормальные люди как воспринимали ее голимой стриптизершей, так и воспринимают.

"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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Порошенко вышел бы уже на сцену и изображал экстаз от возмущения,бил себя в грудь,катался по полу,а вечером как всегда обсуждал бы с медведчуком денежные вопросы
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Угумс.
А ЗЕ просто обосцался тихо бо Коломойский по этому поводу никаких указаний не давал.
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Зе просто вернул пленных моряков и катера,а ты обосцался и с Петей и с Коломойским,можешь укусить борт катера от возмущения
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твое обоссаное зе просрало спецоперацию по буцанию парашки, а ты дебил радуешься....
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Очень рекомендую пересмотреть каструбатые, косноязычные "сабалезнования симье" на диком ватном суржике по погибшему по вине ЗЕ украинскому комбригу, которые оно сделало последней в Мире.
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Так это не из за путина украинские солдаты гибнут,а из за Зеленского,то же самое по всем российским телеканалам говорят,понятно где тебя учили
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Прямо сейчас на своих же заминированных позициях из-за вас, пиарастов гнойных.

Тебе бы, суке ватной, за твой зеленый выбор нос и уши отрезать и скормить. Чтобы до конца твоей никчемной жизни на тебя всем смотреть противно было.
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Ты реально лугандонский шизик,наверное над кошками издевался,а как подрос уже людей резать начал,усыпить бы тебя,тебе бы самому лучше было бы
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ПНХ, зелендон использованный.

И лучше вслух про своего хозяина нигде не говори. Бо до пунша не доживешь и самого интересного не уидишь.

Хотя... ты смотрелся бы повешенным за шею с дымящимися на морозе выпущенными кишками. ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 3273 Прекрасный все-таки обычай был в Италии для предателей.
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моторола ты ? ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 5772Как ты выжило?Опять хочешь людей резать,а вот кукиш тебе,скоро обратно тебя вернем в ад
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ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 407

Иногда с подонками такое случается. Будешь очень эпично выглядеть.
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моторла в верховной раде заседает монобольшинством ))))
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их подозревают в разграблении возвращенных судов?...
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Російські військовослужбовці демонструють здивованим журналістам частину надсекретного обладнання НАТО знятого з українського судна.
Такого дива вони ще не бачили!
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Порохоботы снимают унитазы с катеров что бы свалить на Зеленского
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Забавно наблюдать,как ватный кацап,вроде тебя,изображает украинского патриота.
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Шо, следакам прикро, що не зкомуніздили унітази? Виявляється,й так можна було....
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а що на це скаже пісюаніст мікронаполєончик?
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Эти черти и на Донбассе вырывали унитазы с корнями...
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Эта тема с унитазами русских писец паяет, пердаки рвут не по детски.
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карлик пуйло вручит лично карлику пианистке в коробке из под торта Рошен перевязанной лентой триколор.
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Зелю поимели. Не в первый и не в последний раз. А он так по телефону пальцы гнул перед плешивой крысой-богдану с ермаком было любо- дорого посмотреть.
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Когда-то и наш Верховный Скоморох тоже будет объявлен в международный розыск. Слава Б-гу уже есть за что.
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Лучшая защита - нападение )) Им реально нужно ссать,шо их в Гааге засудють !
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а кто сомневался, что будет именно так? только наивный идиот ...
их, морячков этих, еще и к следаку вызывать будут в РФ или требовать от Украины, что бы обеспечила допуск следока к ним, допуск к катерам, как к вещдокам,
а после неявки или отказа объявят в международный розыск ...
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Звільняти треба було не по обміну, а за рішенням трибуналу.
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"великий" зе-юрист і пре-зе-дент =лічна даґаварілся=, Ви що, всЬО парєшал ...
=найвизначніший політик **********= ...
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Немного аналитики
https://www.youtube.com/watch?v=oLEN6TiquCI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mQm_EPLBI4llDy4elPaWoNNX77pxCps3Z5Azb0NVQVPJTCx5Cn253_aQ
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Чтож вы хотите если Зебил забыл сказать пожалуйста пуйлу(you forgot to say please),про возврат унитазов, вернее он даже не потребовал вернуть а "обратимся к российской стороне что каких то деталей не хватает",чтоб не рассердить даже словом "требовать"мордор,и не позорить словом "украли" и "унитаз",а Воронченко заявлял пусть весь мир увидит мародерство кацапов и позор,был бы настоящий президент он сказал и потвердил бы сказанное уже, только лично на весь мир,что:"вернули железяки и украли даже унитазы, вот так россия их вернула нам,пусть видит весь мир, фиксируйте"
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Ще примусять кораблі повернути.Цілими. І штраф оплатимо за збитки прикордонній службі рф.Коли там Зєля казав, їх відремонтують ? Мразь зелена.
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Дело возобновили,осталось моряков,как обещала денисова,вернуть по требованию путиноидов.Оцените красоту разводилова нелоха!
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дбр поделилась матерьяльчиком с коллегами???
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Звонок в дверь, на пороге наряд полиции, мать и 7 летний сын : -- Это вы вчера этого ребенка из проруби спасли ? -- Я...... -- А шапка, где ...?
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мне помнится, как отдельные недалекие (в смысле ума) псевдопатриоты, после начала бомбежек РФ сирийских городов и госпиталей, применения хим оружия, все ждали, когда наш "друг" и "союзник" Эрдогаша Босфор для ху№ла перекроет, после захвата катеров, он типа "ЩАЗ" в Азовское море флот направит, а саудиты цены на нефть обрушат и мы победим ... все прогнозы строили ..., хочется спросить их, "ну что дождались?"
ну вот вам, кушайте, не обляпайтесь:

Турция восстановила паромное сообщение с оккупированным Крымом, которое было остановлено еще в 2017 году.
Суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю."Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю регулярные поставки"
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ну если моника пример показывает )))
то чем эрдоган хуже?
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не думаю, что моника может быть кому то в чем то примером, а уж для Эрдогаши оно точно не пример, а скорее насмешка над разумом и здравым смыслом ...
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пример в признании де-факто аннексии крыма
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"Бл#дь, громче говори: Чечня - круто!", Чечен издевается над русским парнем. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/336698/bld_gromche_govori_chechnya_kruto_kadyrovskiyi_boevik_dnr_s_po
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та як-як)), нанюхається та і спить як колода.
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Ермак агент ФСБ!
Сегодня на прямом канале вечером ФСБ РФ відновила слідство у справі українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 4903
Целая передача про него и его работу против Украины.
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мстяться за те, що ми розповіли всьому світу, що кацапи-голодранці навіть унітази з наших кораблів познімали?? ))
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І що нам з цього приводу скаже зельдмашал та інша зекоманда?
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