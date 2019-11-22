 У лікарнях окупованого Донецька припинили годувати пацієнтів

Про це Цензор.НЕТ повідомила одна з пацієнток. Ірина 2 тижні лежала в офтальмологічному відділенні лікарні №20 Київського району. Всю їжу їй доводилося приносити з дому, бо в їдальні їй відмовили в обслуговуванні.
"Минулого року я лежала в цьому ж відділенні, годували всіх, цього року мені не дозволили. Їдальня працює пару годин в день, деякі пацієнти харчуються, інші - ні. Головлікар сказав, що тепер на це не виділяють грошей, самим лікарям теж заборонили харчуватися", - розповіла жінка. Аналогічна ситуація, за словами донеччанки, в сусідній лікарні №19 Куйбишевського району.
Те, що в клініках міста почалися проблеми з фінансуванням, підтвердила й одна з медичних працівниць. Олена - медсестра в одній з великих клінік, лікарні імені Калініна. За її словами, з початку цього року медичному персоналу урізали всі надбавки, а з осені стали затримувати ще й зарплату. Що стосується харчування, жінка пояснила - в їхній установі перестали годувати лише місцевих пацієнтів, які перебувають на денному стаціонарі. Іногороднім і лежачим хворим у харчуванні не відмовляють.
Як не крути .але що гавноконвої з ********** .що червонохресні це пряма допомога терористам.
То, что "пошло не так", нам объяснит пример Китая.
Китай вообще не может быть промышленным гигантом по определению, у него для этого нет независимых источников энергии (это главное) и сырья, нет и возможности полностью обеспечить продовольствием свое население.
Так в чем же причина такого ошеломительного успеха Китая?
Ответ может быть только один: все дело в ПРЕФЕРЕНЦИЯХ (Китай считается "развивающейся" страной, не забывайте этого).
Так вот в чем причина неуспеха экономики ЛДНР, ПРЕФЕРНЦИИ нужны!
Есть преференции - и можно пох*рить все законы экономики и построить промышленную супердержаву без источников энергии и без источников сырья.
Так что имеет место быть прямая недоработка "новомалоросликов", не выбили себе преференции. Вы там обратитесь к Портнову, "уроженцу города Ворошиловграда"(С), пусть он посодействует...