 У лікарнях окупованого Донецька припинили годувати пацієнтів

Про це Цензор.НЕТ повідомила одна з пацієнток. Ірина 2 тижні лежала в офтальмологічному відділенні лікарні №20 Київського району. Всю їжу їй доводилося приносити з дому, бо в їдальні їй відмовили в обслуговуванні.

"Минулого року я лежала в цьому ж відділенні, годували всіх, цього року мені не дозволили. Їдальня працює пару годин в день, деякі пацієнти харчуються, інші - ні. Головлікар сказав, що тепер на це не виділяють грошей, самим лікарям теж заборонили харчуватися", - розповіла жінка. Аналогічна ситуація, за словами донеччанки, в сусідній лікарні №19 Куйбишевського району.

Те, що в клініках міста почалися проблеми з фінансуванням, підтвердила й одна з медичних працівниць. Олена - медсестра в одній з великих клінік, лікарні імені Калініна. За її словами, з початку цього року медичному персоналу урізали всі надбавки, а з осені стали затримувати ще й зарплату. Що стосується харчування, жінка пояснила - в їхній установі перестали годувати лише місцевих пацієнтів, які перебувають на денному стаціонарі. Іногороднім і лежачим хворим у харчуванні не відмовляють.