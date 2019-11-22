EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2849  127
Все про:лікарня (254) Донецьк (577)

 У лікарнях окупованого Донецька припинили годувати пацієнтів

У стаціонарних відділеннях лікарень Донецька припинили годувати пацієнтів.

Про це Цензор.НЕТ повідомила одна з пацієнток. Ірина 2 тижні лежала в офтальмологічному відділенні лікарні №20 Київського району. Всю їжу їй доводилося приносити з дому, бо в їдальні їй відмовили в обслуговуванні.

"Минулого року я лежала в цьому ж відділенні, годували всіх, цього року мені не дозволили. Їдальня працює пару годин в день, деякі пацієнти харчуються, інші - ні. Головлікар сказав, що тепер на це не виділяють грошей, самим лікарям теж заборонили харчуватися", - розповіла жінка. Аналогічна ситуація, за словами донеччанки, в сусідній лікарні №19 Куйбишевського району.

Те, що в клініках міста почалися проблеми з фінансуванням, підтвердила й одна з медичних працівниць. Олена - медсестра в одній з великих клінік, лікарні імені Калініна. За її словами, з початку цього року медичному персоналу урізали всі надбавки, а з осені стали затримувати ще й зарплату. Що стосується харчування, жінка пояснила - в їхній установі перестали годувати лише місцевих пацієнтів, які перебувають на денному стаціонарі. Іногороднім і лежачим хворим у харчуванні не відмовляють.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161261
 
   
 Топ коментарі
 
Не нужно врать. Они питаются духовной пищей с России24
 показати весь коментар
 
Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ! В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 9422
ЧИТАЛ И ПЛАКАЛ! В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 8778 В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 356
 показати весь коментар
 
Зе - помоги накормить кормильцев !!! В больницах оккупированного Донецка перестали кормить пациентов - Цензор.НЕТ 6987
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Треба прищепити морлокам традиції канібалізму. Відразу дві проблеми буде вирішено.
 показати весь коментар
 
цікаво що за ***** туди цей сраний Червоний хрест завозить .от дуже цікаво.
Як не крути .але що гавноконвої з ********** .що червонохресні це пряма допомога терористам.
 показати весь коментар
 
 
Говорят,что в последней партии кроме контрацептивов ничего небыло,одни хантоны,что бы даунбасцы не производили себе подобных.
 показати весь коментар
 
 
Жители донбасса должны духовной пищей питаться,как истинные скрепоносцы!
 показати весь коментар
 
 
вот и мне интересно.. если это народные республики.. значит там живет какойто народ..а у народа должен быть свой язык.. где купить учебник лугандонского языка.. весь тырнет обрыл.. дефицит просто..
 показати весь коментар
 
 
Что-то как-то не так пошло в развитии экономики малых (но гордых и независимых) народов ЛДНР. Согласно старым учебникам экономической географии, у "новомалоросликов" должны быть крепкие торговые связи с РФ (благодаря одному языку, одной политической системе, дополнению ресурсов и так далее). Более того, потому, что ЛДНР имеет независимый источник энергии - уголь - (а независимые источники именно энергии, а не сырья являются основным условием промышленной державы), сырья (железная руда), имеют географические условия для выращивания одного из основных продуктов питания (пшеница) и могут производить для нее удобрения, экономика ЛДНР во многом должна быть самодостаточной.
То, что "пошло не так", нам объяснит пример Китая.
Китай вообще не может быть промышленным гигантом по определению, у него для этого нет независимых источников энергии (это главное) и сырья, нет и возможности полностью обеспечить продовольствием свое население.
Так в чем же причина такого ошеломительного успеха Китая?
Ответ может быть только один: все дело в ПРЕФЕРЕНЦИЯХ (Китай считается "развивающейся" страной, не забывайте этого).
Так вот в чем причина неуспеха экономики ЛДНР, ПРЕФЕРНЦИИ нужны!
Есть преференции - и можно пох*рить все законы экономики и построить промышленную супердержаву без источников энергии и без источников сырья.
Так что имеет место быть прямая недоработка "новомалоросликов", не выбили себе преференции. Вы там обратитесь к Портнову, "уроженцу города Ворошиловграда"(С), пусть он посодействует...
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору