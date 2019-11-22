 МВС оголосило Бахматюка в розшук. В "Укрлендфармінгу" заявляють про конфлікт інтересів у Ситника у справі VAB-банку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про розшук Бахматюка розміщена на сайті МВС.

Водночас, бізнесмен заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що зараз перебуває у справах за кордоном і готовий спілкуватися зі слідчими через адвокатів або за допомогою відеозв'язку.

"Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу", - сказав Бахматюк агентству.

Він наголосив, що йому не було пред'явлено ні підозри, ні повістки.

"Не можна вручати підозру, просто вивішуючи її на стовпі", - нагадав Бахматюк свою позицію щодо повідомлення НАБУ від 13 листопада про заочне повідомлення йому про підозру у справі про стабкредит VAB Банку.

Бізнесмен повідомив, що його адвокати оскаржуватимуть дії правоохоронців у судах, зокрема і в міжнародних.

Бахматюк ще раз наголосив, що справа НАБУ про стабкредит VAB Банку надумана. За його словами, заяви, зокрема від міжнародних партнерів, на підтримку експершого заступника голови НБУ Олександра Писарука щодо відсутності змови про стабкредит свідчать і про невинуватість бізнесмена.

Ексголова VAB Банку висловив сподівання на ухвалення Вищим антикорупційним судом України незалежного і справедливого рішення.

Він ще раз наголосив, що ця ситуація негативно впливає на роботу належних йому великих агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард" і перешкоджає переговорам з інвесторами про залучення фінансування для виплати за боргами перед банками.

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У компанії Бахматюка заявляють, що оголошення є незаконним і політично вмотивованим – в цій справі у Артема Ситника є прямий конфлікт інтересів, і він зацікавлений у тиску на свідка, щоб не втратити посаду директора НАБУ.

"Ми вважаємо оголошення в розшук Олега Бахматюка юридичним нонсенсом, адже спочатку мала би бути вручена підозра, чого по факту не відбулося – НАБУ надіслало підозру невідомо куди, а не вручило згідно з визначеним чинним законодавством порядком, - йдеться у заяві на сайті компанії Олега Бахматюка "Укрлендфармінг". - Звертаємо увагу, що грубі процесуальні порушення, на які пішов директор НАБУ Артем Ситник, відбуваються на тлі корупційного скандалу, пов’язаного із самим Ситником. Сьогодні мав відбутися суд, де розглядалася б апеляція у справі елітного відпочинку Ситника за чужий кошт. Артем Ситник хотів скасувати рішення суду першої інстанції, де він був визнаний винним у корупційному діянні. У разі остаточного підтвердження його провини Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ після внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, та буде змушений піти у відставку. Але Артем Ситник на засідання апеляційного суду не прийшов, а суддя цього суду заявив про самовідвід".

Ця справа підтверджує заяви про існування конфлікту інтересів в Артема Ситника у справі VAB-банку, адже ключовий свідок, який і оплачував елітний відпочинок директора НАБУ, - Микола Надейко, дав свідчення проти Ситника, які підтвердилися фінансовими документами. Микола Надейко - радник сестри Олега Бахматюка. Він заявляв, що Ситник через довірену особу просив його змінити свідчення у цій справі. Надейко відмовився давати неправдиві свідчення і заявляє, що готовий пройти детектор брехні, щоб довести правдивість своїх свідчень, уже доведених слідством.

Справа НАБУ проти Олега Бахматюка, вочевидь, використовується Ситником з метою тиску на свідка. "Ми вважаємо, що одним з головних мотивів таких дій директора НАБУ є страх втратити посаду. Артем Ситник готовий йти на грубі порушення чинного законодавства, як це відбувається з оголошенням у розшук Олега Бахматюка, - повідомляється в заяві. - Наголошуємо, що дії НАБУ з оголошенням у розшук Олега Бахматюка є політично вмотивованими, юридично абсурдними та будуть оскаржуватися нашими юристами в суді".

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB-банку Олега Бахматюка. Однак Національний банк уже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.