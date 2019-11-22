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Все про:ветерани (432) Освенцим (2) Харків (1561) опалювальний сезон (260)

 94-річний в'язень Освенцима Малицький сидить без опалення в харківській квартирі, - журналістка Малицька

Ігор Малицький - професор, колишній в'язень чотирьох нацистських концтаборів, почесний громадянин Харкова живе в харківській п'ятиповерхівці, де досі не включили опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію з опаленням у квартирі свого дідуся в мережі Facebook повідомляє журналістка Аліса Малицька.

Ігор Федорович Малицький - в'язень чотирьох нацистських концтаборів. На церемонію на честь визволення Освенцима він надів жовто-синю стрічку.

"У свої 94 роки він дуже активно працює і сьогодні повертається з Польщі, де відвідав той самий Аушвіц і розповідав про те, як важливо боротися з нацизмом. Повертається до Харкова в квартиру без опалення. В Харкові сьогодні -6 (а за відчуттями -13), а п'ятиповерховий будинок на вулиці Тобольська досі стоїть без опалення! Може, він не туди їздив розповідати про нацизм?", - зазначає журналістка.

За словами Малицької, в Харкові дідуся дуже люблять. Особливо люблять запрошувати на всілякі урочистості.

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"Може, і сьогодні хтось із міської влади хоче урочисто потиснути йому руку в холодній квартирі? Геннадію Кернес, прогнози? Бо синоптики обіцяють зиму, і вона вже прийшла", - заявила Малицька.

94-річний вязень Освенцима Малицький сидить без опалення в харківській квартирі, - журналістка Малицька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161259
 
   
 Топ коментарі
 
И при этот у Гепы и дупы самый главной проблемой Харькова остается...
Востановление проспекта им .ЖУЛИКОВА
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Так поцелуйте Гепу в сраку. Я так понял что не он только сидит без отопления а и вся пятиетажка, голосовавшая за сепара Гепу.
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Есть ли шанс пережить "эру новоявленных реформаторов" у человека, пережившего нацистский концлагерь?
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И при этот у Гепы и дупы самый главной проблемой Харькова остается...
Востановление проспекта им .ЖУЛИКОВА
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КАТАФАЛКУ почет и слава...а деду холодную квартиру в 94....
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Там «ларчік» откриваєтся просто, Малицький патріот України, що у хохловати, яка при владі у Харкові не дуже вітається...
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последний свидлетель отсутствия евреев в концлагере собако никак не сдохнет вот Геппа и Зеля стараются... исправить недоработку...
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Есть ли шанс пережить "эру новоявленных реформаторов" у человека, пережившего нацистский концлагерь?
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Работа делает свободным,хотя сейчас этот слоган из концлагеря актуален к рабам-рабочим ахметосталевцам.Ну и не на тех дедушка в 41-м поставил...
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У деда вариантов не было (на кого ставить).
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Это шутка,перефразированная мной из Дизель шоу,может быть и нелепая как и некоторые шутки квартала.Но деда обидеть не хотел.Дед воевал и был патриотом своей страны на тот момент.Так и многие из нас будут на стороне Украины не зависимо от языка на котором говорят и отношения к власти.Как говорят предателей презирают даже те к кому они перешли на службу-так было с древности.
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Дед при этой власти, вспомнит и пайку из концлагеря. К этому при Зе идёт полным ходом.
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Так поцелуйте Гепу в сраку. Я так понял что не он только сидит без отопления а и вся пятиетажка, голосовавшая за сепара Гепу.
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Там не одна пятиэтажка без отопления. Тобольская пересекается с проспектом Науки, где семиэтажки тоже без отопления ни разу. В диспетчерской отвечает мадам (если сможете туда дозвонится, что вряд-ли), что где-то рядом аварийные трубы, и больше она ничего не знает. Про 3 дня температуры ниже +8 на улице, когда должны включить, власть не вспоминает.
Не удивлюсь, если в платёжках оплату выставят по полной. Куда жаловаться - не известно.
В харьковских новостях - об этом ничего. Ради прикола почитайте харьковские сайты ли теленовости - там только про то, как успешно Кернес проводит благоустройство Харькова, и как ему все благодарны. Беларусь в чистом незамутнённом советском виде.
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Уряду потрібно було розуміти що від початку опалювального сезону до підключення останнього будинку до опалення може пройти до двох місяців! Тепер маємо те що маємо, витратили теплі дні, які потрібно було витрачати на ремонти та підключення, а тепер всі мерзнуть! Погано коли в уряді та Нафтогазі працюють ідіоти!
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За підключення домівок до опалення відповідає не уряд, а місцева влада. У даному випадку - Гепа.
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Так уряд має враховувати терміни виконання робіт в регіонах від дати початку опалювального сезону! Зима приходить кожен рік і є статистика, яку можна взяти і проаналізувати щоб прийняти правильне рішення! Рішення прийняли неправильне, затягнули початок попалювального сезону і тепер люди мерзнуть в мороз і може замерзнути вода в системі опалення, що призведе до величезних збитків!
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"Уряд має враховувати терміни виконання робіт в регіонах від дати початку опалювального сезону!"
1. Не уряд, а місцева влада.
2. Не від початку опалювального сезону, а до початку!
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В Аушвіці доречі фашистські нелюди бараки опалювали.
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Хфашисты более гуманны чем пейсатаю хупса ЗЕмойшы и их хабатского кубла в Украине
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А чого ти його вважаєш що Малицький єврєй?
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Пардон, помилився. Спрацював стереотип "єврей-концтабір-фашисти". Комент видаляю.
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Глядя на лицо этого деда, а потом на рожу слуги, "снимавшего угол у тёщи" становится как то очень, очень грустно... 94-летний узник Освенцима Малицкий сидит без отопления в Харьковской квартире, - журналистка Малицкая - Цензор.НЕТ 9096
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Немцы хорошую компенсацию давали. Государство разворовало.
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Гепа любит пиар...должно потеплеть у деда очень скоро....по личному распоряжению мэра...
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При Порошенку опалення не виключащи навіть літом!! А прокляті зебіли все розвалюють!! Верніть нам Порошенку!!!
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Гепа как и остальные рыги про ветеранов вспоминают только на 9 мая, когда выводят их на митинги и перед выборами. В остальные 364 дня в году всем им пох на ветеранов
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Харьковчане любят Геннадия Адольфовича и годами за него голосуют, он же свой, харьковчанин, нормальный пацан! Лавочек наставил по городу, фонтан сделал, клумбу на речке посадил. Вам мало? Так шо не надо тут гнать на нашего любимого мэра.
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А ведь Кернес при Сталине уже давно где-то в Сибири лес пилил бы, а при Жукове без винтовки Днепр форсировал! (С)
а при гитлере в печи топил бы
эти крысы из горсовета пережили 3 президента почти не меняя состава. их никто никогда не трогал и они вытворяли всё, что вздумается гепе и Ко.
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а че у рабиновичей уже нет денег для свидетелей холокоста?
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Им свидетели уже не нужны. Уже постановили, что холокост был и ввели уголовную ответственность для тех кто в этом публично сомневается.
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А президент здесь причем? Все вопросы к местной власти... Хотя он любит ездить всяких дворников и лесников выгонять. Может ему и этот случай был бы интересен.
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Стыдно Что нет родственников да? А наследство прибегут делить мгновенно.Но все равно отапливать дома НАДО!
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Подсказка в фамилии журналистки и дедушки... Но отапливать нужно.
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А родственники могут отопление к дому подключить?
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А что по этому поводу говорят Гепа с Дупой?
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они множат на ноль гопоту их выбирающую.
а дед и жильцы без отопления тому яркое подтверждение.
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Ездит там по всяким Польшам подрывает Гепин авторитет, вот и посадил Малицкого, Гепа в неотапливаемую квартиру- Нью Аушвиц.
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Кернесовцы такие же как гитлеровцы. - «Бараки в лагерях были без стёкол, не отапливались, на нарах не было никаких подстилок, зимой заключённые замерзали, - сообщается в выписке из «Акта о злодеяниях, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в городе Гатчине Ленинградской области в период временной оккупации» - Есть надежда, что и Кернес в Харькове временно. Интересно, суд над Кернесом успеет завершиться до его отбытия в Израиль?
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Зате московська паскуда гєпа вчергове перейменовує вулиці на честь кацапського (вибачте за тавтологію) м'ясника жюкова...
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Жукофф важнее сотни пенсионеров!!! Ведь все для них!!!
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Єта шьожє єта палучаєтся,ой вей?
Гєпа і допа вєрниє пґадалжатєлі дєла нацистов?!
Паслєдаватєля адольфа алоізовічья нєудалось дєдулю умєртвить ,так тєпєрь паслєдаватєлі йосі віссаріоновічя взялісь єво ґєнацідіть!
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Ну якщо ветерану (до речі, а ЧОГО ветерану? і чим від займався ДО концтабоврів.Бо таке вже було, що "жертва нацизму" виявилась катом НКВД), так от, якщо цьому шановному пану не підключае опалення комунальне підприємство Кєрнеса, то він може звернутись до президента Зеленського, чи конкретно до володаря ТЭЦ-3 Григоришина. Одна ж синагога, невже не допоможуть? Не бідні ж люди, в їх руках і влада, і гроші.
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Аж интересно, а во Львове у Садового подобные проблемы есть? В Киеве о Виталике много нелестных отзывов слышал за ранний запуск отопления. Типа, что в квартирах еще тепло, а они, гады, запустили, теперь платить придется. Но почему-то прессуют того же Кличко и Садового, а про Гепу даже журналисты не заикаются. Там все в порядке?
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Кровь в жилах стынет от Русского мира.Прямиком из Донбасса в Сирию.Надеюсь ,дети не смотрят.94-річний в'язень Освенцима Малицький сидить без опалення в харківській квартирі, - журналістка Малицька - Цензор.НЕТ 9942
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Фейк. Провокация порохоботов. Чтобы такое было при Зеленском? Абсурд. Никогда не поверю.
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юде-президент, юде-мэр
какие претензии к немцам?
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я к тому, что дед был жертвой нацистов, гнобивших евреев
теперь евреи Зеленский и Кернес гнобят деда
вопрос:
чем они отличаются от нацистов?
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