 94-річний в'язень Освенцима Малицький сидить без опалення в харківській квартирі, - журналістка Малицька

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію з опаленням у квартирі свого дідуся в мережі Facebook повідомляє журналістка Аліса Малицька.
Ігор Федорович Малицький - в'язень чотирьох нацистських концтаборів. На церемонію на честь визволення Освенцима він надів жовто-синю стрічку.
"У свої 94 роки він дуже активно працює і сьогодні повертається з Польщі, де відвідав той самий Аушвіц і розповідав про те, як важливо боротися з нацизмом. Повертається до Харкова в квартиру без опалення. В Харкові сьогодні -6 (а за відчуттями -13), а п'ятиповерховий будинок на вулиці Тобольська досі стоїть без опалення! Може, він не туди їздив розповідати про нацизм?", - зазначає журналістка.
За словами Малицької, в Харкові дідуся дуже люблять. Особливо люблять запрошувати на всілякі урочистості.
"Може, і сьогодні хтось із міської влади хоче урочисто потиснути йому руку в холодній квартирі? Геннадію Кернес, прогнози? Бо синоптики обіцяють зиму, і вона вже прийшла", - заявила Малицька.
Востановление проспекта им .ЖУЛИКОВА
Не удивлюсь, если в платёжках оплату выставят по полной. Куда жаловаться - не известно.
В харьковских новостях - об этом ничего. Ради прикола почитайте харьковские сайты ли теленовости - там только про то, как успешно Кернес проводит благоустройство Харькова, и как ему все благодарны. Беларусь в чистом незамутнённом советском виде.
1. Не уряд, а місцева влада.
2. Не від початку опалювального сезону, а до початку!
а при гитлере в печи топил бы
эти крысы из горсовета пережили 3 президента почти не меняя состава. их никто никогда не трогал и они вытворяли всё, что вздумается гепе и Ко.
а дед и жильцы без отопления тому яркое подтверждение.
Гєпа і допа вєрниє пґадалжатєлі дєла нацистов?!
Паслєдаватєля адольфа алоізовічья нєудалось дєдулю умєртвить ,так тєпєрь паслєдаватєлі йосі віссаріоновічя взялісь єво ґєнацідіть!
какие претензии к немцам?
теперь евреи Зеленский и Кернес гнобят деда
вопрос:
чем они отличаются от нацистов?