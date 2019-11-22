 94-річний в'язень Освенцима Малицький сидить без опалення в харківській квартирі, - журналістка Малицька

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію з опаленням у квартирі свого дідуся в мережі Facebook повідомляє журналістка Аліса Малицька.

Ігор Федорович Малицький - в'язень чотирьох нацистських концтаборів. На церемонію на честь визволення Освенцима він надів жовто-синю стрічку.

"У свої 94 роки він дуже активно працює і сьогодні повертається з Польщі, де відвідав той самий Аушвіц і розповідав про те, як важливо боротися з нацизмом. Повертається до Харкова в квартиру без опалення. В Харкові сьогодні -6 (а за відчуттями -13), а п'ятиповерховий будинок на вулиці Тобольська досі стоїть без опалення! Може, він не туди їздив розповідати про нацизм?", - зазначає журналістка.

За словами Малицької, в Харкові дідуся дуже люблять. Особливо люблять запрошувати на всілякі урочистості.

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"Може, і сьогодні хтось із міської влади хоче урочисто потиснути йому руку в холодній квартирі? Геннадію Кернес, прогнози? Бо синоптики обіцяють зиму, і вона вже прийшла", - заявила Малицька.