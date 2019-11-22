 Вранці бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли поблизу Тарамчука, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку з 9:30 ранку противник з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин вів вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми.

Об 11:20 окупанти почали з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстрілювати опорні пункти українських військ у районі Причепилівки.

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На донецькому напрямку на ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з 6:30 довелося відповідати військовослужбовцям Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу Тарамчука.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.