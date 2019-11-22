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Все про:обстріл (5728) Донбас (13751) операція Об'єднаних сил (1790)

 Вранці бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли поблизу Тарамчука, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку з 9:30 ранку противник з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин вів вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми.

Об 11:20 окупанти почали з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстрілювати опорні пункти українських військ у районі Причепилівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє українських воїнів зазнали бойових травм, ще один - легких поранень на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС (оновлено)

На донецькому напрямку на ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з 6:30 довелося відповідати військовослужбовцям Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу Тарамчука.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161253
 
 
 Топ коментарі
 
смело, а тож могут слуги приехать и наругать хозяев...
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Зараз це таке чудо, що його потрібно записувати в аннали історії.
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смело, а тож могут слуги приехать и наругать хозяев...
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Зараз це таке чудо, що його потрібно записувати в аннали історії.
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Хтось не витримав і не виконав наказ. Це дисбат.
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А спробуй знайти того хтося. Ніхто нічого не бачив, зуб дають.
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Просто висіла на стіні рушниця з першої дії вистави.
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любой кто открывает огонь по кацапне - ето славный спецназ.
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Как там ********** говорит-нужно только перестать стрелять!
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Вот когда он молчал во время выборов , тогда надо было сделать вывод .
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Нарід нафантазував що він раз-два і припинить війну.
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головне тут-пришлось отвечать!!!!! що за зрада??
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головне тут, що відповідати вогнем дозволено, а не те, що стверджують порохоботи.
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Не дозволено. Але якщо я тебе битиму по пиці ти не захищатимешся?
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Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, ))) Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 277 .
Жалко парней , теперь их Ряба шапка по допросам затягает ..
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Я знаю де тепер унітази з наших кораблів. Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1177
Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3374
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Да этот ботоксный упырь на каждом их сходняке жаждет толчков. Берегите сантехнику.
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суки правят бал в Украине.
четырежды уклонившийся от призыва во время войны ссыкун сегодня головной командувачь.
все.
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Ось нехай хенерал хоменко і воює разом зі своїми виводком.
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Дожились.
Факт що військової захищаючись відкрили вогонь у відповідь вже висвітлюють в новинах. Афігеть. Це тепер нестандартна подія.
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Єнот наш вже засумував. Який танцюрист раніше був - а зараз зуйнею страждає...


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Вот это уже нарушение перемирия!
Тут надо всем вой поднимать: кацапам шавкам из обсе и моральным уродам из "сн".
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Потом полдня отписывались. Как посмели нарушить покой "мышибратьев" ответкой.
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ну вот. наконец начали сообщать. что стреляют в ответ. правильно.
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Мда... Зі сцикуном-головнокомандувачем це і справді визначна новина.
Сподіваюсь, хлопці уникнуть трибуналу....
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А смысл обстрелов какой? Все равно никто не отдаст территории ЛДНР...
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