 Зеленський призначив Габінета головою Хмельницької ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №864/2019 опубліковано сьогодні на сайті глави держави.
"Призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.
Іншим указом №863/2019 Зеленський звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
У 2013 році Габінет здобув ступінь кандидата юридичних наук. З 2014 року є головою громадської організації "Форпост Народовладдя", а з 2017 року - Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS.
Чуть більше про нього тут: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/dmitro-gabinet-noviy-golova-hmelnickoji-oda-shcho-pro-nogo-vidomo-novini-ukrajini-50055103.html
Дмитро Габінет народився 9 серпня 1982 року в місті Хмельницький.
Середню освіту здобув у місцевій загальноосвітній школі № 12. Після отримання атестата вступив до Хмельницького університету управління та права (приватний вуз, до відома, диплом - "недержавного зразка"), де вивчав правознавство. Працював викладачем на одній кафедр.
Другу вищу освіту здобув у Польщі - Університет ім. Адама Міцкевича.
З 2014 року є головою громадської організації Фортпост Народовладдя.
На парламентських виборах 2014 року був спостерігачем в ОВК № 187, де представляв партію Сильна Україна Сергія Тігіпка.
У 2017 році став головою Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS, завданням якого є надання допомоги з питань вступу до польських ВНЗ.
Під час позачергових парламентських виборів 2019 року був спостерігачем на окрузі № 188, де представляв ГО Завжди поруч! За Хмельниччину!
Після початку роботи Верховної Ради дев'ятого скликання був помічником народного депутата Миколи Стефанчука зі Слуги народу. Працював на громадських засадах.
Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой Кабинета.