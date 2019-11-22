 Зеленський призначив Габінета головою Хмельницької ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №864/2019 опубліковано сьогодні на сайті глави держави.

"Призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Іншим указом №863/2019 Зеленський звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

У 2013 році Габінет здобув ступінь кандидата юридичних наук. З 2014 року є головою громадської організації "Форпост Народовладдя", а з 2017 року - Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS.

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