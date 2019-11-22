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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (283) ліки (318) медицина (812) Зоряна Скалецька (42)

 На закупівлю ліків у 2020 році в Держбюджеті закладено 9,77 млрд грн, - Скалецька

На закупівлю ліків у 2020 році в Держбюджеті передбачено 9,77 млрд грн. Цього року закладалося 6,6 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Житомирі під час пресконференції розповіла міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Наступного року в бюджеті 9 млрд 770 млн гривень виділено на централізовану закупівлю ліків. Цього року це було 6,6 млрд. Це значне збільшення для того, аби ми мали можливість закупити ліки відповідно до заявок регіонів. На більшість важких захворювань ми можемо закупити 100% від потреби", - повідомила Скалецька.

За її словами, наступного року можливості закупівлі медпрепаратів будуть розширені завдяки центральній закупівельній організації. Вона буде надавати послуги як для центральних закупівельних програм, так і для лікарень.

Також наступного року програму "Доступні ліки" розширять і удвічі збільшать суму на її фінансування.

"У 2020 році розшириться програма "Доступні ліки", у фінансовому плані її сума збільшена вдвічі, а також з 1 квітня до переліку будуть включені інсуліни. У регіонах є брак коштів на придбання інсулінів, а в наступному році її не буде", - повідомила Скалецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розробить законопроєкт про психічне здоров'я, - Скалецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161245
 
 
 Топ коментарі
 
Обійдуться. Будуть лікуватися локшиною з вух від міністерки- юристки
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Зе-свідки, яке вам діло до Супрун? Папередніки спокою не дають? Психологічна залежність? Давайте про те, як "гарно" стало
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Тетя по прозвищу Х в Ж ? сколько идет на лубриканты?
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Супрунша в помощь своими "советами"))
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Обійдуться. Будуть лікуватися локшиною з вух від міністерки- юристки
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Где польский седалгин, продаёте дерьмо от головной боли.
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Та, закласти в бюджет можна що завгодно, головне щоб там гроші потім були, а не дефіцит.
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Сейчас адепты Супрун расскажут, что это плохо и при Супрун такого не было
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Зе-свідки, яке вам діло до Супрун? Папередніки спокою не дають? Психологічна залежність? Давайте про те, як "гарно" стало
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А с чего ты взял, что я за зелёных голосовал. На президентских да, голосовал за противоположный квадратик от Порошенко. Именно из-за таких как Супрун, которая «оптимизировала» медицину до нуля. И пока 8% кукарекают про Супрун, таки да вспоминаешь, сравниваешь
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мрази богатыревой уже потирают ручки - в 2020-м они хорошо заработают на лохах выбравших клоуна руководить страной.
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