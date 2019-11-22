 "Десятки випадків", - Корнієнко розповів, скільки разів нардепам пропонували хабарі

Про це заявив глава партії СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Десятки випадків", - зазначив Корнієнко, відповідаючи на запитання, скільки було випадків пропозиції хабарів нардепам від СН.
Відповідаючи на питання, скільки разів депутати від "Слуги народу" брали гроші, Корнієнко сказав: "Якби у нас була така інформація, процесуально підтверджена, то ці депутати ходили б на допити в НАБУ".
"Роль скандалів перебільшена. Вони мають медійний і хайповий момент, але справді фракція голосує за принципові речі. Якби у нас було велике протистояння, війна у фракції, то ми б ніколи не проголосували за ринок землі і за держбюджет своїми голосами. Сигнальні голосування показують, що ці розбірки і хайп можуть бути, багато чого відбувається всередині груп і в залі, але ми з Давидом [Арахамією, главою фракції СН, - ред.] і з заступниками намагаємося шукати компроміс. Якщо треба - збираємо людей і навіть зупиняємо роботу Ради. Головне, - приймати реформаторські зміни, які ми обіцяли людям. Мікроклімат або хто кого любить чи не любить - другорядні питання", - додав Корнієнко.
Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
деламидерьмом от Портнова. Труба переполнена дерьмом Портнова.
5 ч. ·
Спикер Разумков: «Зарплата нардепов должна быть выше, она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата».
Какие соблазны появляются у ваших депутатов, г-н Разумков, мы все за эти несколько месяцев увидели: заказ проституток, самоудовлетворение в зале, решалово по айфону, от 5 до 20 тыс долларов за голос... Для этого повышать зарплаты вашим депутатам не нужно, это чушь, которая не исключит их животные инстинкты.
Тем более, что ничего хорошего они пока ни для страны, ни для людей не сделали и сегодняшние 40 тыс грн они не заслуживают: из принятых 259 законов ни один из них не улучшил жизнь людей, не сделал ее проще, комфортнее, безопаснее или справедливее. Люди ожидали от «слуг народа» быстрых и позитивных изменений, а получили продолжение той же политики порошенко, против которой голосовали на выборах.
Почти все принятые законы были обозначены грифом «неотложный», «первоочередной» и «срочный», но сюда не попали законопроекты ни о повышении социальных стандартов, ни об установлении справедливых зарплат и пенсий, ни о возвращении взысканных незаконными тарифами с людей денег, ни о демонополизации и деолигархизации, ни о проведении полного аудита страны, ни об отмене антиконституционных реформ, ни о справедливых цене на газ и тарифах. Для людей - ничего.
Зато безотлагательно и срочно «враги народа» проголосовали за продажу украинской земли и стратегических предприятий, за тщательные проверки социально незащищенных слоев населения, за уменьшение субсидиантов, за обложение флажками малого бизнеса и за множество кадровых и лоббистских вопросов. В ближайшее время этот состав Верховной Рады отменит привязку всех социальных выплат к прожиточному минимуму поддержит полную либерализацию тарифов, спровоцировав неконтролируемый рост коммунальных платежей. В такой ситуации всем нам надо думать, как поскорее избавиться от этого парламента, а не слушать байки о «справедливом вознаграждении за депутатский труд».
А как минимизировать дебилизм и безответственность и корыстолюбие в зале, могу подсказать, г-н Разумков: реальное неизбежное и крайне суровое наказание (пожизненное заключение или смертная казнь с полной конфискацией имущества всей семьи и поражение членов семьи такого «деятеля» в правах) очень помогает «избежать» соблазнов.
А почему же те, кому их предлагали не схватили за руку того, кто предлагал? Что кажется проще - согласился, заявил, организовали и взяли с поличным, и потянули за ниточку к заказчику? или нардепы из партейки "Слуга народа" настолько тупые, что не в состоянии так сделать?